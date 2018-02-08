08.02.2018

Областные чиновники пристально следят за тем, как дорога на Кривское заметается снегом



В прошлом выпуске журналисты «Недели» рассказывали о состоянии дороги между Обнинском и деревней Кривское, которая из-за снегопадов каждую неделю становится все уже.

Однако, что областной Миндорхоз, что ГКУ «Калугадорзаказчик», те самые ответственные лица, в унисон уверяют: ситуация на дороге контролируется. К сожалению, реальность выглядит иначе.

Как сообщила министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА, организация безопасности дорожного движения целиком и полностью лежит на генподрядчике  ООО ТК «Руслан-1». Более того, как отметила Ольга Владимировна, еженедельно проводятся выездные совещания на объект, участниками которых традиционно становятся представители министерства.

Ответственное лицо номер два - исполняющий обязанности начальника ГКУ «Калугадорзаказчик» Константин БУЛЫЧЕВ добавил к вышесказанному, что и очистка дороги находится в зоне ответственности «Руслана». Кстати сказать, в последний раз, как сообщил журналистам Константин Альфредович, рабочая группа приезжала первого февраля.

И странно, что ответственные лица не заметили заваленную снегом дорогу, не вынесли никаких предписаний генеральному подрядчику и так далее. Более того, с учетом недавней стихии, разгулявшейся по всей области, на данный момент уехать из Обнинска в сторону Кривского несколько проблематично.

Впрочем, судя по оптимистичному настрою областных ведомств, продолжаться подобное будет недолго. Уже в начале марта подрядчик должен вернуться на объект и среди запланированных работ, первым номером в их списке стоит переустройство инженерных сетей. А какие это может вызвать проблемы - уже совсем другая история...

 

Соб. Инф.

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