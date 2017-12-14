Установка светофора у «Плазы» помирила водителей и пешеходов

Когда власти только объявили, что на проспекте Маркса появится новый регулировщик, это вызвало неоднлзначную реакцию среди горожан. Одни пророчили, что дорога у «Плазы» превратится в перманентную пробку, другие наоборот поддерживали решение. Споры не утихали несколько дней, порой, переходя допустимые границы приличия.

И вот, месяц спустя после того, как светофор был установлен, можно сделать вывод, что мнение жителей наукограда изменилось. И вчерашние противники превратились в сегодняшних защитников.

ОБНИНСКИЙ «ЛАЙК»

Еще в октябре самой популярной «картиной» на Маркса была длиннющая вереница машин, водители которых ненавидящим взглядом провожали очередного еле плетущегося пешехода. Логично предположить, что такое положение дел спровоцировало чуть ли не войну автолюбителей с безлошадниками. Последние в свою очередь, тоже на чем свет стоит ругали лихачей, которые, порой, предпочитали проскочить переход, не пропуская людей.

Взаимные обвинения и просьбы разобраться с ситуацией подтолкнули чиновников к элегантному решению - установке нового светофора. Для сравнения: в начале сентября больше тысячи человек проголосовали за то, что светофор у «Плазы» не нужен (опрос проводился в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте»). Сегодня ситуация иная: и пешеходы, и водители, однозначно ставят «лайк» новому регулировщику. Справедливости ради скажем, что без следа пробки не исчезли и, например, в пятничный вечер, водитель может потерять здесь максимум несколько минут своего времени, но улучшение ситуации на лицо.

Согласны с мнением горожан и эксперты, например, начальник ОГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ также отметил, что установка светофора положительно сказалась на пропускаемости данного участка. - Можно сказать, что ситуация на этом отрезке дороги упростилась. Новый светофор разбивает поток пешеходов на небольшие группы и создает между ними необходимое для автомобилистов «окно», что не только идет всем на руку, но и увеличивает скорость движения по проспекту, - прокомментировал Алексей Викторович.

КАЖДОЙ «ЗЕБРЕ» ПО СВЕТОФОРУ!

Что же до оставшихся у некоторых горожан претензий, то больше всего недоумений и недовольства вызывает факт наличия лежачего полицейского в полуметре от светофора.

Впрочем, достаточно вспомнить недавнее заявление начальника отдела городского дизайна и рекламы Оксаны ГРИЦУК, которая уверила, что при возникновении необходимости, искусственную неровность ликвидируют.

Кстати сказать, болезненной точкой номер два в «марксовском квадрате» является пешеходный переход у ТЦ «Дом для Дома». Тут тоже бы не помешал аналогичный регулировщик.

Его необходимость подтверждают и сами инспекторы, правда, не забывая сообщить, что, несмотря на все рекомендации, финальное решение, все же, за администрацией. - Есть ряд запланированных мероприятий, которых мы стараемся придерживаться согласно транспортной карте. Что касается участка возле ТЦ «Дом для дома», то нами ранее был предложен вариант с установкой светофора, но конечное решение остается за городской администрацией, - заявил государственный инспектор дорожного надзора и организации движения ОГИБДД по городу Обнинску Константин БОЧИНИН.

Найдет ли отклик рекомендация Константина Юрьевича в сердцах чиновников - покажет время. Сейчас власть имущие заняты более важными вещами - подготовкой к Новому Году и принятием бюджета.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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