Вилами по воде...

Обнинцам, натерпевшимся в результате аварии, еще надо доказать, что у них не было ХВС!

Минувшая неделя в Обнинске прошла под эгидой аварии на хозфекальном коллекторе. На улице Красных Зорь, 7 произошел прорыв, и в итоге большая часть города по факту осталась без холодной воды. К выходным поломку устранили, однако остался второй вопрос: будет ли сделан перерасчет потребителям, а особенно тем, у кого нет счетчиков.

СТАРОСТЬ - НЕ РАДОСТЬ

У директора МП «Водоканал» Александра КРУГЛОВА свое мнение на этот счет причин аварии. Одной из них стал приличный возраст коллектора - ему уже 47 лет, и ошибка, допущенная при строительстве. Тем более что за два дня до прорыва, согласно записям, сделанным в журнале проверок, все было хорошо и беды ничего не предвещало.

Впрочем, искать виноватых сейчас уже не имеет смысла. Удивляет другое: чуть ли не ударяя кулаком себя в грудь, коммунальщики заявляют, что в Обнинске проблем с водой не было! Слабый напор - да, так себе качество - тоже возможно, а вот чтобы совсем «пустой» кран - ни в коем разе!

Возможно, руководителям предоставляли не совсем верную информацию, но в любом случае ни один довод не смог переубедить чиновников, что многие обнинцы все-таки испытывали проблемы с водоснабжением ввиду его отсутствия.

Кстати сказать, свой взгляд на сложившуюся ситуацию имеется у жительницы Обнинска Нины ПЕРЕХОД, которая больше двадцати лет проработала в аварийной службе города Астаны. По ее мнению, дело не только в возрасте коллектора, а в профпригодности некоторых специалистов среднего звена.

- Есть правила, предусматривающие периодичность обследования состояния коллектора. Если там годами копились осадки в виде щебня, значит, профилактических осмотров и работ по обслуживанию не производилось или проводилось, но недостаточно. Не исключено, что просадка произошла в результате недостаточного контроля, - предположила Нина Михайловна.

СНАЧАЛА ДОКАЖИТЕ

Но вернемся к перерасчету. Не у всех обнинцев установлены счетчики, многие предпочитают платить по нормативу. И если к одним вопросов нет: сколько накрутило, столько и заплатили, то со вторыми возникают сложности. Согласитесь, что несколько нагло требовать с собственника оплату в полном объеме тогда, когда услуга не была предоставлена.

У руководства «Водоканала» и здесь нашлось объяснение. Надо сказать, что к теме перерасчета там относятся серьезно и даже дали несколько советов. - Людям нужно обратиться в управляющую компанию или напрямую к нам, но только в том случае, если с «Водоканалом» заключен договор на поставку услуг, - пояснил Александр Круглов. - Написать заявление, представить факты отсутствия воды и потом уже будет рассмотрен вопрос о перерасчете.

«БРЕД КАКОЙ-ТО»

Надо сказать, заявления муниципальных коммунальщиков несколько смутили «аксакалов» управляющих компаний. Например, экс-директор «УК ЖКУ» Григорий ВАЙНШТЕЙН, хоть больше и не является де-факто частью коммунальной сферы Обнинска, но опыт имеет достаточный, чтобы пояснить некоторые аспекты.

- Честно говоря, то, что нужно доказать отсутствие воды - бред какой-то, - сказал Григорий Львович. - И по факту сам «Водоканал» должен сделать перерасчет и подать данные уже в УК при выставлении общего счета. Ведь к ним же информация поступала регулярно, неужели они не в курсе, какие дома оставались без воды, где было снижено давление и так далее? По-человечески и по уму должно быть именно так, но когда в нашем городе что-то делалось подобным образом?

Солидарен со своим тезкой по отцу и генеральный ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ. Однако Вадим Львович добавил, что для пущей уверенности, несмотря на то, что ответственность все же на «Водоканале», людям все равно нужно принести заявление в управляющую компанию. Чтобы было чем крыть, как говорится. - Странно, что вопрос с перерасчетом вообще поднялся, его нужно сделать в любом случае! - заявляет Вадим Кац. - Но подумайте, это ведь не один дом пострадал, а большая часть города! Представьте, сколько заявлений будет! А времени на их рассмотрение у «Водоканала» сколько уйдет? Так и до конца года можно не дождаться ничего.

Вышеупомянутая Нина Переход, к слову сказать, обратила внимание обнинцев на законодательство.

- Постановление Правительства РФ №306 предусматривает порядок перерасчета платы за коммунальную услугу, не отвечающую требованиям. Кроме того, Закон о правах потребителя дает право на возмещение морального вреда, вызванного отсутствием воды и информации об услуге, - заявила женщина.

Подтвердил законность перерасчета и известный обнинский адвокат Роман БАЛАКАЕВ, а также подчеркнул, что ресурсоснабжающая организация может, конечно, отказать в этом, однако оспорить решение вполне возможно. Причем с положительным исходом.

Как мы можем видеть, мнения сторон расходятся. И тут, конечно, лучше всего послушать мудрого Вадима Каца и загодя принести заявление в УК. Ведь, как известно, в наше время без бумажки ты «ничто», а с бумажкой - есть хоть какой-то шанс...

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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