Мэр Обнинска призвал горожан «не перебирать» на Новый год!

Сейчас большинство горожан начинают подготовку к новогоднему застолью, на котором кроме традиционных салатов, как правило, присутствует еще один завсегдатай - бутылочка-другая «горячительного».

Политика по продаже спиртных напитков в разных уголках нашей страны разнится от региона к региону, но при желании можно проследить единую тенденцию. Если в прошлом году правительство старалось затянуть гайки и урезать продажу «зеленого змия», то в этот раз процесс был целиком предоставлен на откуп местным властям.

В наукограде в этом плане, как правило, обходится без сюрпризов. Независимо от даты, спиртное можно приобрести в любом магазине, если, конечно, уложиться в установленный законом промежуток - до 22:00.

Однако даже в этом году было несколько случаев, когда алкоголь в Обнинске отпускался по особым правилам.

Так, например, первого сентября продажа вместо привычных десяти утра началась только в час дня, а на День города невозможно было купить выпивку в ближайших к центру городу районах.

Что же касается Нового года то, по словам начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи Анны КРАСИКОВОЙ, ждать подвоха горожанам не стоит. Отпуск спиртного будет осуществляться в соответствии с установленными законом требованиями с десяти и до двадцати двух часов.

- Мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничений, есть закон и он должен соблюдаться. Запрет на продажу алкоголя в некоторых магазинах может вводиться при проведении массовых мероприятий, но в таком случае должно будет издаваться специальное постановление, с которым можно будет ознакомиться заранее - разъяснила ситуацию Анна Всеволодовна.

То же самое касается и увеличения «счастливых часов». Так, например, недавно в Госдуму депутатом от Ленинградской области был внесен на обсуждение законопроект, о разрешении продажи шампанского в ходе всей новогодней ночи.

Мотивировал свою инициативу народный избранник тем, что запреты на продажу в такие дни, как правило, порождают собой расцвет черного рынка и контрафактной продукции.

С другой стороны, важно отметить, что в последние годы среди молодежи Обнинска набирает популярность безалкогольная встреча нового года.

В прошлом году городские сообщества в соцсетях пестрили призывами отказаться от употребления спиртного и подумать о собственном здоровье, и, например, отметить праздник в фитнес-клубе.

Также призвал горожан к разумному потреблению алкоголя в праздники и мэр наукограда Владислав ШАПША, отметив, впрочем, что сам вопрос наличия выпивки на столе - личное дело каждого.

- Я не понимаю, когда говорят о необходимости алкоголя на торжествах, это же, в конце концов, не лекарство. Но отмечу, что это личное дело каждого, ведь важно не столько наличие спиртного, сколько культура его потребления. От бокала шампанского еще никому плохо не было, а излишества они в любом деле до добра не доводят! - отметил Владислав Валерьевич.

Степан ФЕДОРОВ

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