Марина Никонова: «Миллионы нам не нужны, но поддержка бы не помешала!»

Недавно обнинская городская библиотека №1 была признана лучшей в регионе.

О том, каково это обладать столь почетным званием, а также о жизни «Стекляшки» (как ее называют в народе) и ее проблемах, читателям «Недели» рассказала ее заведующая Марина НИКОНОВА.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

- Марина Михайловна, конечно, хочется для начала поздравить вас с победой. Расскажите, пожалуйста, как проходил конкурс, и кто определял лучшего из лучших?

- Спасибо большое! Так вышло, что библиотека сначала была признана лучшей в городе, затем мы отправили документы, необходимые для участия в областном конкурсе, в библиотеку имени Белинского, в Калуге. А потом нам позвонили и сказали, что мы победили и пригласили на награждение.

- Наверное, радости не было предела?

- Знаете, я до сих пор не верю (смеется). За 35 лет моей работы это первый случай признания наших заслуг в таком серьезном масштабе.

- Что на ваш взгляд послужило главным фактором успеха?

- Думаю, это наша работа с молодёжью, нацеленность на привлечение большей аудитории. Мы очень активно развиваемся в интернете, у нас есть сотрудник, ответственный за сообщества в социальных сетях и это в настоящий момент одно из самых приоритетных направлений.

- В наш прогрессивный век высоких технологий, остается ли до сих пор актуальной библиотека в её классическом виде?

- В качестве книгохранилища и выдачи? Совсем нет. Сейчас все устроено совсем по-другому, библиотека перестала быть просто читальным залом, это место для проведения досуга, куда люди приходят, чтобы отдохнуть, а иногда даже просто пообщаться. У нас в среднем бывает около 70-ти посетителей в день, по большей части молодёжь, а это обязывает идти в ногу со временем.

- Сейчас есть множество нововведений вроде электронных библиотек, когда при помощи смартфона со специального стенда нужно считать QR-код и можно бесплатно получить книгу на свой телефон. Не боитесь, что это начало конца для бумажных изданий?

- Знаете, я часто слышу, что бумажная книга умирает, но это не так. Просто люди не всегда осознают, что она, и электронный вариант, не противопоставлены друг другу, а существуют параллельно. «Электронка» удобнее в дороге или на работе, но согласитесь, что посидеть вечером в кресле гораздо уютнее и приятнее с бумажной версией.

Иными словами, электронные книги нам никак не мешают, а стенд с QR- кодами можете найти у нас в фойе. Мы за чтение в любом его виде.

«МЫ КАЖДЫЙДЕНЬ УЗНАЕМ ЧТО ТО НОВОЕ!»

- Вы сказали, что стараетесь идти в ногу со временем. Значит ли это, что в ближайшем будущем обнинцев ждут интересные проекты?

- Планов у нас и правда хватает. Будем продолжать работать над нашими проектами, например, «Имя на карте города», «Арт-Стекляшка», находить интересных творческих людей и устраивать выставки. Недавно провели конкурс совместно с кинотеатром «Мир», называется «От книги к экранизации», ну и ещё есть парочка задумок. Плюс, конечно же, никуда не денутся наши клубы: Английский разговорный клуб, «Роботехника», «Что? Где? Когда?», «Студия журналистики и литературного творчества», и другие формы работы с молодежью.

А если загадывать наперед, то нам бы хотелось плотнее работать с другими учреждениями культуры, расширить зону детского чтения, чтобы к нам молодые читатели приходили всей семьей. А вообще, моя мечта - оборудовать специальную лаундж-зону на первом этаже, где посетителям можно было бы просто посидеть, пообщаться, перекусить, попить чай.

- «Стекляшка» - одно из заметных зданий в городе, но стоит заглянуть за угол, и впечатление меняется. Есть ли надежда, что в ближайшем времени состояние прилегающей территории улучшится?

- Все упирается в средства. Я, признаться, поначалу была недовольна, когда рядом с нами построили новое офисное здание, но потом там сделали отличную дорожку и подвели освещение. Идешь на работу и радуешься, а у нас все печально, хотя сам участок неплохой, и мы могли бы многое на нем реализовать. Очень надеемся, что о нас все-таки вспомнят и территорию приведут в порядок.

- А сколько средств, если не секрет, выделяется из бюджета на библиотеку?

- Ой, давайте не будем об этом. Но если хотите, то вот вам пример: за год мы смогли позволить себе покупку только семнадцати книг, остальные - или жители приносили в дар, или свои деньги тратили. В 2017-м году библиотека получила около четырёхсот новых изданий. Это очень мало.

Про периодику я вообще молчу, у нас остались три газеты и 28 журналов, даже до необходимого минимума не дотягиваем. Миллионы нам не нужны, но для нормальной работы библиотеки, поддержка бы не помешала.

- Простите, и часто вы так из своего кармана оплачиваете библиотечные нужды? Что-то мне подсказывает, что зарплата у вас не самая большая в городе.

- По необходимости. Вот в холле второго этажа у нас пуфики стоят. Это приобретено на свои деньги, уж очень они нам понравились! Зато теперь есть где людям отдохнуть с комфортом. Школьники приходят, в шахматы играют. Здорово же!

- Марина Михайловна, вы упомянули, что работаете здесь уже тридцать пять лет, а это очень серьезный срок. Почему вы выбрали именно эту профессию?

- Сначала самым весомым аргументом была любовь к книгам. А потом оказалось, что работа библиотекаря - не только литература, но и постоянное общение. Мы каждый день узнаем что-то новое, и это никогда не надоест.

Только появились компьютеры - начали осваивать их, потом взялись за интернет, социальные сети недавно стали осваивать через них прямые эфиры. Мы же работаем с информацией, а значит нужно быть в курсе последних веяний. Вообще, библиотекарь - лучшая профессия на свете! Это я всегда говорила!

Беседовал Степан ФЕДОРОВ

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