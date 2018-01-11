Окунуться в крещенскую прорубь чиновникам мешает здравый смысл

Как признался начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, зима в этом году выдалась аномально теплой, поэтому разговоров о подготовке прорубей не ведется - льда нет. Но, тем не менее, бдеть за безопасностью населения спасатели будут сразу в двух местах: на Белкинских прудах и в районе городского пляжа.

- Мы намерены работать в том же режиме, что и в прошлые годы. Даже если вода так и не замерзнет, то в местах нашего дежурства вход в водоемы все равно будет находиться под надзором. А если заморозки все-таки придут, то перед началом купаний в обязательном порядке пройдет экспертиза, которая покажет, можно ли горожанам выходить на лед без риска для здоровья, - отметил Сергей Петрович.