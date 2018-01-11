Дольщикам «СУ-155» придеся терпеть транспортные неудобства минимум до конца года

История обманутых дольщиков «СУ-155» известна, наверное, каждому обнинцу. Потенциальные собственники в свое время рисковали остаться вовсе без положенных им квадратных метров, однако, благодаря активным действиям инициативной группы, дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Но сегодня разговор пойдет не о квартирах, а о другой, не менее важной проблеме - общественном транспорте.

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ НЕ ЕДЕТ В ГОРОД

Жилые дома, расположенные на улице Поленова, находятся, мягко говоря, не в самой удобной и развитой части Обнинска. Добраться в центр города можно двумя путями: либо на маршрутке, либо на такси, конечно, при условии, что у вас нет собственного «железного коня».

И вот с общественным транспортом здесь наблюдается явная проблема. Неподалеку от жилых домов находится современный жилой комплекс «Экодолье», куда приезжает одна-единственная маршрутка № 16. Ездит она, к слову, по очень своеобразному расписанию: то часто, то редко.

Остановка - здесь же, у «Экодолья». То есть, жителям соседних домов приходится пересекать постоянно оживленную четырехполосную дорогу, где, кстати, нет пешеходного перехода, который был бы удобен людям, и, фактически рискуя жизнью, бежать к павильону.

И снова, как и в прошлый раз, население обратилось к депутату Светлане ЛУКЬЯНЕНКО (напомним, это именно она стояла во главе инициативной группы и боролась за права обманутых дольщиков) за помощью. Тем более что сейчас Светлана Сергеевна, как ни крути, имеет власть и на правах парламентария может активнее защищать интересы своих избирателей.

- Нами было подготовлено письмо в адрес мэра Обнинска Владислава ШАПШИ с просьбой об организации остановочного павильона рядом с домами СУ-155, - сказала Светлана Сергеевна. - Сейчас это особенно важно, так как из-за реконструкции дороги она расширилась в два раза, что создало определенные неудобства для населения. Вопрос я обязательно подниму на ближайшем заседании депутатов.

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

Однако организация остановки непосредственно у домов СУ-155 на данный момент не представляется возможной. Эту безрадостную новость сообщил главный специалист Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анатолий ПЛЕХАНОВ.

- Оборудовать остановочный пункт напротив «Экодолья», а именно у новых домов СУ-155 город не вправе. Это полномочия Министерства экономического развития Калужской области, - заявил Анатолий Александрович.

И чтобы как-то скрасить обстановку Плеханов добавил, что власти наукограда уже обратились в региональное минэкономразвития с целью рассмотрения возможности организации остановки, либо открытия дополнительных маршрутов по нерегулируемым тарифам.

- Дополнительно с пассажироперевозчиком ИП Вдовиным проведена беседа о возможном увеличении количества рейсов маршрута №16 для наиболее полного удовлетворения нужд жителей, - добавил чиновник.

Кстати сказать, машин действительно стало больше, правда, всего лишь на одну, что существенно картину не изменило.

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕМ, ТОВАРИЩИ!

Вообще затронутая выше проблема, по большому счету, касается не только жителей СУ-155, но и всего Обнинска в целом. Именно поэтому власти наукограда, начиная с этого года, собираются воплотить в жизнь масштабный проект по реорганизации транспортной сети.

- В соответствии с распоряжением Администрации, создана рабочая группа по разработке техзадания в целях дальнейшего проведения конкурсных процедур по созданию плана оптимизации муниципальных маршрутов на территории города, - продолжил Плеханов.

Что это сулит жителям наукограда? Ну, как минимум то, что маршрутов станет больше, да и ездить транспорт начнет чаще.

Необходимость данной реорганизации чиновники объясняют очень просто: город растет и развивается, строится новое жилье, а значит, всем должно быть комфортно и удобно жить в Обнинске.

Последний и самый важный вопрос: когда? Пока конкретики нет, но точно известно, что конкурсные процедуры будут проведены в этом году.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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