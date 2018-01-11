Отсутствие денег не изменит планов по благоустройству наукограда

В прошлом году наукоград впервые принял участие в федеральной программе «Комфортная среда». В первом блине, как водится, не обошлось без «комов», но в целом опыт можно считать положительным. От чиновников в адрес горожан тут же посыпались призывы не сидеть сложа руки и активнее подавать заявки на участие, только вот вопрос о том, как именно будет проходить реализация программы в 2018-м, пока остается без ответа.



Напомним, что в прошлом году по федеральному проекту в Обнинске было проведено благоустройство семи придомовых территорий и двух общественных зон. Выбирали счастливчиков очень просто: под программу попали те дворы, чьи жители успели в установленный срок и без ошибок подать все необходимые документы, а муниципальные территории чиновники выбрали исходя из их состояния и необходимости в обновлении.

В этот же раз ситуация несколько иная. Агитационная работа чиновников не прошла зря, и, как рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Андрей БЕЛИКОВ, уже на сегодняшний день на суд общественной комиссии, которая и определит «счастливые» дворы, готовы представить десять заявок.

Изменились и правила, касающиеся отбора общественных участков. Так, согласно постановлению Правительства РФ, решающее слово теперь остается за горожанами, а не чиновниками, что, по мнению мэра Обнинска Владислава ШАПШИ, является разумным решением.

- Отдать жителям приоритет при выборе общественных пространств - очень правильный шаг, и единственный подводный камень здесь кроется в грамотной организации, чтобы этот процесс не затягивался, и мы со своей стороны успевали подать все необходимые документы. Но, повторюсь, идея хорошая, жители могут и должны определять, какие пространства следует благоустроить, - заявил Владислав Валерьевич.

К слову, администрация Обнинска в прошлом году даже несколько опередила события, устроив открытое голосование, где горожанам предлагалось выбрать, какой участок включить в федеральную программу. Тогда большинство высказались за обновление площади Лейпунского, но на сегодняшний день еще непонятно, будут ли данные считаться легитимными, или же «наша песня хороша - начинай сначала».

Как бы там ни было, кандидатов на реконструкцию все больше, а конкретных решений пока по нулям. Даже финансирование проекта, вызывающее больше всего вопросов, до сих пор не обсуждалось, но, по словам того же Андрея Беликова, серьезных изменений здесь не предвидится.

- Вклад из муниципального бюджета, скорее всего, останется на том же уровне, но окончательное решение будет принято только в этом квартале, - отметил Андрей Юрьевич. - Надеемся, что и в этом году мы сможем привести в порядок такое же количество придомовых и общественных территорий, как и в прошлом.

Да, кстати, в этом году из федерального бюджета будет выделено 152 миллиона рублей, а из областного - 220. Всего же по сравнению с 2017-м финансирование сократилось почти на 130 миллионов. Поэтому не очень понятно, за какие «шиши» Беликов собрался и в 2018-м размахнуться на прошлогодние масштабы.

Единственный видимый выход - позариться на муниципальные деньги, но тогда ради крутых результатов и «вымпела» передового города придется пожертвовать другими, не менее важными проектами, например, ремонтом тех же сетей.

Степан ФЕДОРОВ