Окунуться в крещенскую прорубь чиновникам мешает здравый смысл

Уже в следующую пятницу православные жители наукограда будут отмечать праздник Крещения. Традиционно он сопровождается морозами, затянутыми льдом водоемами и непременным купанием в проруби. Однако в этом году глобальное потепление вполне может принести «крещенскую оттепель».
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Как признался начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, зима в этом году выдалась аномально теплой, поэтому разговоров о подготовке прорубей не ведется - льда нет. Но, тем не менее, бдеть за безопасностью населения спасатели будут сразу в двух местах: на Белкинских прудах и в районе городского пляжа.
- Мы намерены работать в том же режиме, что и в прошлые годы. Даже если вода так и не замерзнет, то в местах нашего дежурства вход в водоемы все равно будет находиться под надзором. А если заморозки все-таки придут, то перед началом купаний в обязательном порядке пройдет экспертиза, которая покажет, можно ли горожанам выходить на лед без риска для здоровья, - отметил Сергей Петрович.
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Кстати сказать, в чиновничьей когорте нашлось мало охочих до «крещенских купаний» лиц. Всего парочка смельчаков, одним из которых оказался председатель комитета по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ. Ну, Константину Владимировичу, как говорится, даже по должности положено быть «моржистым» и закаленным.
- Я купаюсь уже четырнадцать лет подряд и получаю от этого большое удовольствие. А, кроме того, это еще и укрепляет организм, - заявил Константин Владимирович.
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На счет пользы для здоровья согласен со своим коллегой и начальник отдела по делам молодежи Дмитрий КАЗАКОВ, но решиться на такой экстремальный шаг пока не отваживается.
- Я вообще ко всем проявлениям здорового образа жизни отношусь очень положительно, но вот лично у меня самого пока не получалось в этой традиции поучаствовать, может, в будущем как-нибудь, - поделился Дмитрий Александрович.
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Похожих взглядов придерживается и начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, которая хоть и поддерживает своих коллег, но пока не готова решиться на погружение.
- Подобные купания - это, безусловно, прекрасно, но для меня слишком экстремально, адреналина мне и на работе хватает с избытком, - пошутила Татьяна Валерьевна.
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В конце концов, главным в этом обычае является не только вера человека, но внутренняя потребность в так называемой «встряске». А чтобы все прошло без вреда для организма, нужно не только соблюсти все меры предосторожности, но и правильно оценить свои силы. Так, по крайней мере, считает мэр Обнинска Владислав ШАПША.
- Сама по себе традиция эта довольно нетривиальная, и далеко не каждый решится принять в ней участие. Главное - трезво оценить себя, чтобы избежать печальных последствий в будущем. Ну а в целом, если испытываете желание окунуться, то зачем себе отказывать. Я в прошлые годы несколько раз купался, а если почувствую, что хочется, то и в этом году непременно схожу, - заявил Владислав Валерьевич.
Кстати сказать, вспоминая прошлые годы, купание в Крещенскую ночь становится в Обнинске довольно масштабным событием. И благо, что еще ни разу после купаний в сводках не появлялось ни одной тревожной новости. Так что, возможно, не настолько это экстремально, «адреналиново» и опасно, как считают чиновники.