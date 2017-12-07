В Обнинске открылась первая выставка, где можно окунуться в виртуальную реальность!

В этом году Центральный институт повышения квалификации (ЦИПК), который ныне переименован в Техническую академию Росатома, отметил свой пятидесятилетний юбилей.

В рамках этого знаменательного события в Обнинске была организована международная конференция, куда съехались светлые умы практически со всего мира, а также создан музей на базе академии. Он, кстати, имеет все шансы войти в список культурных достопримечательностей наукограда в силу своей современности, интересности и актуальности.

ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

Вообще, идейные вдохновители проекта предпочитают скромно говорить - выставка, дескать, до полноценного музея пока не дотягиваем. Но, тем не менее, это не умаляет его достоинств.

Главной чертой, отличающей музей от всех имеющихся в наукограде, является его интерактивность. Впрочем, и для материальных ценностей тут нашлось местечко. На единственной витрине расположены подарки и сувениры, презентованные «ЦИПК» в разные годы. Тут, кстати, имеется один экспонат, который вызывает у организаторов особый трепет.

С виду это достаточно простая фигурка, но важность представляет надпись на ней: «Начинающему музею ЦИПК от группы начальников цехов ПО КПЗ, 1981 г.». То есть еще тогда, почти сорок лет назад, планировалось создать музей, но осуществить задуманное удалось только в 2017-м. И пятидесятилетний юбилей стал отличным поводом для претворения планов в жизнь.

Впервые выставка была представлена в июле этого года в здании Госкорпорации «Росатом», где некогда располагалось Министерство среднего машиностроения, которое долгие годы возглавлял легендарный Ефим СЛАВСКИЙ. Именно благодаря Ефиму Павловичу в 1967-м году был создан «ЦИПК» и вся система подготовки персонала атомной отрасли.

В октябре музей перекочевал в Обнинск и открыл свои двери для туристов и жителей наукограда, пока, правда, в тестовом режиме. Впрочем, посетить его может любой желающий и абсолютно бесплатно, нужно только оставить предварительную заявку. Сделать это можно на сайте, или по телефону: +7 39-29-166.

- Идея организации выставки, которая рассказывает об истории, достижениях, и деятельности «ЦИПК» через современные технические решения, стала частью комплекса мероприятий, посвященных полувековому юбилею, - рассказывает руководитель проекта Ирина БОЖЕНКО. - Также была создана книга «Центр ядерных знаний», в которой впервые собрана воедино вся информация об истории «ЦИПК», представлены воспоминания ветеранов, редкие фотографии, рассекреченные документы. Книга охватывает пятидесятилетнюю историю и рассказывает путь развития учебной организации, которая полностью реформировала систему подготовки персонала в атомной отрасли и вышла в международные лидеры в этой сфере.

ТАКОЙ РЕАЛЬНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР

На самом деле, несмотря на то, что за полвека «ЦИПК» стал частью истории Обнинска, о самом институте людям известно довольно мало. Все из-за того, что долгие годы организация имела статус закрытого режимного предприятия. И сейчас выставка дает возможность любому желающему ознакомиться с историей, фотографиями и документами о деятельности «ЦИПК». Да, кстати, для иностранных посетителей, для которых русский язык не является родным, есть возможность переключить контент на английский.

Главной особенностью музея и самым популярным экспонатом являются очки виртуальной реальности. Надев их, вы перенесетесь в виртуальное пространство реальной АЭС, где вам предложат пройти тест на знание культуры безопасности. Он, между прочим, был специально разработан специалистами, так что экспонат можно смело назвать не только развлекательным, но и образовательным.

- У нас также есть интерактивная игра «Ценности Росатома», где все желающие могут узнать о важных составляющих, на которых строится деятельность Росатома, и собрать их воедино, - рассказывает Ирина. - Для тех, кто хотел бы прочитать информацию о нашей истории с мобильных устройств, есть стенд, где можно скачать на телефон интересные статьи при помощи QR-кода.

Что же касается будущего музея, то в рамках официального открытия, в котором принял участие глава Администрации Обнинска Владислав ШАПША, состоялось заседание-обсуждение, касающееся интеграции выставочной экспозиции в краеведческое и образовательное пространство наукограда.

Также обсуждалась идея совместного сотрудничества между музеями города и корпоративной экспозицией, проведение совместных экскурсий и возможности дальнейшего развития музейной сети города. Все это позволяет сделать вывод, что в ближайшем обозримом будущем культурная жизнь Обнинска станет богаче и, что немаловажно, современнее.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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