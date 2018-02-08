Под завесой тайны

Власти будут поддерживать волонтеров, но не говорят как.

На сегодняшний день волонтерство - одно из самых активно развивающихся общественных движений по всей стране, и Обнинск не стал исключением. По большей части ряды добровольцев наукограда состоят из молодежи, однако возраст никогда не был определяющим фактором.

Нынешний год, как известно, объявлен Годом волонтера. Как будут поддерживать организации местные власти и чем вообще занимаются молодежные активисты, разбирались журналисты «Недели».

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Забота о больных, уход за стариками и детьми, защита прав животных или окружающей среды - вот основные направления волонтерских движений в Обнинске.

Кстати сказать, часть из них осуществляет свою деятельность по всей области, другая ограничивается только наукоградом.

Традиционно большую часть волонтеров составляет активная молодежь, предпочитающая выражать свои взгляды на ту или иную проблему конкретными действиями. Как отметил начальник отдела по делам молодежи администрации Дмитрий КАЗАКОВ, основным центром волонтерского движения в городе можно назвать ИАТЭ и расположенные там объединения студентов.

- В первую очередь можно выделить региональное отделение организации «Волонтеры-медики», экологический отряд «Лотос», да и вообще среди студентов и школьников у нас много активистов, принимающих участие в работе общественных организаций, - заявил Дмитрий Александрович.

Более того, Казаков даже сказал, что в этом году ни одно движение не останется, как говорится, незамеченным. Планируется поддержка, в том числе и финансовая, уже разработаны мероприятия, целью которых является популяризация добровольческого движения и продвижение его в массы.

Правда, вот в конкретику Дмитрий Александрович уходить отказался. Дескать, раскрывать все карты пока рано, лучше сохранить все в тайне.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЗАДОР

В свою очередь, активисты о своих намерениях говорят более открыто и, что называется, с огнём в глазах. Так, например, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Мария ГЕРАСЬКИНА отметила, что планов у организации хватает, и чем больше будет расти волонтерское движение, тем более масштабные проекты получится воплотить в жизнь.

- Мы проводим профориентационную работу со школьниками Обнинска, стараемся привлечь их в медицину, читаем различные лекции. Очень серьезные планы у нас по санитарно-просветительским работам, будем проводить различные акции, начиная от муниципального уровня и заканчивая федеральными масштабами, - поделилась Мария.

Также, по словам Гераськиной, этот год может оказаться важным шагом в развитии волонтерской деятельности по всей стране. Уже сегодня добровольцы отмечаю, готовность чиновников оказывать поддержку.

Так, например, ближайшее мероприятие пройдет уже 14-го февраля, когда силами волонтеров в ряде школ для старших классов пройдут уроки, посвященные теме полового созревания. Да и то, тут спасибо стоит сказать не Казакову с его таинственными планами, а управлению образования, с которым Мария активно сотрудничает.

ДОБРУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Однако студенты и школьники - не единственные категории граждан, способные на благородные поступки.

А ведь кроме молодежных организаций, в Обнинске существует не один фонд, в котором в качестве добровольцев выступают люди, для которых благотворительность превратилась в самый настоящий образ жизни.

Одним из таких примеров служит фонд «Хоспис - Детям». Созданная в 2012-м году организация поддерживает детей, имеющих неизлечимые и угрожающие жизни заболевания, и её успехи даже были отмечены президентским грантом.

С годом волонтера в фонде связывают большие надежды, и если молодежные организации, как правило, не испытывают проблем с добровольцами, то «Хоспис - Детям» очень нуждается в новых помощниках.

- Мы очень надеемся, что в этом году о нашей деятельности узнают как можно больше людей и среди них найдутся те, кто не останется равнодушным к проблемам детей, - поделилась директор благотворительного фонда Вероника ТОЛСТОВА.

А вот директор, наверное, самой известной в нашем городе добровольческой организации приюта для бездомных животных «Новый Ковчег» Анна МОГИЛЬНЕР занимает более прагматичную позицию и считает, что волонтерам в первую очередь нужно признание.

- Наш приют очень сильно зависит от волонтеров, и мы часто сталкиваемся с тем, что люди забывают о том, что это дело добровольное и считают нас обязанными помогать всем и всегда, в любое время дня и ночи. Поэтому очень надеюсь, что к нам будут относиться с большим уважением, а на какие-то кардинальные изменения мы уже давно не рассчитываем - заметила Анна Александровна.

Что в итоге? Кому-то не хватает денег, кому-то - рук. И, возможно, прежде чем составлять план таинственных мероприятий, стоило бы пообщаться с каждым представителем той или иной организации и помочь, так сказать, адресно.

А то помощь получается очень обтекаемая и в кавычках...

Степан ФЕДОРОВ

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