Депутаты Обнинска начинают новый год с коммунальных вопросов

Повестка дня в настоящий момент еще не сформирована полностью, глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН отметил, что, помимо внесения поправок к имеющимся актам, народные избранники также отчитаются о проделанной за прошлый год работе.

- О деятельности своих комитетов нам доложат два председателя и два заместителя, а в рамках контрольного часа выступит начальник городского ОМВД Александр КУДРЯШОВ, который также подведет итоги работы своего ведомства за прошлый год, - пояснил Владимир Васильевич.

Что же касается планов на год текущий, то здесь Викулин отметил только то, что в ближайшие месяцы парламентариям предстоит немало работы, касающейся федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».