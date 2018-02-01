Алексей Исаев: «Сокращение кадров в ГИБДД не усугубит ситуацию на дорогах!»

Начальник ГИБДД города Обнинска Алексей ИСАЕВ приехал в наукоград под конец 2015-го года. И, несмотря на то, что за такой короткий срок удалось выправить показатели по ДТП и в целом улучшить ситуацию на дорогах (о чем говорят цифры статистики), Алексей Викторович, предпочитает не «якать», скромно заявляя, что его личных заслуг - мало.

А вот работы, задач и проблем - много. О том, как обстоят дела на обнинских дорогах и какие цели стоят перед руководством, Алексей Исаев рассказал читателям «Недели».

ПЕРЕЖИВАТЬ НЕ О ЧЕМ

- Алексей Викторович, хочу начать наш разговор, все-таки с главного вопроса. В Обнинске идет сокращение кадров среди сотрудников ГИБДД. Кого это коснется в первую очередь и будет ли это означать, что сегодняшний инспектор завтра станет безработным?

- На сегодняшний день принято решение о сокращении восьми человек, вернее восьми должностей, но в связи с тем, что у нас есть текучка, например, кто-то перевелся в Московскую область, кто-то на другую службу и так далее. То есть у нас всегда есть вакантные должности. И за счет них мы и решили проблему.

- Не совсем поняла...

- Живых людей мы сокращать не будем, а сократятся только вакантные должности. То есть личного состава перемены не коснутся. Более того, реформа и реорганизация не предполагает полную потерю работы, мы же все юристы-правоведы, поэтому на любую вакантную должность системы МВД можно перевестись без проблем.

- То есть инспекторы ДПС с обнинских дорог не исчезнут?

- Ни в коем случае. Повторю, нам удалось сохранить численность коллектива, можно сказать, повезло. Так что сокращение кадров не усугубит ситуацию на дорогах, так как фактически его, сокращения, нет (улыбается).

- Но если посмотреть с другой стороны, то не нужно ли Обнинску наоборот расширить штат? Иногда кажется, что сотрудников ГИБДД очень мало на весь город...

- Нет, такой необходимости нет. Если нужно - мы запрашиваем поддержку в области, нам выделяют дополнительных людей. Поэтому гипотетически даже рассуждать об этом ни к чему.

ЗАСЛУГА ВСЕХ

- Как складывается ситуация на дорогах в зимнее время года? Если сравнить с прошлогодним периодом?

- Да как всегда. Стабильно-напряженная. Вообще в каждом времени года есть свои плюсы и минусы. Летом увеличивается количество автомобильного и мототранспорта. Зима - это скользко, мокро и ранние сумерки. Но если водитель аккуратен на дороге, то ему не страшны, ни время года, ни погода. Впрочем, это риторика.

Если говорить о цифрах, то в 2017-м всего на территории города зарегистрировано 87 ДТП в 2017-м, против 143 в 2016-м. Ни одного человека не погибло, в том же 2016-м были четверо погибших.

- Это ваша заслуга?

- Нет! Такие показатели достигнуты благодаря грамотному взаимодействию со всеми службами: администрация, дорожное хозяйство, теми, кто призван обеспечивать безопасность дорожного движения. Я не хочу сказать, что это только я молодец, мол, один Исаев лучше всех работает, это заслуга всей системы.

Даже если взять тот же родительский патруль - огромная помощь. Профилактические работы и беседы со школьниками и дошкольниками - тоже вклад. Поймите, улучшение ситуации на дороге, снижение количества аварий и так далее - никогда не будет и не может быть заслугой одного человека. Это все комплекс, где каждый вносит свою лепту.

«ОБЕЛЯТЬ СЕБЯ - НЕ МОЙ УРОВЕНЬ»

- Алексей Викторович, но не будем лукавить. Проблемы есть и всегда будут.

- Естественно. Но все решается оперативно. Хочу отметить, что в Обнинске абсолютно адекватная администрация, МПКХ, то есть заставлять никого не приходится. Понятно, что идеала нет, но к нему нужно стремиться. Да и вообще в нашей работе нельзя расслабляться ни на минуту.

- И раз уж мы заговорили о проблемах, не могу не спросить - как ведется борьба с коррупцией среди сотрудников ГИБДД? Какие профилактические меры применяются?

- Это сложный вопрос. Не потому, что мне нечего ответить, а потому, что такая проблема у нас действительно есть. Недавний вопиющий случай тому пример. Честно, я не могу объяснить мотивы взяточничества. Но меня, как руководителя, подобные ситуации просто унижают. Это значит, что я не дорабатываю.

- Жестко...

- Ну а как? Обелять себя - не мой уровень. Поэтому честно говорю, что да, виноват, буду работать над тем, чтобы подобного было все меньше. На самом-то деле профилактическая работа у нас постоянно ведется. Но факт остается фактом. Случаи время от времени бывают.

- Вообще, такая вещь, как коррупция, по вашему мнению, искоренима?

- Это уже философия (улыбается).

«В ОБНИНСКЕ ЖИВУТ БДИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

- Как ведется борьба с таксистами-частниками? Например, возле того же «Дом для Дома» или на Привокзальной площади мы можем наблюдать водителей, которые мало того, что паркуют свои автомобили не под соответствующим знаком, так еще и могут осуществлять деятельность не имея на то лицензии. Существуют ли какие-то меры влияния?

- У нас на постоянной основе проводятся работы с прокуратурой, УГАДН и ОТК. Всего за год проведено больше 40 мероприятий и сняты 15 шашечек, но в масштабах города это очень мало. На самом деле в основном все ездят по лицензии. Да и по большому счету на такси жалоб практически нет, в основном работой маршруток люди недовольны.

Но могу сказать, что мы направим экипаж к «Дом для Дома». И что еще хочу добавить: к сожалению, мы не можем поставить инспектора у каждого знака, поэтому, если есть жалобы - направляйте их нам, а мы будем реагировать.

- Кстати, а новомодный «Паркон», как «уживается» с ГИБДД? Облегчил ли работу?

- Очень сильно! Здорово, что в Обнинске живут бдительные люди, сообщают о нарушении правил парковки. Таким образом, мы не только сотрудничаем, но и воспитываем друг друга. Ведь получит водитель два-три «письма счастья» и потом уже задумается, а стоит ли оставлять машину в неположенном месте.

- Вы ранее поделились статистикой по ДТП, есть ли чем похвастать в вопросе раскрываемости преступлений, в частности угонов автомобильного транспорта?

- Всего в прошлом году были угнаны 30 машин, раскрываемость низкая - всего 16. Это действительно плохо, раскрывать нужно все угоны. Но мы работаем над этим.

- Значит, основной задачей на этот год станет повышение показателей по раскрываемости?

- Не только. Вообще цели и задачи у нас из года в год похожи: обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы аварий было меньше, на дорогах было спокойно, и люди чувствовали себя безопасно.

Беседовала

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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