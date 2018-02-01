Переезд УФМС не решит старые проблемы, но может создать новые!

Разговоры о том, что отдел по вопросам миграции (ранее УФМС) будет переезжать из здания городского музея, ходили уже давно, однако сейчас появилась конкретика.

Как сообщил мэр Обнинска Владислав ШАПША, еще максимум полгода и в этом вопросе будет поставлена точка, а новым «домом» для людей в погонах станет здание бывшего госнаркоконтроля по улице Ленина, 74-а, прямо по соседству с третьей школой.

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД

Каждый, кто хоть раз переступал порог отдела УФМС на Ленина, потом долго еще видел само здание и его «убранство» в кошмарных снах. Километровые очереди, постоянный шум и гам, обшарпанные стены - апогей сюрреализма, не иначе.

Поэтому первой причиной «миграции» назвали комфорт для посетителей и сотрудников.

Более того, из-за того, что отдел стал частью структуры обнинского ОМВД, занимать взятые в аренду площади музея при наличии пустующего просторного здания стало неразумно, в связи с чем и было принято «судьбоносное» решение.

Да, кстати, первым вопросом, который возник в голове обнинцев, когда о переезде в здание ГНК стало известно, было: «а где это?» Сообщаем: прямиком за старым универмагом, в двух шагах от частной «Клиники №1» и буквально в десяти от школы № 3. В общем, вопрос транспортной доступности, который мог пугать потенциальных посетителей, не совсем актуален.

Что еще примечательно, при первом взгляде на огромное здание будущего ОУФМС, сразу можно для себя отметить, что состояние его не в пример «музейному» гораздо лучше - во всяком случае, фасад выглядит прилично.

Впрочем, как рассказала начальник отдела ОМВД по вопросам миграции Наталья МАКСИМЕНКО, некоторые помещения все же требуют ремонта, чем сейчас рабочие, собственно, и занимаются.

- Условия станут более комфортными и для работников и для горожан, кроме того мы сможем подойти к работе более систематизировано, например организовать раздельный прием для российских и иностранных граждан, заявила Наталья Александровна.

ПЛАНОВ - ГРОМАДЬЕ

Надо сказать, что если ранее на Ленина отдел по вопросам миграции умудрялся ютиться в десяти крохотных кабинетах, то сейчас силовики собираются развернуться «на всю катушку». Правда, пока безуспешно.

- С декабря прошлого года численность сотрудников УФМС была повышена на четыре человека, но, к сожалению, набрать пока никого не получилось, - сказала Наталья Максименко.

Кстати, в городском музее отъезду арендаторов тоже порадовались, поскольку учреждению сейчас как никогда требуются свободные залы. По словам директора музея, Алины КАЩЕЕВОЙ, еще нет окончательного решения, что же появится в освободившихся помещениях, но вариантов хватает с избытком.

- Здесь можно организовать выставочный зал или постоянную экспозицию картин, или выделить эти комнаты под работу с детьми, либо для хранения экспонатов. Вариантов много, но пока не будем забегать вперед, - поделилась Алина Александровна.

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО?

Но давайте будем честными и вспомним, что у медали, как ни крути, всегда две стороны. Аверсом данной ситуации является непосредственная близость «миграционного центра» к учебному заведению, отсутствие необходимого количества парковочных мест и высокий забор по всему периметру здания. Но обо всем по порядку.

Кстати сказать, соседство со школой беспокоит и саму Максименко. Как откровенно призналась Наталья Александровна, контингент посетителей - не самый простой и гипотетические проблемы исключать нельзя.

- Нам поступали жалобы от жителей соседних домов на Ленина, - рассказывает руководитель отдела. - Я, честно говоря, испытываю определенное беспокойство, потому что знаю, с какими людьми нам порой приходится работать.

Ярким примером такой «сложности» является случай, зафиксированный в Ворсино, где буквально через пару дней после открытия миграционного центра, толпа народа, жаждущая попасть внутрь, просто снесла новые перила на лестнице и чуть не выломала дверь.

Директор школы № 3 Любовь ИСАЕВА о своих переживаниях говорить почему-то отказалась и от комментариев предпочла воздержаться, проронив сухое: «я не хочу говорить на эту тему».

Но в отличие от Любови Николаевны, близкие родственники учеников оказались более разговорчивыми.

- Ой, не знаю я, что будет! - говорит бабушка одного из учащихся Валентина САМОХИНА. - Хочется, конечно, чтобы ничего плохого не случилось, но все равно такое соседство мне не по душе.

НИ ОДНОГО ПЛЮСА

Что же касается парковок, то здесь, только слепой не предречет транспортный коллапс. Заехать непосредственно на территорию ГНК, как мы уже сказали выше, мешает забор, стоянки, расположенные рядом - либо относятся к медцентру, либо к соседствующим жилым домам. И даже в обычный будний день поставить машину просто негде.

Представили, какая «драка» за машиноместо может быть? А вероятность этого весьма велика. Ведь всем известна «любовь» особо ответственных лиц приезжать к УФМС в два часа ночи, например, чтобы успеть занять место в очереди. Да и «пешеходов» не меньше.

И ладно если у музея есть лавочки, где безлошадники могут спокойно подождать до открытия, то рядом с ГНК таковых нет. А это значит, что дружная толпа мигрантов разбредется по дворам.

К счастью, Наталья Максименко осознает всю глубину проблемы. И, честно говоря, даже немного жаль становится начальницу, понимая, какая головная боль упала на нее.

- Забор мы, возможно, демонтируем. Уже выезжали с сотрудниками администрации на место, разговаривали о парковках и благоустройстве. Думаю, к февралю удастся до чего-то договориться, - резюмировала Наталья Александровна.

На данный момент выводы и перспективы, скорее неутешительные. Единственное логичное объяснение переезда - здание ГНК принадлежит ведомству. И все, больше никаких плюсов.

Вероятность того, что штат внезапно расширится и все кабинеты будут заполнены - мала, вопиющая ситуация с парковками - не факт, что урегулируется за полгода, а близость к школе - вообще вещь перманентная.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ