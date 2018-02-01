Молодой парень рисковал своей жизнью, чтобы спасти из огня детей!

О пожаре, случившемся на улице Парковая в Обнинске известно уже не только в наукограде, но и за его пределами.

Но сегодня мы хотим вам рассказать историю простого 19-летнего парня Артема ЛАРЮНИНА, который, рискуя своей жизнью, спасал из огня людей. Благодаря ему, двое детей и молодая женщина остались живы.

Впрочем, Артем до сих пор, кажется, винит себя за то, что не смог вытащить из огня всех...

«Я НЕ ДУМАЛ О СЕБЕ»

В тот роковой вечер Артем был дома и писал курсовую. Он студент ИАТЭ и готовится стать программистом. Отвлекшись на минуту, парень услышал разговоры о пожаре.

- Слова разобрать было тяжело, кто-то говорил о дымовухе, кто-то, что подожгли газеты, - вспоминает Артем. - Я решил выйти на лестничную площадку и проверить все ли в порядке. Увидел дым на кухне, но он не был едким, таким, знаете, когда сразу задыхаться начинаешь. Я предупредил быстро соседей и все начали выходить.

Сначала люди пытались выбраться через двери, но открыв одну из них, на них повалил тот самый едкий черный дым. Артем вспоминает, как все ринулись обратно, задыхаясь и кашляя - уже к нему в комнату.

- Нас изначально было пятеро, я, Фая, ее отец Булат и две дочери пяти и семи лет. Я открыл окно и увидел толпу внизу, кричащую, чтобы я сбрасывал детей. Придумывать другие пути отхода времени не было. Передав девочек, я убежал, - рассказывает Артем. - Пошел проверять остались ли еще люди, дети. Дышать было тяжело, конечно, но я не думал о себе, хотелось спасти всех.

Вернувшись в комнату, Артем заметил, что его соседки и ее отца - уже нет. Парень понял, что она спрыгнула и, как позже выяснил, приземление было не слишком удачным. Внезапно Артем вспомнил, что из пятерых человек к нему в комнату вернулись только четверо...

- Стало не по себе, я начал звать Булата, кричал, бегал по задымленному помещению, но мне так никто и не ответил. Потом я подумал, что он, возможно, выпрыгнул через другое окно. Комната постепенно наполнялась дымом, ничего не было видно и было трудно дышать, - рассказывает студент.

ВСЕ ХОРОШО...

Спрыгнув на землю, первым делом Артем побежал к пожарным. Он дважды сказал им, что в доме, возможно, остался человек, ведь на улице он его не нашел.

- Впоследствии тело было найдено в его комнате, - почти виновато говорит Артем. - Очень жаль, что так получилось, я хотел спасти всех, чтобы все остались живы. Мы, честно говоря, не очень много общались, но отношения все равно были добрыми. А теперь семья осталась без кормильца...

Сейчас, как говорит парень, эмоции уже улеглись. Жалеет только об одном, что не смог помочь каждому. У него-то сейчас все нормально, пока живет у родственников в соседней деревне, а совсем скоро ему предоставят комнату в общежитии.

- Я не считаю себя героем, и не понимаю, почему другие так говорят. Разве можно было в такой ситуации поступить иначе? Ведь это не такой уж и большой поступок, - скромно заявляет Артем. - Ну не те были обстоятельства, чтобы думать только о себе, понимаете?

Кстати сказать, сотрудники обнинского «Парка аттракционов» (именно так они представились Артему) скинулись и подарили ему новый ноутбук. За что парень им очень благодарен. Да и вообще говорит спасибо всем, кто откликнулся и пришел на помощь погорельцам.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

ЖЕЛАЮЩИМ ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ

Обнинцы, которые желают оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре, могут сделать это, отправив средства на расчётный счет обнинского совета ветеранов.

Реквизиты:

Обнинское отделение Сбербанка № 7786 СБ РФ, г. Обнинск Калужской области, ОСБ № 8608

р/с 40703810022230100002;

к/с 30101810100000000612;

БИК 042908612;

КПП 402501001;

ИНН 4025043035.

Назначение платежа: пожертвование пострадавшим на пожаре.

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