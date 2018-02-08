Карина Башкатова: «В Обнинске все хорошо, но людям не хватает доброты!»

К заместителю Главы Администрации по вопросам управления делами Карине БАШКАТОВОЙ мы пришли под конец рабочего дня. Каково же было наше удивление, увидеть Карину Сергеевну погруженной в телефонные переговоры, параллельно читающей документацию. Все намекало, что даже после шести вечера уйти домой ей не светит...

МОЛОКО ЗА ВРЕДНОСТЬ

- Карина Сергеевна, хочется начать разговор с не совсем стандартного для интервью вопроса. Извините, но вы всегда так допоздна задерживаетесь?

- Как правило, да, и для меня это обычный график работы. С самого начало года у нас наметился плотный график. Готовились к отчету главы Администрации города перед общественностью, сейчас идет активная подготовка и выборам. Поэтому приходится задерживаться.

- Изнурительный график какой-то...

- Я привыкла к подобным нагрузкам, к тому же люблю свою работу. Приходится много переключаться, общаться с людьми, распутывать сложные управленческие ситуации...

- Вы уже полгода работаете в Обнинске. Помнится, при первом разговоре вы отметили, что город вам очень понравился. Как сейчас? Привыкли уже к новому месту?

- Да. Обнинск - замечательный город, но, знаете, я до сих пор очень много где не бывала. Мне нравится парк в Старом городе, лыжероллерка, но часто не хватает времени просто прогуляться. Что уж говорить, если я буквально вчера впервые дошла до спортзала.

- Вот вы говорите, что загружены, но чем? На заседаниях Карина Башкатова чаще молчит, на планерках тоже вас редко услышишь, в основном вы больше, что называется в тени. И складывается ощущение, что управделами - какая-то совсем неприметная должность...

- Да, конечно, моя работа, на первый взгляд, не так заметна. Но моя задача - наладить системность работы там, где происходит столкновения интересов, возникают межведомственные конфликты или просто нужны ответственные коллегиальные решения. Через Администрацию города проходит большой поток событий, здесь существует огромный документооборот.

Мы должны вовремя и оперативно реагировать на внештатные ситуации, конечно же, слышать горожан и уметь с ними общаться. Моя задача состоит еще и в том, чтобы различные поручения региональной власти были исполнены в соответствии с планом, не допустив при этом досадных осечек.

Попробую кратко перечислить направления моей работы: правовое обеспечение деятельности Администрации города, делопроизводство, кадровые вопросы муниципальной службы, в частности исполнение закона о противодействии коррупции, соблюдение открытости органов местного самоуправления, взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями, ТОСами, координация работы по предоставлению муниципальных услуг и так далее.

«ЭТО НЕ КРИТИКА, А ЭМОЦИИ»

- Вам комфортно работать с Владиславом Шапшой?

- Да! Честно признаюсь, лучшего управленца для Обнинска сложно представить. Мне нравится его системный подход к решению вопросов, он грамотный труководитель и работать с ним в одной команде ответственно и интересно.

- Но ведь вас связывали и пятилетние рабочие отношения с нынешним губернатором Рязанской области Николаем ЛЮБИМОВЫМ. Думаю, о нем вы можете сказать то же самое.

- Могу. Работа с Николаем Викторовичем это ценный опыт.

- Карина Сергеевна, а где вы сейчас живете? Помнится, раньше вам приходилось мотаться в Калугу.

- В Обнинске на улице Белкинская. Как раз недалеко от вашего офиса...

- И вот за полгода жизни здесь, на ваш взгляд, чего не хватает наукограду?

- Город развивается, становится лучше. Но перед Обнинском стоят грандиозные задачи и открываются интересные перспективы. Здесь много образованных и профессиональных людей. Но вот, мне показалось, что порой людям не хватает доброты. Иногда, знаете, читаешь комментарии в социальных сетях, становится неприятно. Порой, это даже не критика, а выплескивание эмоций.

- Владислав Шапша на своем отчете обозначил несколько важных и приоритетных задач, реализацией которых займутся в этом году. По вашему мнению, чему стоит уделить внимание в первую очередь?

- Строительству детских садов и школ. У нас решена проблема с обеспеченностью детей местами в дошкольных образовательных учреждениях с 3-хлет, но есть потребность в местах для детей с 1,5 до 3 лет. Население Обнинска растет, следовательно, возрастают и потребности в новых дошкольных учреждениях и школах. Строятся новые микрорайоны, и остро ощущается необходимость в шаговой доступности образовательных учреждений.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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