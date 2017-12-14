«Он настоящий пример для всех ребят!»

В Обнинске чествовали прославленного боксера Алексея Егорова.

Недавно в здании администрации прошла пресс-конференция чемпиона России по боксу Алексея ЕГОРОВА. Как верно подметил председатель комитета по спорту и физической культуре Константин ОЛУХОВ, подобные встречи с именитыми спортсменами в стенах мэрии можно пересчитать по пальцам, обнинский боксер, без сомнений, является одним из таких.

Алексей Егоров - человек многогранный. На ринге это настоящая «машина», сокрушающая своих оппонентов одного за другим. За его пределами - примерный семьянин, скромный и приятный в общении человек.

Убедиться в этом могли гости открытой пресс-конференции, посвященной успехам Алексея на спортивном поприще. Этот год боксер завершает в звании чемпиона России. Четыре поединка отделяли Алексея от титула, и в каждом он одержал уверенную победу.

Поздравить боксера с чемпионским поясом собрались не только его близкие люди, но и первые лица спортивного сообщества области и региона.

Вступительное слово, отмечающее заслуги спортсмена перед городом и регионом в целом, произнес мэр Обнинска Владислав ШАПША.

- Алексей - пример того, каким должен быть настоящий спортсмен. Он не только показывает, как нужно биться за победу и пропагандирует здоровый образ жизни, он также с большим уважением относится к своим болельщикам и малой родине, - сказал Владислав Валерьевич.

В ходе мероприятия Алексея наградили почетными грамотами от администрации и Федерации бокса Калужской области, вручили торт с боксерской символикой и ленту «Почетного квантовца». Мало того, как отметил директор СДЮШОР «Квант» Николай ПЛАТОШЕЧКИН, спортсмен стал первым воспитанником школы, удостоившимся этой чести.

Особенно запомнилось и чемпиону, и всем гостям выступление председателя Федерации бокса Калужской области Павла КЛИМОВА, который рассказал о самых первых успехах спортсмена.

- Я ведь Лешу еще совсем сорванцом знал, но уже тогда у него были не только хорошие данные, но и живой ум. Стоял себе скромно в сторонке и внимательно наблюдал, как другие боксируют, что-то подмечал, готовился, - погрузился в воспоминания Павел Иванович, - И вот, посмотрите на него сейчас! Он лидер и эталон для всех ребят!

Поддержал своего коллегу и президент Федерации бокса города Обнинска Вячеслав КЛИМЕНКО, сыгравший большую роль в карьере спортсмена.

- Для всех нас это большая гордость. Чемпионский титул - не просто очередная победа, а большой шаг вперед не только для Алексея, но и для всего города в целом, - сказал Вячеслав Александрович.

Сам Егоров, кстати сказать, краснел и сильно смущался, когда перечисляли его заслуги и хвалили.

Хотелось бы также отметить, что, несмотря на плотный график, спортсмен нашел время пообщаться с присутствовавшими на встрече воспитанниками школы бокса «Квант», раздать автографы и обсудить с ребятами прошедшие бои, что вызвало настоящий восторг среди начинающих боксеров.

Степан ФЕДОРОВ

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