Молоко обнинским малышам будет поставлять самая «дешевая» фирма

Об имеющихся в наукограде проблемах с поставщиками продуктов для детских садов говорилось не раз. Из года в год, в результате проверок вскрываются факты недобросовестного исполнения подрядчиками своих обязательств.

Постоянный контроль и тесный контакт с предпринимателями, безусловно, приносят свои плоды, но иногда слишком поздно.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Согласно закону, заключать договоры на поставку той или иной продукции можно после проведения электронных торгов, которые работают по принципу снижения первоначальной цены. Проще говоря, какая компания предложила выполнить работу за меньшие деньги, та и победила. Но одно дело, когда речь идет о доставке песка, другое, когда мы говорим о продуктах питания, в частности, молочке.

И если в одном случае не самое лучшее качество отразится максимум на прочности бетона, во втором - в зону риска попадают дети и их здоровье.

В этом году побороться за право кормить дошколят вкусным творогом и поить свежим молоком вышли две фирмы: ООО ТД «Меркурий» и ИП «Заренков». Надо отметить, что речь идет о поставке продукции в детские сады в 2018-м.

И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой, когда закон работает на предпринимателя, но против заказчика. Ведь главное-то по правилам торгов что? Нет, не сертификаты качества, не подтвержденные лабораторные исследования, а всего лишь готовность работать за меньшие деньги! То есть можешь поставлять подкрашенную сухим молоком водичку, главное, делай это «за дешево».

Причем узнать, что качество молочной продукции оставляет желать лучшего, чаще всего удается постфактум. После внеочередных проверок, спровоцированных какой-нибудь нештатной ситуацией.

- Последний случай, когда поставщик пытался напоить детей не пойми чем, произошел буквально в прошлом году. Тогда после проведения лабораторных тестов выяснилось, что содержание животных жиров в молоке было значительно ниже нормы, а значит, производилось оно с добавлением растительных компонентов, - вспоминает руководитель управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Но вернемся к нашим «веселым молочникам». Стартовая цена тендера составила почти 34 миллиона рублей, и на данный момент лидирует ИП «Заренков», который снизил цену почти на три миллиона. Финал «битвы» станет известен в начале следующей недели, а то, насколько победитель ответственен, добросовестен и честен, и того позже.

КОТ В МЕШКЕ

Если говорить о датах, то первая проверка на качество поставляемой продукции ожидает поставщика уже в январе следующего года. То есть, после заключения контракта. Что же получается? Власти по факту приобретают «кота в мешке»?

Но для этого случая, как уверила начальник управления муниципального заказа Ирина ДЕМИНА, имеется своеобразная «подушка безопасности» в виде техзадания, где расписаны все требования и условия.

То есть предприниматель, соглашаясь принимать участие в торгах, де факто расписывается в том, что его продукция соответствует всем нормам. Но, памятуя историю, рассказанную Татьяной Валерьевной, такая «мелочь» как ТЗ, оказывается, волнует не всех поставщиков.

- Если товар не соответствует всем прописанным условиям, то отказаться от него мы можем даже на первичном уровне - в момент доставки в детский сад, - говорит Ирина Демина. - В таком случае у поставщика есть пять часов, чтобы заменить молочную продукцию на более качественную. Если же и этого не произойдет, то разбираться с ним будут на уровне администрации, вплоть до расторжения договора.

И вроде бы все хорошо и почти радужно. Условия строгие, с недобросовестными исполнителями никто не нянчится, проверки регулярны и так далее. Но в то же самое время не стоит забывать тот факт, что пока предприниматель будет носиться по городу за хорошим молоком в течение пяти часов - дети останутся голодными.

А если контракт разорвут, что повлечет за собой новый аукцион, то не видеть малышам творожка как своих ушей.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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