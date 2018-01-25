Известные персоны наукограда вспомнили забавные истории из студенческой жизни

Ежегодно 25-го января вся студенческая братия отмечает День студента. Для многих годы, проведенные за партой института, колледжа, университета, становятся самыми лучшими и запоминающимися. «Неделя» решила обратиться к известным персонам наукограда и попросить их рассказать веселые, поучительные или даже романтические истории из жизни.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ НАУЧИЛИ МЕНЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ «ПО-МУЖСКИ»

Начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА:

- Когда я училась в ИАТЭ по специальностям «Ядерно-энергетические установки» и «Инженер-физик», то в нашей группе было очень мало девчонок. Ну вот? представьте, на тридцать парней всего две девушки: я и моя одногруппница. А требовали с нас, как с юношей, а это совсем невесело, поверьте. Могу сказать, что нас очень сильно напрягали по учебе, но за это институту спасибо, он мне многое дал.

Конечно, за годы общения с сильным полом я переняла некоторые их качества, научилась, скажем так, говорить и решать проблемы «по-мужски».

И сейчас в своей работе иногда замечаю, что бываю порой слишком жесткой, чувствую, что не хватает какой-то мягкости. Но я работаю над этим!

ИЗ-ЗА ФАМИЛИИ МНЕ ЧУТЬ НЕ ВЛЕПИЛИ ВЫГОВОР!

Депутат Законодательного собрания Калужской области Олег КОМИССАР:

- Я учился в Харьковском авиационном институте имени Н.Е. Жуковского, закончил его в 1985-м году.

В наши времена были студенческие строительные отряды, и я два года ездил в составе СТО. Мы тогда строили железную дорогу Сургут-Уренгой. В первый год я поехал, скажем так, рядовым бойцом, а на второй - заместителем командира отряда. Раньше их называли комиссарами.

И вот буквально в первую неделю знакомства, в штабе в огромном зале собрались гости со всей Тюменской области. Шло представление командиров и комиссаров. Это было как: главный говорил: «руководитель отряда такого-то», человек вставал и называл свою фамилию, «комиссар» - то же самое. Ну и доходит очередь до нашего отряда. Я встаю и говорю: «Комиссар». А у меня спрашивают: «фамилия какая?» Я снова: «Комиссар». И так мы раз десять повторили друг другу. Мне тогда чуть выговор не влепили! Думали, что я издеваюсь над руководством, но потом уже посмеялись, когда все выяснилось.

ДРУЖБА ДЛИНОЙ В СОРОК ЛЕТ

Директор центра «Эврика» Марина ХОМЕНКО:

- Училась в Курском государственном педагогическом институте на историко-педагогическом факультете. У нас столько всего было интересного и запоминающегося! Вот знаете, даже сейчас теряюсь, что конкретно вспомнить и рассказать. Но, пожалуй, это наши «истпедовские» вечера. Это было что-то с чем-то. Очень много творчества и искусства. Я и танцевала, и старшей вожатой была, в общем, участвовала везде, где могла.

Также в те годы я работала в комиссии по делам несовершеннолетних, и у меня была девочка, с которой я проводила много времени и потом ее даже сняли с учета. Но даже при такой активной жизни успевала учиться и прекрасно окончила институт. Что еще важно, мы же до сих пор встречаемся! Я езжу в Курск, где каждый год наш факультет проводит встречи с выпускниками. Вот так нам удалось сохранить дружбу, хотя выпустились все еще в далеком 1978-м году!

ДУХ ОБЩИХ ТРАДИЦИЙ

Депутат Государственной думы РФ Геннадий СКЛЯР:

- Я учился в Ростове в Институте сельскохозяйственного машиностроения, и, конечно, там много было забавного. Помню, к нам прислали студента из Молдавии и когда мы поехали в стройотряд, мы, конечно, не могли там злоупотреблять спиртными напитками, но все-таки два праздника у нас было - День строителя и День студенческих отрядов. И вот этот студент, его звали Сергей, сказал, что никогда не пил крепкий алкоголь, а с детства употреблял лишь домашнее вино. Да и вообще сначала вел себя как-то отстраненно.

Так вот через пять лет, когда он выпускался, он уже больше так не говорил! Перенял он от нас очень многое, конечно. Но к чему вся история, а она, поверьте, в чем-то поучительная. Студенческая среда и вообще коллектив способны, скажем так, изменить человека, сделать его более гибким и не таким принципиальным, каким был наш Сергей. Да и вообще это очень важно уметь подстраиваться, заражаться духом общих традиций.

ИНТЕРЕСНОЕ СОВПАДЕНИЕ

Заместитель главы администрации Обнинска по вопросам управления делами Карина БАШКАТОВА:

- Я расскажу, может быть, не совсем историю из студенческой жизни, но имеющую к этим годам прямое отношение. Я училась в Калуге в Педагогическом институте, и как вы знаете, в Обнинск приехала работать только в прошлом году. И очень удивительно было узнать, что здесь же работает моя одногруппница! Сейчас она руководит лицеем «Держава» - Оксана КОПЫЛОВА. Очень радостно было ее встретить спустя 25 лет после окончания института. Думаю, мы соберемся с ней в ближайшее время, посидеть и поболтать, вспомнить студенческие годы.

СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ СДАЧИ СЕССИИ - МОЗГОВОЙ ГОРОШЕК

Известный обнинский адвокат Сергей БАБИЦЫН:

- Я учился в Московской государственной юридической академии и, надо сказать, весьма неплохо. Сессии всегда сдавал легко. И вот мои знакомые однажды спросили меня, в чем секрет. Странно, что в голову никому не пришло, что это просто подготовка и усердие. Ну а я возьми и скажи, что все дело в мозговом горошке. Если вы не знаете, то он есть двух сортов: гладкозерных и мозговых. Последний считается чуть ли не элитным.

Ну вроде пошутили, а потом ко мне снова подходят и спрашивают, где найти баночку такого горошка, мол, уж слишком хорошо ты, Сережа, сессию сдаешь. Ну я им рассказал, где найти, в каком магазине. И что самое интересное, понакупали же!

В итоге, когда выяснилось, что я пошутил, мне даже на окончание академии подарили банку горошка, перевязанную красной лентой!

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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