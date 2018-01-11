Депутаты Обнинска начинают новый год с коммунальных вопросов

Уже совсем скоро народные избранники должны будут активно включиться в работу. На следующую неделю запланированы собрания комитетов, а в конце месяца пройдет первое заседание Городского собрания.
БЛАГОУСТРОЙСТВО - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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Повестка дня в настоящий момент еще не сформирована полностью, глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН отметил, что, помимо внесения поправок к имеющимся актам, народные избранники также отчитаются о проделанной за прошлый год работе.
- О деятельности своих комитетов нам доложат два председателя и два заместителя, а в рамках контрольного часа выступит начальник городского ОМВД Александр КУДРЯШОВ, который также подведет итоги работы своего ведомства за прошлый год, - пояснил Владимир Васильевич.
Что же касается планов на год текущий, то здесь Викулин отметил только то, что в ближайшие месяцы парламентариям предстоит немало работы, касающейся федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Честно говоря, на откуп этой инициативе в последнее время отдается как-то слишком много вопросов. Иногда складывается впечатление, что важнее этой программы по благоустройству у наших депутатов ничего нет.
Как яркий пример - депутат Михаил ЖУРАВЛЕВ, считающий, что в наведении порядка на придомовых территориях и кроется основной долг народного избранника.
- Это, безусловно, самая важная часть нашей работы. Благоустройство - самый наглядный показатель труда депутатов, и потому ему должно уделяться особенное внимание, - отметил Михаил Викторович.
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Да и если каждый избранник поставит перед собой цель сделать свой район образцом «комфортной среды», то на это не хватит никакого бюджета, об успешном исполнении которого, к слову, беспокоится депутат Юрий ФРАЙ.
- Реализация всех социальных проектов в первую очередь зависит от доходной части бюджета, поэтому очень важно контролировать именно эту часть нашей работы. Если все сложится, как запланировано, то, кроме принятых инициатив, будет возможность воплотить в жизнь и часть задумок из «второго списка», составленного согласно пожеланиям депутатов, - пояснил Юрий Владимирович.
ГЛАВНОЕ - ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ...
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Впрочем, как предположил коллега Фрая Анатолий ШАТУХИН, в случае появления лишних средств финансирование будет направлено в первую очередь на ремонт школьных территорий.
- Для меня главное в этом году воплотить мечту об организации пунктов раздельного сбора мусора и приема вторсырья от населения. У нас сейчас сложилась команда, готовая этим заниматься, есть необходимые ресурсы. Есть, конечно, над чем еще поработать, но нужно уже переходить от слов к действиям, - поделился Шатухин.
На напоминание о том, что подобная инициатива была реализована в прошлом году, народный избранник отметил, что данный проект более масштабный и подразумевает работу на постоянной основе.