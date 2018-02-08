08.02.2018

Обнинцы предложили мэру повременить с переездом УФМС!



Как известно, здание бывшего ГНК (Госнаркоконтроль) в скором времени перепрофилируется в отдел по вопросам миграции. Ориентировочно через полгода ныне пустующее помещение по улице Ленина, 74-а станет новым пристанищем для сотрудников ведомства.

В то же самое время обнажается масса других проблем, главной из которых стало отсутствие парковок...

 

ХОТЬ ПЕРЕЕЗЖАЙ!

Напомним, что рядом с ГНК находится много частных бизнес-объектов и еще несколько лет назад, когда они только появились, жители окрестных домов по улице Победы «взвыли» от обилия транспортных средств.

- Ни выехать из двора, ни въехать вообще невозможно! - рассказывает жительница Обнинска Екатерина УЛЬЯНЕНКО. - Постоянно куча машин, раньше, до появления клиники, еще более-менее было, сейчас просто плохо, а что будет, когда УФМС здесь откроется? Вот честно, читали вашу статью на прошлой неделе, и я даже мужу сказала, что хоть квартиру меняй!

Солидарна со своей соседкой и Ирина ПАНЧЕНКО - жительница одного из домов по улице Победы. Как рассказала корреспондентам «Недели» Ирина Николаевна, в свое время группа активистов даже обращалась в администрацию с просьбой организовать парковку где-нибудь подальше. Но, к сожалению, все ограничилось только письмами.

- Нельзя здесь ничего открывать, ну как это непонятно! Благоустройства никакого, стоянки нет, лавочек нет, вот куда они все пойдут? А машины где ставить будут? Это же ужас, что начнет твориться! Думаю, нашему мэру стоит повременить с переездом УФМС или найти другое место, - говорит женщина.

Кстати сказать, в то же самое время обнинчанки практически в унисон попросили мэра Обнинска Владислава ШАПШУ обратить внимание на огромный пустырь, находящийся рядом со школой № 3. Дескать, место заброшенное, никто там не строит ничего, а земля по факту пропадает. И было бы здорово именно там организовать стоянку для автомобилей, пусть бы и платную.

 

«ВСЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО»

Надо отметить, что отдел по вопросам миграции переезжает не по воле градоначальника. И не он сам лично выбрал месторасположение. Как мы рассказывали в прошлом номере, отдел стал частью структуры обнинского ОМВД, а занимать взятые в аренду площади стало неразумно, в связи с чем и было принято данное решение. Так что все, что по факту Владислав Валерьевич может, - лишь оказать посильную помощь.

Что же касается пустыря, то и о нем мэру прекрасно известно. Более того, идея о размещении там стоянки ему самому приходила в голову. Однако прежде чем принять финальное решение, нужно утрясти массу других вопросов.

- Очень многое будет зависеть от того, есть ли там коммуникации и можно ли на этом месте, в принципе, что-то строить, - подчеркнул Владислав Валерьевич. - Однако я уже дал соответствующие распоряжения рабочей группе детально изучить этот вопрос. На данный момент я не могу дать конкретного ответа, не хочется что-то пообещать, а потом не выполнить.

Добавим также, что Владислав Валерьевич обозначил и другие проблемы, имеющиеся в здании ГНК и его окрестностей, такие как отсутствие нормального освещения и благоустройства.

- Прежде чем отдел по вопросам миграции откроет свои двери по новому адресу, нам предстоит решить множество задач, поэтому торопиться мы не будем. Нужно, чтобы всем было комфортно и безопасно, - резюмировал глава.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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