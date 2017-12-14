Обнинские подростки «по приколу» бросаются под колеса автомобилей?

Экстремальные виды спорта в наше время набирают популярность. Молодежь в Обнинске охоча до развлечений, повышающих уровень адреналина в крови. К сожалению, нередки случаи, когда «веселье» заканчивается как минимум в приемном отделении травмпункта.

И ладно, если покалечился сам, по своей глупости, гораздо хуже, когда из-за твоих действий страдают невинные люди.

ПЛОХАЯ ШУТКА

История, которую рассказала наша читательница Вероника Н., вряд ли когда-нибудь попадет в разряд житейских, скорее - в когорту возмутительных и лишенных всякого смысла.

Вероника - автоледи со стажем. В своем железном коне марки «Renault» она уверена, как в самой себе. Но в один из ничем не примечательных ноябрьских вечеров девушка имела все шансы стать невольной героиней полицейских сводок.

- Я возвращалась вечером домой, время было 21:20, - вспоминает Вероника. - Ехала со скоростью не больше пятидесяти километров в час. Проезжала улицу Белкинскую по направлению на улицу Ленина, рядом с остановкой «Белкинский овраг», как вдруг с боковой стороны остановочного павильона выбежала девочка и бросилась мне под колеса! Мне ее видно изначально не было, так что случившееся стало полной неожиданностью.

Благо, автомобиль девушки снабжен отличными тормозами. Хорошая реакция, помноженная на отзывчивую машину, позволили избежать наезда на подростка.

Надо отметить, что все произошло в нескольких метрах от пешеходного перехода.

- Знаете, я не была напугана или шокирована. Скорее, во мне бурлила злость из-за случившегося, - говорит девушка. - Хотелось выйти из машины и в воспитательных целях отвесить пару оплеух, честное слово.

Дальше - интереснее. Буквально через минуту малолетняя экстремалка встала, посмотрела на Веронику и... снова легла! Но уже почти под капот автомобиля, прикинувшись жертвой. Еще через несколько секунд, как говорит автоледи, девочка снова поднялась и со смехом убежала на остановку, где ее ждал молодой человек, который наблюдал за происходящим.

- Девочка не выглядела, скажем так, неблагополучно, прилично одета, на вид не больше четырнадцати лет, да и парень тоже маргиналом не казался, - подчеркнула жительница Обнинска. - Я проехала вперед и решила остановиться, пообщаться с ребятами, но не удалось, они прыгнули в маршрутку и уехали. Вообще, вы знаете, это ужасная история. Я не хочу верить, что наша молодежь сейчас так развлекается.

«ТАКОГО В ОБНИНСКЕ ПРЕЖДЕ НЕ СЛУЧАЛОСЬ»

К сожалению, таким популярным среди водителей гаджетом как видеорегистратор Вероника почему-то не пользуется. Надо сказать, что, приехав домой, девушка обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Ее заявление приняли, но больше так никто с ней не связался.

Что интересно, начальнику ГИБДД по городу Обнинску Алексею ИСАЕВУ о таком вопиющем случае ничего не известно. Алексей Викторович даже искренне удивился, почему девушка не вызвала инспекторов, а обратилась к участковым, и то, по приезду домой.

- Вообще, в таких ситуациях нужно вызывать ДПС, - объяснил Алексей Викторович. - Они приезжают и все фиксируют, записывают данные. На Белкинской улице тем более есть камеры наблюдения, так что выяснить подробности произошедшего можно было сразу же. Сейчас уже прошло время, не скажу, что установить детали теперь невозможно, но в подобных случаях следует поступать так, как я описал выше.

Также Алексей Викторович посоветовал Веронике обратиться лично к нему и пообещал взять ситуацию под свой контроль.

- Честно говоря, прежде в Обнинске таких инцидентов не случалось, когда несовершеннолетние сами бросались под колеса машины. Нельзя исключать и попытку мошенничества со стороны участников, в любом случае нужно детально во всем разобраться, просмотреть записи с видеокамер. Но, повторюсь, пусть девушка приходит лично ко мне.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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