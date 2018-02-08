Проблема не в «клозетах», а в головах?

Обнинские мамочки возмущены тем, что в детские сады берут на работу мигрантов!

Обнинск - город не только молодой, но и быстро развивающийся. Он привлекателен для многих людей, в том числе и тех, кого именуют мигрантами.

К сожалению, до сих пор в обществе жива некоторая настороженность в отношении приезжих. С одной стороны - это оправдано, но с другой - неприятие переходит иногда все допустимые границы.

НЕПОСИЛЬНАЯ НОША?

- Куда деваются нянечки и воспитательницы? - возмущенно произнесла в трубку жительница Обнинска Кристина СТЕЦЕНКО. - За последнее время в нашем садике сменились работники. Вместо привычных устроились, скажем так, выходцы из стран ближнего зарубежья. Извините, но меня это очень беспокоит...

К слову сказать, происходящие события имеют отношение к детскому саду № 31. И, как считают некоторые родители, массовые увольнения происходят потому, что зарплата у сотрудниц низкая, а сфера ответственности - огромная. Взять тех же нянечек, или, как их сейчас называют: помощники воспитателя. Они вынуждены не только выполнять работу в стенах дошкольного учреждения, но даже и брать на себя роль дворников.

- Ну жалко становится, честное слово! - продолжила Кристина. - Понятно, что мало кто может выдержать такую нагрузку, вот и уходят люди в частные детские сады или на другую работу. А вместо них приходят другие, которых жалкие крохи устраивают. Наши власти не могут разве эту проблему решить? Так еще лет пять, и кто останется?

И ведь действительно, если вдуматься, то за 16 тысяч мало кто согласится, извините, пахать с утра до вечера (в 31-м садике зарплата нянечки - почти 18 тысяч). Кстати, данные по заработной плате не взяты с потолка, а предоставлены управлением образования.

СГУСТИЛИ КРАСКИ!

Кстати сказать, в Обнинске работают 23 муниципальных детских сада. Из общего количества сотрудников 221 трудятся в должности помощников воспитателей. Как рассказала начальник управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, только 18 из их числа - мигранты.

- Большинство уже являются гражданами Российской Федерации либо имеют разрешение на работу и уже натурализовались. Более того, при устройстве в детский сад все сотрудники проходят медосмотр в обязательном порядке, сдают необходимые пакеты документов и так далее. Если говорить о нянечках, то профильное педагогическое образование не нужно, - прокомментировала Волнистова. - Есть еще такая должность, как младший воспитатель, у нас в городе нет, но вообще она существует. Это тот же помощник, но с расширенными полномочиями. Вот у него должно быть педобразование.

Между тем, детский сад № 31 в своем штате имеет одиннадцать сотрудников, тридцать процентов из которых - мигранты. Есть детские сады, где таковых вовсе по нулям, есть - где два-три человека.

Кроме того, как рассказала Татьяна Валерьевна, различными ведомствами регулярно проводятся проверки, в частности помощников воспитателей, на соответствие занимаемой должности. Например, чтобы никто не платил зарплату сотруднику, который не выполняет своих обязательств, имеет проблемы с законом, не социализирован и так далее.

Что же касается проблемы с кадрами, то Волнистова подчеркнула, что таковой в Обнинске нет.

Да и вообще, самой Татьяне Валерьевне не совсем понятны переживания. Ведь она, как никто другой, видит всю ситуацию и может делать объективные выводы. А они таковы, что взрослые, работающие в детских садах или школах, являются квалифицированными сотрудниками, к которым нет нареканий, а дети (ведь их тоже немало в наукограде) показывают высокие результаты на олимпиадах и уважительно относятся к учителям и воспитателям.

Так что, возможно, проблема вовсе не в клозетах, а в головах...

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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