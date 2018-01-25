Обнинцы хотят крутых развлечений, но не хотят за них платить?

Чем зимой заняться любому человеку? Традиционно это катание на коньках, лыжах, тюбингах и так далее. Понятное дело, что наукоград какими-то экстравагантными новшествами не отличился.

На данный момент среди доступных «забав» есть как платные, так и бесплатные. С последними дела обстоят чуть хуже, и, как оказалось, угодить населению наукограда крайне тяжело...

НЕЗИМНЯЯ ЗИМА

- Очень неудобно все организовано у нас с площадками в этом году, - сетует молодая мама Ирина ЛЕОНТЬЕВА. - Вот хочется покататься на коньках, и даже готовы заплатить, но негде! Приезжаем в парк - все забито. А о других открытых площадках мне ничего неизвестно. Мы так все воскресенье прокатались по городу, устали до жути, но так и не нашли ничего.

Вот тут-то и возникает вопрос: а где, собственно, бесплатные площадки, которых обнинцам наобещали аж десять штук?

Директор МП «Дворец спорта» Михаил ЖУРАВЛЕВ как куратор этого вопроса пояснил, что на Энгельса, 26 уже вовсю функционирует коробка, а в самые ближайшие дни откроют оставшиеся.

- Мы не могли сделать этого раньше из-за погодных условий. На многих площадках прорезиненное покрытие, поэтому необходима как минимум десятисантиметровая снежная подушка, чтобы лезвия коньков не портили основание, - заявил Михаил Викторович.

Еще одна площадка расположилась возле «Fox Fitness» - здесь тоже все бесплатно. Еще одна в ЖК «Солнечная долина», там вообще красота - все цивильно и продуманно. Остальные - пока в проекте. Но при самом положительном раскладе - к концу января появятся.

Популярная среди обнинцев горнолыжка порадовать по большому счету ничем не может. Справедливости ради скажем, что руководство и сотрудники активно работают над вопросом организации приличных горок, но, как говорят, не успевают. Снега мало. В итоге даже в выходные дни здесь не сказать, чтобы много желающих.

То же самое и на стадионе «Труд». Главная городская площадка пока не готова и когда будет - неизвестно.

- Зима теплая, снега очень мало, - пояснил директор ДЮСШ «Квант» Николай ПЛАТОШЕЧКИН. - Поэтому не могу пока сказать, когда будем заливать каток и будем ли вообще.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Что же касается платных развлечений, то здесь все не так однозначно. С одной стороны, люди вроде бы и готовы расстаться с некоторой суммой денег, с другой - требуют для себя комфортных условий, идеально ровного льда, но бесплатно. Причем их совершенно не заботит, что кто-то вкладывает свое время и силы.

Изначально за деньги можно было покататься в двух местах: в Городском парке и на Белкинских прудах. О последних - чуть позже.

Покататься в парке стоит сто рублей, сумма небольшая, согласитесь. Это подтверждает огромная популярность среди горожан. Напомним, что каток в парке залили меньше двух недель назад, а посещаемость доходит до нескольких тысяч человек.

- У нас только в первые выходные через каток и горку прошли более полутора тысяч посетителей! Людей очень много, все сеансы заполнены до отказа, - рассказала директор городского парка Жанна ДАВЫДОВА.

ЛЮБИТЕЛИ ХАЛЯВЫ

Помните, что творилось на Белкинских прудах больше десяти лет назад? Водоем находился в ужасном состоянии, на поверхности плавал мусор, казалось, что достоянию города пришел конец. Но Фонд Белкино взял на себя ответственность возродить наследие наукограда, и его члены сделали все от них зависящее, чтобы сейчас можно было с гордостью назвать и парк, и его окрестности жемчужиной Обнинска.

Понятное дело, что вложены были немалые средства и до сих пор продолжают вкладываться. Но разговор сейчас не об этом. А о том, что среди населения поднялась волна нытья, когда каток на верхнем пруду сделали платным.

А с чего, простите, он должен быть «на шару»? Если за ним ухаживают: чистят от снега, убирают. Возможно, мало кому известно, но лед на водоемах считается самым опасным и требует особого внимания. Поэтому оплата труда - более чем оправдана.

Так нет же! В социальных сетях особо рьяные комментаторы обозвали пруд лужей, язвили на тему, а когда это вдруг вода у нас стала частной собственностью. Так и хочется сказать: платите вы (причем вообще символическую сумму) за то, что катаетесь по прочному, чистому и безопасному месту. В итоге «добиться» своего активистам удалось. Вот только было бы очень здорово, если бы они с такой же прытью приходили на пруд и чистили его. А то любое общественное достояние у нас с легкостью превращается в общественный позор.

ДАЖЕ НЕ ПРОСИТЕ!

Отдельная песнь - каток во Дворце спорта «Олимп». Он-то, по идее, доступен круглогодично, но популярность возрастает именно в холодное время года. Но чтобы попасть сюда, нужно изрядно постараться.

- Мой муж приехал из Балабанова рано утром в субботу, чтобы купить билеты, и то еле достал, - жалуется наша читательница Анастасия ВОЛЧОК. - Честно, я не очень понимаю политику руководства, почему нельзя увеличить количество сеансов? Не организовать массовые катания и в будние дни?

Но, как оказалось, мечтать об изменениях и возмущаться существующему положению дел - бессмысленно. По словам директора «Олимпа» Станислава ЛОПУХОВА, каток работает согласно расписанию, и оно вывешено на сайте, по-другому не будет, даже не просите.

- Специфика нашего учреждения все-таки направлена на подготовку спортсменов, поэтому будние дни расписаны, - подчеркнул Станислав Юрьевич. - Изменений не предвидится, а так как с каждым годом ребят у нас становится все больше, то говорить тут даже не о чем.

Казалось бы, можно соблюсти «шкурный» интерес и попытаться как-то втиснуть пяток другой сеансов для людей с целью заработать лишнюю копеечку для «Олимпа». Потратить деньги здесь определенно есть куда. Но Станислав Юрьевич остался непреклонен и заявил, что финансовый вопрос для него на втором месте, а вот дети и их тренировки - на первом.

Что в итоге? По календарю зима закончится через месяц. И на данный момент развлечений в принципе достаточно. Вот только критиканов и недовольных традиционно больше.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ