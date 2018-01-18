Сэкономить бюджетные деньги чиновникам помогает сама природа

Зима в этом году выдалась весьма специфическая. Добрую половину декабря снега не было вообще, наоборот, стояла плюсовая температура, лишь только к середине января погода, что называется, стабилизировалась. Логично предположить, что коммунальное хозяйство Обнинска, благодаря «мягким» условиям, по большей части было освобождено от работы. И в связи с этим родился вопрос: а что же будет с неиспользованными смесями и с неизрасходованными бюджетными деньгами?

Для ясности: перед началом сезона коммунальщики традиционно закупают песок, смеси, горюче-смазочные материалы и прочие актуальные и необходимые инвентарные принадлежности. Всего, как рассказал директор МПКХ Владислав УС, в зимний период тратится порядка шести тысяч кубических метров песко-соляной смеси на посыпку дорог, тротуаров и так далее.

В то же самое время, как подчеркнул Владислав Юрьевич, пока дороги были чистыми, коммунальщики все равно старались обеспечить безопасность и предотвратить даже минимальную гололедицу.

- Начиная с ноября, мы применяем реагент на основных магистралях: спуски, подъемы, въезды и выезды из Обнинска. Также обслуживаем мосты и территорию у плотины, - рассказал Владислав Ус. - Весь неиспользованный материал перейдет на будущий год. Если мы, например, в 2016-2017-м потратили шесть тысяч кубометров, то на данный момент всего - 1700.

Также, как добавил Владислав Юрьевич, в прошлом году коммунальщики даже докупили смесь, боялись, что не хватит. Но, как оказалось, зря.

- Реагентов и песко-соляной смеси у нас в достатке, даже более чем, - резюмировал Ус.

Более того, по состоянию на сегодняшний день сотрудники МПКХ по-прежнему пользуются прошлогодними запасами.

- Экономия бюджета будет колоссальная, - утвердительно заявил Владислав Юрьевич.

Обращаясь к финансовой стороне вопроса и такой важной и педалируемой чиновниками теме как экономия, нельзя не отметить, что заявление Владислава Уса вселяет приличную надежду на то, что сохраненные таким образом средства будут потрачены на что-то более нужное.

Например, на ремонт сетей. Ведь еще в прошлом году директор обнинского МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ говорил, что трубы изношены, и рано или поздно случится авария. Как бы иронично это сейчас не звучало, но как в воду глядел. Почти всю неделю коммунальщики пытаются устранить поломку на коллекторе на улице Красных Зорь, 7, которая коснулась всего Обнинска.

И уж если сама природа, что называется, благоволит и экономит чиновникам бюджетные деньги, то «злой рок» подсказывает, куда их нужно срочно потратить...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Кстати



ВО СКОЛЬКО ОБХОДЯТСЯ БЮДЖЕТУ ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ МПКХ?

Разыгранный под конец 2017-го года тендер на уборку тротуаров вдоль автомобильных дорог в зимний период на двенадцати улицах города обошелся бюджету чуть больше чем в 800 тысяч рублей.

А вот на то, чтобы очистить тротуар на проспекте Маркса от снега и наледи, потратили больше миллиона. Отметим, что речь идет именно о ручном труде.

На выполнение работ по уборке автобусных остановок, пешеходных переходов и подходов к ним - почти три с половиной миллиона.

Самая дорогостоящая «процедура» - уборка снежных валов обошлась бюджету в круглую сумму, превышающую одиннадцать миллионов рублей.

Чуть дешевле - реагенты, на них потратили почти семь миллионов.

Вся информация взята из открытых источников - с сайта госзакупок. Так что любой желающий может ознакомиться с данными.

Другие статьи из рубрики «Удача»