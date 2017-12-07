Власти наукограда «зажали» деньги на ремонт школьных территорий?

Как театр начинается с вешалки, так и школа начинается в первую очередь с входа. Здорово, когда перед глазами ухоженная территория, гораздо хуже, когда под ногами раскуроченный асфальт и отсутствие какого-либо намека на «хозяйскую руку».

К сожалению, большинство обнинских школ похвастать тем самым пресловутым благоустройством не могут. И дело, как оказалось, тут вовсе не в «слепоте» руководителей образовательных учреждений.

БЕЗДОННАЯ БОЧКА

Ежегодно при планировании бюджета, львиная доля муниципальных денег выделяется на социальную сферу. Понятно, что тут имеется в виду по большей части выплата заработных плат, но N-нная сумма так же тратится на ремонты и другие нужды учреждений соцнаправленности, в частности, школы.

Причем благоустройство территорий стоит чуть ли не на последнем месте. Как рассказала начальник управления образования администрации Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, те скромные средства, которые выделяются на образовательные учреждения, расходуются в первую очередь на поддержание внутренних помещений и сетей в надлежащем виде. Да, кстати, на все про все - десять миллионов. Их потом разбивают между школами. В сухом остатке - каждая получает 500-800 тысяч в год. И живи, как хочешь.

- На самом деле, специфика нашего отдела такова, что, сколько нам ни дай денег, мы все израсходуем и попросим еще. Школа - это живой организм, в котором несколько сотен учеников фактически проводят свою жизнь и потому всегда будет, на что потратить деньги, - заявила Татьяна Валерьевна.

Под абстрактной фразой «на что потратить» Татьяна Валерьевна имела в виду то, что мы сказали выше: всяческие ремонтные работы. Согласитесь, что разогнаться на «баснословные» полмиллиона особо не получится, поэтому приходится жертвовать чем-то одним в угоду другому. Грубо говоря, лучше пусть дети ходят по болоту и спотыкаются о колдобины, чем сидят в классе, где оконные рамы рассохлись, из-за чего в помещении постоянный холод и сквозняк.

ДЕНЕЖНЫЕ «ПОМИНКИ»

Логичный вопрос возникает в голове: а почему бы не выделить вместо десяти миллионов, например, двадцать, а еще лучше - тридцать? Собственно им же уже четвертый год подряд задается депутат Обнинского горсобрания и директор школы №4 Владимир СВЕТЛАКОВ. К сожалению, все старания Светлакова успехом пока не увенчались.

- Для сравнения: ремонт одного класса обойдется примерно в четыреста тысяч, а школе выделили всего пятьсот. Ну и откуда взять директору средства на облагораживание школьной территории? - рассуждает Владимир Борисович.

В качестве примера Светлаков приводит свою школу, где за пятьдесят лет ее существования ни разу не меняли асфальт на прилегающей территории. И это, по мнению народного избранника, не дело.

Со светлой грустью вспоминает Владимир Борисович времена Александра АВДЕЕВА, дескать, тогда на нужды выделяли не скудные десять, а «огромные» двадцать миллионов. Впрочем, смена власти тут, безусловно, не при чем. Все дело в кризисе, который накрыл Россию-матушку в 2014-м.

ВСЕ, КАК МЕДВЕДЕВ ЗАВЕЩАЛ

Кстати сказать, большинство руководителей обнинских школ при разговоре о необходимости благоустройства территории проявляют удивительное единодушие: надо, обязательно надо, но где взять деньги?

Например, директор школы №3 Любовь ИСАЕВА уже всерьез обеспокоена безопасностью детей. - Наша дорога практически полностью развалена. Дворник ежедневно снимает куски асфальта, скоро вообще ничего не останется, - сетует Любовь Николаевна. - В итоге яма на яме, а это попросту травмоопасно, поэтому проблему я считаю крайне актуальной. Много жалоб в адрес руководства поступило от родителей, приходится всем объяснять, что лишних денег у нас нет. Школа наша старая, требует ремонта, поэтому все тратится на него.

Солидарен с Любовью Исаевой директор школы №10 Антон ПЕТРОВ. - У нас не только асфальт давно пора менять, но и плиточку. Она вообще скрошилась до арматуры. Отрицать очевидное - глупо. Надо решать проблему, - заявил Антон Владимирович.

А вот в школе № 5, помимо плохого дорожного покрытия, имеется еще пара сложностей. - При подходе к нашей школе не оборудованы тротуарные подходы. Проход к калитке отсутствует, детям приходится идти в итоге по проезжей части, чтобы попасть в здание. Средств на ремонт и реконструкцию - нет, - опечаленно заявила директор Лина ТЕРЕШАТОВА.

Самой оптимистичной оказалась руководитель школы №7 Татьяна БУРМИСТРОВА. - Деньги в бюджете распределяются по приоритетности, так что будем надеяться, что и до ремонта школьных территорий дело когда-нибудь дойдет. Мы уверены, что власти о нас помнят, поэтому негодовать не вижу смысла. Нужно просто подождать, - дипломатично выдала Татьяна Анатольевна.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Примечательно, что в этом году обнинский бюджет впервые пересек отметку в четыре миллиарда. Об этом с удовлетворением сообщил мэр города Владислав Шапша. И даже несмотря на это, дополнительные субсидии - под вопросом.

Впрочем, кое-чего Владимиру Светлакову все-таки удалось добиться. Пока, во всяком случае, на уровне обещаний и размытых перспектив, но кто знает.

- В случае получения городом дохода сверх ожидаемого, на нужды школ будут выделены еще десять миллионов, - сообщил Владимир Борисович. - Поэтому есть надежда привести в порядок хотя бы одну-две школьных территории. На большее денег, к сожалению, не хватит.

Уповает на бюджетную «сверхприбыль» и Татьяна Волнистова, у которой душа болит за каждое учреждение и его благосостояние.

Кстати сказать, ярким примером благоустроенной территории является обнинская гимназия. Думается, что большая часть руководителей учебных заведений с завистью смотрят на ровный асфальт, плитку и озеленение.

И, между прочим, ремонт тут был десять лет назад. Правда, потратили на него тридцать миллионов рублей. То есть в год на нужды всех школ выделяется треть суммы, необходимой для того, чтобы привести в порядок хотя бы одну из них!

Что в итоге? В новых районах Обнинска собираются строить школы: красивые, комфортные, современные. Рядом разрушаются старые. Город контрастов, честное слово. И ждать, что в одночасье что-то изменится, не стоит.

Но с другой стороны, тем же депутатам от образования, возможно, стоит быть понапористей и зубами выгрызать деньги из бюджета. Ведь если на развлекательные мероприятия в казне нашлось восемь миллионов, то на новый асфальт тоже по сусекам наскрести можно.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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