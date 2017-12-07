Обманутые нечестным работодателем сотрудники теряют надежду на сатисфакцию

В июле этого года в «Неделе» выходила статья о ситуации, сложившейся в обнинской компании «Элитстрой». Напомним, что директор компании изрядно задолжал своим сотрудникам. Сумма перешагнула за одиннадцать миллионов рублей. «Элитстрой» в итоге объявил себя банкротом, а люди остались ни с чем.

Кстати сказать, задолженность появилась не за один день. Люди полгода фактически бесплатно работали, а вместо положенных им денег, получили фигу с маслом.

Начиная с момента официального банкротства, это было в июне, потянулась долгая череда судебных тяжб, разбирательств и ожиданий справедливого решения суда.

В то же самое время сотрудники компании «Элитстрой», те самые, которые шесть месяцев отпахали за «спасибо», написали открытое письмо в адрес депутата Государственной думы РФ Геннадия СКЛЯРА с просьбой взять на контроль ситуацию с выплатой заработной платы. Их, к слову, оказалось около шестидесяти. Тогда Геннадий Иванович пообещал проблемой заняться и даже лично пообщаться с народом.

Недавно в редакцию «Недели» пришел бывший сотрудник компании «Элитстрой» Виктор НЕЧАЕВ (имя изменено, - Прим. авт.).

- В июле мы публиковали в вашей газете письмо Геннадию Скляру. С нами обещали связаться, но до сих пор так никто ничего не сделал. Нам вообще стоит чего-то ждать? Честно, уже руки опускаются. Большинство людей имеют огромные долги, у кого-то ипотека, всем нужно кормить семьи, а мы без работы и денег сидим, - посетовал Виктор.

Понятно, что такой расклад кого хочешь доведет до уныния. Впрочем, Геннадий Иванович, как оказалось, о сотрудниках «Элитстроя» прекрасно помнит, просто рассказать ему пока нечего. - Ситуация там очень сложная, весь процесс может затянуться на долгий срок, - пояснил депутат Госдумы. - На данный момент какой-то ценной информации нет, но я держу ситуацию на контроле. Постоянно связываюсь с прокурором и выясняю, на каком этапе находится дело. Как только будет что-то известно, мы обязательно свяжемся с людьми. Пока же встречаться нет особого смысла.

Кстати сказать, мизерный, но все-таки шанс на то, что работники получат причитающиеся им по закону деньги, все-таки есть. Арестованного имущества «Элитстроя», которое рано или поздно пойдет с молотка, хватит на то, чтобы покрыть долги по зарплате. Вторая проблема - руководство компании задолжало еще много кому. Так что хватит ли в итоге вырученных средств - тот еще вопрос.

В то же самое время, депутат законодательного собрания Калужской области Олег КОМИССАР настроен менее оптимистично. По словам Олега Николаевича, в практике очень редко встречаются случаи, когда подобные истории заканчиваются положительным исходом.

Впрочем, он посоветовал людям не терять надежды, но обязательно быть готовыми к тому, что им придется просто забыть о своих деньгах.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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