11.01.2018

Депутаты Обнинска начинают новый год с коммунальных вопросов



Уже совсем скоро народные избранники должны будут активно включиться в работу. На следующую неделю запланированы собрания комитетов, а в конце месяца пройдет первое заседание Городского собрания.

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Повестка дня в настоящий момент еще не сформирована полностью, глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН отметил, что, помимо внесения поправок к имеющимся актам, народные избранники также отчитаются о проделанной за прошлый год работе.

- О деятельности своих комитетов нам доложат два председателя и два заместителя, а в рамках контрольного часа выступит начальник городского ОМВД Александр КУДРЯШОВ, который также подведет итоги работы своего ведомства за прошлый год, - пояснил Владимир Васильевич.

Что же касается планов на год текущий, то здесь Викулин отметил только то, что в ближайшие месяцы парламентариям предстоит немало работы, касающейся федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Честно говоря, на откуп этой инициативе в последнее время отдается как-то слишком много вопросов. Иногда складывается впечатление, что важнее этой программы по благоустройству у наших депутатов ничего нет.

Как яркий пример - депутат Михаил ЖУРАВЛЕВ, считающий, что в наведении порядка на придомовых территориях и кроется основной долг народного избранника.

- Это, безусловно, самая важная часть нашей работы. Благоустройство - самый наглядный показатель труда депутатов, и потому ему должно уделяться особенное внимание, - отметил Михаил Викторович.

Да и если каждый избранник поставит перед собой цель сделать свой район образцом «комфортной среды», то на это не хватит никакого бюджета, об успешном исполнении которого, к слову, беспокоится депутат Юрий ФРАЙ.

- Реализация всех социальных проектов в первую очередь зависит от доходной части бюджета, поэтому очень важно контролировать именно эту часть нашей работы. Если все сложится, как запланировано, то, кроме принятых инициатив, будет возможность воплотить в жизнь и часть задумок из «второго списка», составленного согласно пожеланиям депутатов, - пояснил Юрий Владимирович.


 ГЛАВНОЕ - ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ...

Впрочем, как предположил коллега Фрая Анатолий ШАТУХИН, в случае появления лишних средств финансирование будет направлено в первую очередь на ремонт школьных территорий.

- Для меня главное в этом году воплотить мечту об организации пунктов раздельного сбора мусора и приема вторсырья от населения. У нас сейчас сложилась команда, готовая этим заниматься, есть необходимые ресурсы. Есть, конечно, над чем еще поработать, но нужно уже переходить от слов к действиям, - поделился Шатухин.

На напоминание о том, что подобная инициатива была реализована в прошлом году, народный избранник отметил, что данный проект более масштабный и подразумевает работу на постоянной основе.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Горсобрание»

Обнинские чиновники боятся мечтать?

Чьи интересы лоббируют обнинские депутаты при формировании бюджета-2018?

Депутаты вызовут на ковер руководителей предприятий

Кто успел, тот не опоздал

И все-таки «нагнули»...

Обнинские депутаты обсудили детей и многоэтажные дома
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Обнинска
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
11
января
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление