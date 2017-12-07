07.12.2017

Обнинская пенсионерка добровольно загнала себя в долговую яму!



Представьте ситуацию: живете вы в квартире, исправно платите по счетам, как вдруг узнаете, что у вас появился некий «сожитель», о чем говорят свежие платежки. То есть был прописан один, а теперь внезапно - двое. Кто он, откуда взялся - непонятно.

Думаете, это невозможно? Вынуждены вас разочаровать. Такая история произошла с жительницей Обнинска Людмилой ЕФИМИШИНОЙ и последствия оказались весьма печальны для женщины.

 

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

Людмила Федоровна переехала в муниципальную квартиру по улице Ленина, 168 в далеком 1995-м году.

Все было хорошо до того момента, пока пенсионерка не получила очередные счета за коммунальные услуги. Смутил и удивил Людмилу Федоровну один факт - в некоторых платежках значился один прописанный, в других - двое.

Естественно оставить все как есть, Людмила Федоровна не смогла. Как она утверждает, были предприняты попытки обращаться и в администрацию, и в ресурсоснабжающие организации, но ответа, что это за «инкогнито», ей никто не дал.

- Я перестала платить по счетам. Оплачивала только те, где значился один прописанный. Думала, накопятся долги, меня в суд позовут, и там я узнаю, что это за человек, - рассказывает женщина.

Однако затея с судом оказалась провальной, а задолженность росла. Кстати, по слухам, которые доносились до ушей Людмилы Федоровны, «темной лошадкой» был некий Игорь.

В итоге, по состоянию на 2017-ый год сумма долга составила несколько десятков тысяч рублей.

 

ДЕНЕЖНАЯ ПУТАННИЦА

Здесь начинается вторая часть Марлезонского балета. Когда Людмила Федоровна пошла получать пенсию, ей выдали только половину! Пояснить в почтовом отделении причины ей не смогли, и она обратилась в пенсионный фонд. Оттуда пришло письмо, что ошибки нет, просто теперь будут снимать 50 процентов за долги (39 тыс. 216 руб.) по коммунальным услугам. Деньги, как говорилось в документе, попадут на расчетный счет УФК по Калужской области.

Кстати, одновременно с письмом от пенсионного фонда она получила уведомление от ООО «РусЛифт-Обнинск» с требованием...оплатить долги! Только в этот раз сумма почему-то оказалась больше - 51 тыс. 518 руб. И зачислить все необходимо на счет компании.

Как пояснил генеральный директор ООО «РусЛифт-Обнинск» Роман АНЦИФЕРОВ, его компания де факто «перекупила» долги жителей дома у дышащей на ладан ООО «УК Комфорт». Об этом уведомили всех собственников, разослав каждому с требованием об оплате задолженностей и копию договора.

- Я не очень понимаю, при чем тут судебные приставы, во всяком случае, на наш счет никаких денег от нее пока не поступало. Советую обратиться к нашим юристам, попробуем разобраться в ситуации. Все контактные данные есть в имеющихся у женщины бумагах, - заявил Роман Георгиевич.

Ну, допустим, если удастся разобраться, на чей счет все-таки перечислять средства - это уже полдела. Но давайте не забывать об «Игоре», благодаря которому весь этот сыр-бор и начался.

 

ИГОРЬ ОКАЗАЛСЯ АНДРЕЕМ

Надо сказать, что пенсионерка готова погасить задолженность только при одном условии: пусть ей предъявят неизвестного прописанного! Жил он в квартире или нет - его проблемы, пусть «отстегивает» свою долю.

Да, кстати, факт наличия «соседа» подтвердил Роман Анциферов, который посоветовал обратиться в обнинский расчетный центр за подробностями.

Технический директор ЕИРЦ Михаил МАШКОВ, проверив счета, количество зарегистрированных и их ФИО, выдал весьма интересную информацию.

- Да, есть такой прописанный. Ефимишин Андрей Вячеславович, - сказал Михаил Николаевич.

Совпадение в фамилиях намекает, что Андрей, возможно, родственник Людмилы Федоровны. Тогда возникает второй вопрос: каким образом он прописался в муниципальную квартиру без ведома основного съемщика?

Как оказалось, Людмила Федоровна обо всем знала. Да, Андрей действительно приходится ей сыном, вот только прописан был в период с 2000-го по 2001-ый год! Потом, как утверждает женщина, он выписался, и все бумаги она предоставила как в РСО, так и в УК.

Сомневаться не приходится. Ведь после 2001-го она получала корректные платежки, история с «подселенцами» началась несколько лет назад. Почему так вышло, и кто совершил ошибку - так, наверное, и останется тайной.

- Если сын выписан и этому есть подтверждение, то нужно принести бумаги к нам в ЕИРЦ на Шацкого, 13, - пояснил Михаил Николаевич. - Также необходимо обратиться в ресурсоснабжающие организации и представить им аналогичные документы. После этого будет сделан перерасчет. Но, от задолженности все равно никуда не деться, ее придется гасить.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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