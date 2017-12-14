История обнинского «Технопарка» может закончиться, так и не начавшись?

Не первый год в наукограде идет реализация амбициозного проекта под гордым названием «Технопарк Обнинск». По задумке, здание должно стать пристанищем для активных стартаперов, идейных предпринимателей и ученых, в общем, эдакий бизнес-инкубатор нового поколения.

Но то, с какой скоростью там меняются руководители, и с какими тормозами все строится, наталкивает на мысль о том, что «технобудущее» весьма туманно...

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ...

Простому обывателю на первый взгляд может показаться, что «Технопарк» вполне готов к сдаче в эксплуатацию. Глядя через забор на пятиэтажную махину, взору предстает современная облицовка фасада, создающая иллюзию законченного «произведения». Однако во многих местах, как говорится, даже конь не валялся.

Стоит зайти за ограждение, как перед нами предстает стройка в самом ее разгаре, правда, работников маловато, но это всяко лучше, чем вообще никаких движений. Внутренние помещения - пустые, ни сетей, ни отделки, ничего. Голые бетонные стены. Лестницы без перил. Кругом грязь и болото. Короче говоря, работы еще непочатый край.

И тут невольно вспоминаются громкие заявления областных чиновников об открытии бизнес-инкубатора еще летом прошлого года. Новая дата, озвученная замминистра экономического развития Калужской области Иваном РОМАНОВЫМ, - 2019-й год, теперь уже без какой-либо конкретики. То есть, будет это начало, середина или конец - неизвестно.

Кстати, основными причинами задержки, по уверениям областных чиновников, были то проблемы с финансированием, то отсутствие понимания с подрядчиком. Сейчас (постучим по дереву) вроде бы все наладилось.

СПОРТСМЕНКА, КОМСОМОЛКА...

Осенью 2017-го у «Технопарка» появился новый, уже четвертый по счету руководитель - депутат Горсобрания и по совместительству главный бухгалтер вышеназванной организации Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, на которую сейчас сделана основная ставка. Впрочем, Светлана Сергеевна пока всего лишь и.о., но на сферу ее полномочий это никак не влияет.

- На должность исполняющей обязанности руководителя «Технопарка» меня назначили в сентябре, - рассказывает Лукьяненко. - Если говорить о каких-то глобальных переменах, то похвастать особо нечем, но кое-какие сдвиги есть. Например, до конца года нам необходимо освоить еще 57 миллионов рублей. И мы активно работаем в этом направлении. Вы сами видели строителей на объекте.

Второй маленькой победой Светлана Сергеевна считает привлечение нового резидента - известного обнинского инноватора Рахимджана РОЗИЕВА, который собирается открыть на территории «Технопарка» серьезный клинический центр по типу МРНЦ имени Цыба.

Правда, что толку от соглашений, пусть даже сулящих золотые горы, если разместиться тому же Рахимджану Ахметджановичу сейчас негде. А к моменту ввода в здания в эксплуатацию он может двадцать раз передумать и найти более комфортное место в городе. Впрочем, Светлана Лукьяненко уверила, что подобного не произойдет.

Вообще, директора «Технопарка» иначе как многозадачной женщиной не назовешь. Каким-то чудом Лукьяненко умудряется совмещать сразу четыре сферы деятельности: бухгалтерию, руководство организацией, депутатство и активную общественную жизнь.

- Тяжело, конечно, очень много работы, но радует то, что вся моя деятельность очень интересная и разнообразная, - поделилась Светлана Сергеевна.

РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Кстати сказать, под конец года областные чиновники зашевелились и стали проявлять особенный интерес к работам на строительном объекте. Чуть ли не каждый день Светлана Лукьяненко мотается в Калугу с отчетами и докладами. Связано это, как она пояснила, как раз с освоением вышеуказанных 57 миллионов.

Что же касается планов на будущий, 2018-й, то из областной и федеральной казны директор «Технопарка» планирует выбить как минимум 108 миллионов.

- Если все пойдет хорошо, то есть надежды, что удастся завершить строительство объекта до начала 2019-го года, - сказала Светлана Сергеевна.

Честно говоря, крайне оптимистичный прогноз. Непонятно каким образом вообще возможно довести до ума огромное здание за год, если на объекте трудятся максимум человек десять. А вместо слов о том, что творится внутри, прекрасно говорят иллюстрации.

Вторая проблема, которая идет «рука об руку» с долгостроем, - потеря так называемой «востребованности» технопарка. И, как призналась Лукьяненко, этого она побаивается.

- Конечно, боюсь, что, когда откроется бизнес-инкубатор, здесь не будет желающих разместиться, и здание станет убыточным, - откровенно заявила Светлана Сергеевна. - Поэтому задача руководства - не только контролировать ход строительства и грамотно осваивать денежные средства, но и привлекать на площадку стартаперов.

«А ЧЕГО СРАЗУ АНАНЬЕВ?»

Кстати сказать, опасений Лукьяненко абсолютно не разделяет вице-мэр Обнинска по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ. Как уверен Геннадий Евгеньевич, недостатка в желающих разместиться на территории бизнес-инкубатора не будет. Так как проект важен для развития наукограда, никто не позволит ему «умереть».

Но если поговорить о стартаперах Геннадий Евгеньевич всегда рад, то вот о проблемах «Технопарка» предпочитает не распространяться, ссылаясь на то, что проект это областной, а значит отвечать за других он не может.

- А чего сразу «Ананьев»? - шутливо возмутился вице-мэр. - Это не наш проект, да, он на нашей территории и важен, но курирует его область. Там предстоит сделать еще много работы по благоустройству, строительству, организации инженерных сетей и так далее. Но мы все равно надеемся, что до середины 2018-го года «Технопарк» будет открыт.

Честно говоря, хочется стоя поаплодировать оптимизму чиновников, и даже в очередной раз поверить их словам. Но когда своими глазами видишь обстановку, начинаешь невольно сомневаться.

В общем, пока будущее «Технопарка» видится весьма спорным, и шансы на то, что он войдет в историю Обнинска как самый амбициозный, но долгий проект, как ни крути, имеются.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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