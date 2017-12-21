Директор центра «Эврика» Марина Хоменко: «Мы не боимся конкуренции!»

Вопрос, в какую секцию или кружок пристроить свое чадо актуален для родителей во все времена, тем более, когда вокруг много интересных предложений.

В одном только центре «Эврика» на сегодняшний день работают 240 объединений!

Директор Марина ХОМЕНКО рассказала о важности дополнительного образования в жизни современного школьника и успехах наукограда в воспитании подрастающего поколения.

«ОБРАЗОВАНИЕ ВАЖНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ»

- Марина Алексеевна, каким выдался для «Эврики» уходящий год?

- Очень продуктивным! Наши ребята активно участвовали в конкурсах, заработали кучу наград. Из последних могу отметить театр «Улыбка», который выступал на международном конкурсе в Орле и вернулся с кубками и грамотами. Летом, как всегда, проводили лагерные слеты, ходили в походы. В общем, год выдался насыщенным и интересным как для преподавателей, так и для ребят.

- Сколько учеников занимается в центре на сегодняшний день?

- В общей сложности у нас 4600 школьников, распределенных по восьми направлениям, так что без работы не сидим (смеется).

- Почти пять тысяч детей?! Полагаю, у вас большой штат специалистов, не меньше двух сотен...

- Нет, что вы! Всего на постоянной основе у нас работает восемьдесят преподавателей, не считая тех, кто приходит по совмещению. Это настоящие профессионалы, которые не только хорошо знают, но и всей душой любят своё дело. Честно сказать, я нашим коллективом очень горжусь.

- Обычно «Эврика» ассоциируется с местом для, скажем так, младшего поколения. Последние годы вы активно работаете со старшеклассниками. Эта смена вектора была обусловлена желанием развиваться или другими причинами?

- Дополнительное образование важно в любом возрасте. Наша цель не только занять ребенка полезным делом и, как говорится, убрать с улицы, но и привить навыки, которые пригодятся в жизни. Мы ведь не одними танцами и журналистикой занимаемся, прекрасно понимаем, что мужчина, например, должен уметь и гвоздь в доме вбить, а девочка пришить пуговицу.

- Вы упомянули журналистику, не так давно данному клубу исполнилось двадцать пять лет. Как-то отметили эту знаменательную дату?

- Конечно! Проводили встречу в городской библиотеке. Приехали наши выпускники, которые учились ремеслу у нас на глазах, а сейчас привезли свои сборники и книги. Было сказано очень много теплых слов и поздравлений, а это самое главное. Ведь для учителя видеть, что его помнят много лет спустя, нет ничего приятнее!

«РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ»

- Есть ли какие-то вещи, которые вы бы хотели изменить в «Эврике»?

- Сложно сказать. Конечно, было бы неплохо обновить материальную базу. Поставить станки, чтобы ребята не просто учились основам, а сразу пробовали свои силы на современном оборудовании, но это конечно очень затратно.

- Не хватает денег?

- Не могу сказать, что мы бедствуем. Администрация нас очень поддерживает, к тому же помогают спонсоры и родители. Плюс, незадействованные подсобные помещения мы сдаем в аренду. Это нам приносит еще около трех миллионов. Шиковать, конечно, себе не позволяем, но и назвать наше положение шатким тоже нельзя.

Вот сейчас, например, подумываем обновить фасад здания. Как говорится, стараемся решать проблемы по мере их поступления.

- Несколько лет назад поднимался вопрос о нехватке парковочных мест возле «Эврики», дело как-то сдвинулось с мертвой точки?

- Да что там нехватка, их вообще не было! Сейчас вот маленькую парковочку перед зданием организовали, а в будущем появится полноценная стоянка для всех посетителей.

- Марина Алексеевна, за все время, что вы возглавляете «Эврику», что вы можете назвать самым большим достижением?

- Ох, за все 35 лет это не сразу и вспомнишь (смеется). Мне кажется, самое важное, это то, что мне удалось сохранить коллектив, и уже нашими совместными усилиями отстоять само дополнительное образование в наукограде. А вот жалею я, что не вышло оставить за центром наши помещения по городу, хоть там и не от меня ситуация зависела, но все равно обидно.

- А что, центру не хватает филиалов?

- Да нет, у нас их сейчас по Обнинску двенадцать, но вы же видите, как город растет, нам тоже в идеале нужно расти за ним, чтобы родители из отдаленных районов не везли ребенка на другой конец города, а могли водить на занятия неподалеку.

- Как правило, в новых районах сейчас возникают частные детские центры, ощущаете ли вы конкуренцию?

- Наоборот, я думаю это очень хорошо, что у людей есть из чего выбрать. У нас в следующем году важная дата - шестьдесят пять лет дополнительному образованию. Так что мы только рады, что наше дело не стоит на месте, а продолжает развиваться.

- Как вы считаете, сам по себе такой «кружковый» формат обучения остается актуальным на сегодняшний день?

- Еще как! У нас в некоторые отделения очереди стоят, детям нужно чем-то заниматься и это все понимают. Спорт, наука, творчество - у нас есть все, и я вам скажу, число учеников от года к году только растет. А в последнее время хочу отметить еще и высокую вовлеченность родителей в процесс. Помогают, как могут, всегда поддерживают, молодцы одним словом.

- Лично вам какой из кружков нравится больше всего?

- Да я уже ко всем так прикипела, что так сразу и не отвечу. (смеется) Наверное, я бы с удовольствием ходила в химический класс, театральную студию «Улыбка» и на занятия рок-н-ролом, очень уж у них зажигательно получается!

Беседовал Степан ФЕДОРОВ

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