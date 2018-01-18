В обнинской парикмахерской появилась допуслуга: избей клиента?

Работа в сфере обслуживания всегда предполагает высокую стрессоустойчивость. Согласитесь, что люди бывают разными. Кто-то вежлив, кто-то наоборот относится к персоналу как к рабам. Короче говоря, нервы нужны стальные, улыбка голливудская, а профессионализм высокий.

Однако порой, люди, призванные заботиться о клиенте и делать так, чтобы ему было хорошо, переходят все допустимые границы норм и морали...

ПОДАРОК ПОД «ЕЛОЧКУ»

В преддверии Нового Года, жительница Обнинска Ольга КОЛЕСНИК, как и любая женщина, хотела быть красивой на праздничном торжестве. Долго перебирая всевозможные варианты, она остановила свой выбор на салоне красоты «Самсон», где собиралась сделать стрижку и освежить цвет волос.

- Меня устроили цены, мастер также была вежлива и общительна, в общем 29-го декабря я отправилась в парикмахерскую, - рассказывает Ольга. - Но то, что там со мной сделали - просто ужасно.

Любая представительница прекрасного пола прекрасно поймет тот шок, который испытала Ольга, когда вместо одного цвета на своих волосах она обнаружила цыплячий оттенок. Конечно, можно было бы смягчить ситуация ироничной шуткой, мол, год желтой собаки, а вы как раз в тренде, но вряд ли это бы помогло.

- Я была в панике, - продолжила девушка. - Причем я просила мастера изначально сделать один цвет, она отказалась, мотивируя это тем, что нужно предварительно обесцвечивать волосы, поэтому предложила альтернативу, уверив меня, что все будет в порядке.

В слезах Ольга отправилась домой, и уже на месте обнаружила, что и стрижка сделана некачественно, несколько прядей были длиннее и заметно выбивались. Немного успокоившись, она отправилась в магазин, купила новую краску и уже в домашних условиях сменила цвет. Отметим, что всего в «Самсоне» девушка оставила 1800 рублей за две услуги. В магазине - еще тысячу.

- Сначала я не хотела поднимать скандал, но потом подумала, почему я должна отдавать деньги за некачественную покраску и стрижку? Снова связалась с мастером, выслала ей фото и мы договорились о том, что мне вернут деньги, - сказала Ольга.

День «Х» был назначен на 10-е января.

ВМЕСТО ДЕНЕГ - ПОБОИ

Честно говоря, предположить такое развитие событий никто не мог.

- Я пришла в парикмахерскую, там были четыре человека, хозяйка салона среди них. Что странно, мастер начала говорить, что никакого возврата она не обещала. Мы начали спорить, как вдруг меня схватили и начали избивать!

Ольга с ужасом вспоминает, как ее, хрупкую девушку, таскали по полу женщины, кричали матом, хватали за волосы. В итоге просто вытолкали из салона и невежливо попросили больше к ним не являться. Итогом потасовки стали порванная куртка Ольги, вырванные клоки волос, синяки на теле и шоковое состояние.

Находясь в шоковом состоянии Ольга убежала в расположенный неподалеку ТЦ «Меркурий» откуда позвонила своему супругу.

Естественно девушка обратилась в полицию и сразу же написала несколько заявлений, а также сняла побои.

- Я не намерена это все так оставлять, - заявляет Ольга. - Извините, но это не нормально избивать вчетвером одного человека!

«МЫ ЕЕ НЕ ТРОГАЛИ!»

А вот вторая сторона, те самые сотрудники «Самсона», уверяют: никто Ольгу даже пальцем не тронул!

- Десятого числа клиентка пришла в салон и начала требовать возврата денег. Обращаю ваше внимание, что цвет волос и стрижка остались в неизменном состоянии. Ей было предложено перекраситься и перестричься бесплатно, но она отказалась, продолжала кричать, на что я, находясь в положении, сказала, что не буду разговаривать с ней в таком тоне, и попросила успокоиться, - рассказывает директор Ольга СОЛОВЬЕВА. - Девушка ушла. Само собой назревает вопрос, если ей что-то не понравилось, почему она пришла не сразу, а спустя две недели и почему отказалась, когда ей предложили переделать работу?

Отметим, что руководитель уже пообщалась с полицейскими.

- Очень надеюсь что по данному инциденту будет проведена проверка. Нам очень неприятна данная ситуация, поскольку мы дорожим своей репутацией. Даже смешно представить салон красоты, где избивают клиентов! И да, мы связались с отделом прав потребителей, нам там пояснили, что по закону мы не обязаны возвращать деньги, - резюмировала Ольга.

ДЕЛО УЖЕ ВОЗБУЖДЕНО

На данный момент, выяснять, кто прав, а кто виноват, будут уже полицейские. Как нам стало известно, в настоящий момент уже возбуждено дело об административном правонарушении - побои, проводится проверка.

О результатах будет известно позже. По закону на все про все дается тридцать дней, но сроки могут сдвинуться по объективным причинам, например, если необходимо «дособирать» данные, показания свидетелей и сторон, и так далее.

Ведь даже если представить, что потерпевшая врет, то мы не знаем, какой, извините, сумасшедшей нужно быть чтобы добровольно порвать вещи, вырвать волосы, нанести себе синяки и это все ради каких-то тысячи восьмисот рублей?!

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Скандал»