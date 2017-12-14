Татьяна Волнистова: «Прививать любовь к науке мы начинаем еще со школьной скамьи!»

Школьники первого наукограда всегда показывают отличные результаты на региональных и даже Всероссийских олимпиадах по различным дисциплинам, принимают активное участие в разнообразных семинарах и конкурсах, защищают свои проекты.

И секрет здесь не только в том, что в Обнинске живут исключительно талантливые и умные ребята, но и в том, что за успехами и достижениями наших школьников стоит долгая и кропотливая работа педагогов и сотрудников управления общего образования.

Начальник управления Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказала об опыте и успехах в системе подготовки учащихся, и поделилась планами на будущее.

НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТАНОВЯТСЯ ПОПУЛЯРНЫМИ

- Татьяна Валерьевна, начнем нашу беседу с небольших статистических данных. Скажите, сколько всего детей обучается в городе Обнинске?

- Система общего образования Обнинска состоит из шестнадцати муниципальных и четырех частных школ, двадцати трех дошкольных учреждений и двух центров допобразования. Более двадцати тысяч детей воспитываются и обучаются на территории наукограда.

Хочу также добавить, что на протяжении последних пяти лет показатели качества подготовки выпускников школ превышают среднеобластные и среднероссийские результаты.

- И в чем же секрет? То есть насколько я понимаю, год от года показатели растут, заинтересованных в науке школьников становится все больше. Ну не пряниками же вы заманиваете детей изучать химию, физику, биологию...

- Вы знаете, мы в свое время столкнулись с тем, что, несмотря на техническую и естественнонаучную направленность, а также экономическую привлекательность институтов города, наиболее востребованными были учебные дисциплины гуманитарной направленности: история и обществознание. То есть выборочными экзаменами ЕГЭ были именно эти предметы.

Поэтому мы задумались, как повысить мотивацию и заинтересованность в изучении физики, химии и биологии, и пришли к выводу, что необходимо реализовывать образовательные проекты совместно с обнинскими институтами.

Ведь в наукограде расположены более десяти предприятий научно-промышленного комплекса и не использовать этот ресурс для повышения качества образования, было бы неправильно.

- Какие проекты уже реализованы и какова их направленность?

- Например, «Биошкола Олимпийского резерва», основное направление которой - экспериментальная деятельность по анатомии, биологии, экологии. Этот проект организован на базе СОШ № 11 совместно с НИЯУ МИФИ ИАТЭ и МАН «Интеллект будущего». Ежегодно через биошколу проходят более пятидесяти старшеклассников, занятия проводятся в современных лабораториях НИЯУ МИФИ ИАТЭ и НПК «Медбиофарм».

Программа предполагает изучение нервной и мышечной тканей животных, чтение кардиограммы и энцефалограммы, изучение разделов микробиологии, физиологии растений, молекулярной биологии и генетики.

- Звучит, не побоюсь этого слова, серьезно. Удалось ли достичь каких-то успехов? Принимали ли участие в конкурсах, семинарах?

- Один из результатов работы - победы обнинских школьников на Калужском турнире юных биологов, который с 2015-го года проводится в наукограде и призовое место во Всероссийском турнире биологов в 2016 г.

В 2017-м, в период летней оздоровительной кампании для участников биошколы была организована экологическая смена на базе ДОЛ «Полет» Калужской области.

Педагогический состав состоял из ведущих специалистов в области различных направлений биологии, доцентов и профессоров НИЯУ МИФИ ИАТЭ, сотрудников областного эколого-биологического центра, молодых ученых научно-исследовательских институтов.

СОЛИДНЫЙ БАГАЖ ЗНАНИЙ В ПОДАРОК

- Я же правильно понимаю, что биошкола - не единственный научный проект?

- Да. Также уже на протяжении двух лет функционирует в городе «Школа юного медика», организованная управлением образования, учебно-методическим центром совместно с Институтом медицинской радиологии имени Цыба. Курс направлен на расширение знаний школьников в области биологии и медицины, формирование представлений о специфике медицинских профессий, учебно-познавательных, общекультурных и информационных компетенций.

В программу входят темы, связанные с историей и языком медицины, способами диагностики, включая лучевую, также раскрываются вопросы спортивной, военной, ядерной медицины, онкологии, молекулярной биологии и эпидемиологии. Занятия проходят на базе лабораторий института медицинской радиологии под руководством сотрудников института. Ежегодно школу посещают до сорока человек.

Три года назад на базе старейшей школы города - СОШ № 1 был организован профориентационный сегмент: «школа-нии-вуз».

- Что это за такой сегмент интересный? Эдакая компиляция школы и высшего учебного заведения?

- В принципе можно и так сказать. Первая школа имеет возможность для развития научно-прикладных проектов, поскольку сохранила агроэкологическую инфраструктуру: учебно-опытный участок площадью 2,5 гектара, тепличное хозяйство, зимний сад. Под руководством специалистов ВНИИ СХРАЭ школьники проводят исследования патентованных удобрений «Геотон» и «Супродит-М», разработанных непосредственно в этом институте. Доклады школьников по итогам исследовательской деятельности получили награды на региональной конференции.

- Насколько школьники заинтересованы в аграрной деятельности?

- Интерес очень высок! По инициативе родителей и педколлектива было принято решение открыть в школе профильный химико-биологический класс с аграрной направленностью, созданный под патронажем Калужского филиала сельскохозяйственной Академии имени Тимирязева.

Практические занятия обучающихся классов проводятся в лабораториях почвоведения, землеустройства, ландшафтного дизайна академии. В общем, прививать любовь к науке мы начинаем еще со школьной скамьи.

- Ранее вы сказали о двух центрах дополнительного образования. Как с ними налажено сотрудничество? Есть ли какие-то интересные проекты, реализованные на их базе?

- В городе на протяжении ряда лет в рамках системы дополнительного образования функционирует педагогическое содружество «Афалина», где наши школьники получают углубленную подготовку по ряду учебных дисциплин. Занятия с учениками проводят преподаватели НИЯУ МИФИ ИАТЭ. С 2016-го года обучающимся в «Афалине» предоставляется возможность получать практические знания по физике, химии, биологии, информатики в атомном классе «Росатома», созданном на базе школы №16.

За эти годы здесь прошли обучение множество школьников, и с каждым годом их количество прибавляется. Выпускники проекта поступают в высшие учебные заведения, имея солидный багаж знаний, значительно превышающий обычную школьную программу.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!

- Огромная работа и огромный вклад, конечно. Но что в итоге? Ранее вы упомянули, что, так сказать, самыми популярными предметами были история и обществознание. Как дела обстоят сейчас? Стали ли дети чаще сдавать ту же биологию и химию? Или показатели остались на том же уровне?

- Конечно результаты есть! Причем, на мой взгляд, довольно хорошие. С 2014-го года мы наблюдаем стабильный рост количества выпускников, которые выбирают для государственной итоговой аттестации предметы естественно-научного направления.

Если говорить в процентном соотношении, то в 11 классах химию сдают на 13 - 15% больше учащихся ежегодно, при этом, за последние три года количество набравших 100 баллов по данному предмету составило восемнадцать человек!

Что касается физики, то на 11% больше учеников ежегодно выбирают данный предмет, и также появились учащиеся, которые смогли набрать сто баллов по результатам ЕГЭ!

В девятых классах вдвое возросло количество выбирающих физику, в три раза больше выпускников основной школы выбирали биологию за последние три года.

- Как дела обстоят с олимпиадами по естественно-научным дисциплинам? Есть ли высокие результаты и поводы для гордости?

- Благодаря реализуемым проектам и повышению заинтересованности учащихся в изучении таких дисциплин, начиная с 2015-го года, школьники города Обнинска регулярно становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады по физике, химии, экологии.

Мы планируем и дальше развиваться в данном направлении, и привлекать наукоемкие предприятия города к партнерству с учреждениями системы образования. Все-таки почетное звание наукограда предъявляет к системе образования высокие требования, и определяет тенденции развития.

- Стоит ли нам ждать больше интересных проектов в следующем году?

- Конечно. Причем не только для учеников. Мы же понимаем, что жизнь не стоит на месте и наука активно развивается, значит не только нашим школьникам нужно идти в ногу со временем, но и педагогам.

Мы планируем в 2018 г. на базе наукоемких предприятий города организовать семинары для учителей, преподающих естественно-научные дисциплины: физику, химию, биологию. На самом деле у нас много задумок и идей, надеюсь, что каждая из них найдет отклик, и мы сможем реализовать в Обнинске большое количество интересных проектов совместно с нашими научными центрами и высшими учебными заведениями.

Беседовала

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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