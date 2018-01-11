«Смертельный» приговор

Пациент с хроническим гепатитом много лет выдвигает абсурдные обвинения в адрес врачей.

От болезни никто не застрахован. Еще вчера здоровый человек сегодня может оказаться в инвалидной коляске или, пройдя обследование, с горечью для себя обнаружить неутешительные диагнозы.

Как бы сказали французы: «Такова жизнь». Но что делать тем, кто и так знал о наличествующих болезнях, а лечение, не выправило, а наоборот, усугубило картину?

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

Житель Обнинска, пенсионер Юрий ЧУПИКОВ (фам. изм. - Прим. авт.) уже много лет имеет в своей больничной карте такую графу: «носитель вирусного гепатита С и В». Подобное означает, что Юрий Петрович, скажем так, не заразен, но определенное лечение для его же собственного здоровья ему необходимо. Чем, собственно, обнинец успешно и занимался до 2013-го года, пока не попал к новому лекарю.

- Пять лет назад я находился на учете у врача КБ № 8 Олеси ПЕТРОВОЙ (имя и фам. Изм. Прим. авт.), первый раз пришел к ней в январе 2013-го, - вспоминает Юрий Петрович. - Честно говоря, она меня ошарашила диагнозом: гепатит в активной фазе! Был назначен курс лечения, от которого мне стало хуже, и в итоге после годового наблюдения в терапевтическом отделении №1, я решил на всякий случай сдать дополнительные анализы в клинике «Гемотест».

Каково же было удивление Юрия Петровича, когда он, взглянув на результаты, обнаружил, что «вердикт», вынесенный Олесей Ивановной, оказался неверен, то есть он снова носитель. Правда подумать о том, что болезнь из активной снова перешла в пассивную фазу по принципу «волны», а значит, лечение было правильным, не удосужился, но уверился, что врач намеренно его калечила.

К слову сказать, менять участкового Юрий Петрович почему-то не стал (хотя данное решение выглядело бы логично), а продолжил наблюдаться у Петровой вплоть до апреля 2017-го года. Отметим, что на данный момент Олеся Ивановна более не является сотрудником КБ №8.

В 2014-м история повторилась, болезни меняли свои стадии, и под конец года, новые анализы показали, что гепатит «С» снова «проснулся», более того, обнаружилась новая проблема - гепатит «D», носителем которого внезапно стал Чупиков. В начале 2015-го, с января и до середины февраля, Юрий Петрович находился в инфекционном отделении, где лечился от вируса «С». Выписавшись и сдав очередные тесты, пенсионер обнаружил, что и «В» теперь в активной фазе.

- О том, что я являюсь носителем гепатита «D» мне было неизвестно вплоть до 2016-го года, - отчаявшись, говорит Чупиков. - Я уверен, что мне было назначено неправильное лечение, которое в итоге и привело к таким последствиям.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Если вы думаете, что Петрова была единственным лечащим врачом в истории Юрия Чупикова, то знайте, это не так. Наблюдался Юрий Петрович и у других специалистов, однако, практически к каждому из них у пенсионера были претензии.

Ни одна терапия, как уверен Чупиков, ему не помогла, а лишь только делала хуже. То, что врачи максимально старались облегчить ему жизнь, а болезнь усугубилась вследствие других причин, Юрий Петрович отрицает по сей день. Именно поэтому еще пять лет назад он вышел на «тропу войны» с местной медициной, напрочь отметая любые доводы. Обращался с письмами обнинец также в полицию и даже прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности неквалифицированных врачей. Порой, доходя до совершенно абсурдных обвинений.

- Я уверен, что меня инфицировали умышленно, - говорит Чупиков. - С той целью, чтобы наживаться на больных людях. Лекарства, которые мне необходимы, стоят много денег, а Петрова получает с каждой упаковки себе 5% в карман.

Кстати сказать, вышесказанное Юрий Петрович, не стесняясь и не имея прямых на то доказательств, изложил в заявлении в правоохранительные органы.

Надо отметить, что на основании многочисленных обращений, в КБ №8 были инициированы служебные проверки и расследования, которые показали, что лечение Юрию Петровичу было назначено корректное, все в соответствии с диагнозами. Что же касается подозрений в попытке нажиться за счет 73-летнего пенсионера, то и они оказались беспочвенными.

К сожалению, даже десятки официальных ответов и попытки внятно объяснить обнинцу, что зла ему никто не желает, а совсем наоборот, Юрия Петровича не убедили. И он, обуреваемый жаждой некой справедливости, намерен и дальше продолжать борьбу. Вот только за что?

КОНЕЦ ТОННЕЛЯ?

Знаете, ведь бывает же так, что человек просто не может смириться с фактом наличия у него страшного заболевания и отчаянно пытается найти виновных в своем состоянии. Возможно, этот как раз случай Юрия Петровича, ведь, пока все выглядит так, словно у пенсионера появилась некая идея-фикс.

Кстати сказать, корреспонденты «Недели», со своей стороны, направили запрос в ФМБА России и попросили пояснить «логику» перехода болезни из пассивной в активную стадии.

В официальном рескрипте говорилось, что для инфекций, вызванных вирусами гепатитов В и С, характерна высокая частота формирования хронических форм, длительное бессимптомное течение, манифестация заболевания на поздних стадиях (цирроз печени), четкая связь с развитием рака печени.

Сочетание маркеров вирусов гепатитов В и С обнаруживается у 20-22% пациентов, которым установлен диагноз «гепатит», причём один из вирусов может длительно подавлять активность другого при сохраняющемся удовлетворительном состоянии функций печени.

Проще говоря, все, что сейчас происходит с Юрием Петровичем, с точки зрения специалистов, - вещь неприятная, но, к сожалению, случающаяся. Не врачебная ошибка, а как бы это жестоко ни звучало - нормальное течение болезни. Поэтому все, что он должен делать, - принимать лечение и стараться не усугублять ситуацию.

А уже если случится так, что внезапно будет доказано, что Юрий Петрович прав в своих подозрениях, то вопрос о компенсации ему морального ущерба уже решит суд. Однако, как подчеркнули специалисты ФМБА России, надзорными органами неоднократно проводились служебные расследования по вопросу качества оказания медицинской помощи в КБ № 8, и по их результатам нарушений выявлено не было...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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