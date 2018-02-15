Политические партии в Обнинске существуют только «для галочки»?

В наукограде «вроде бы» существуют несколько партий: «Альянс зеленых и социал-демократов», «ЛДПР», «КПРФ», «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Единая Россия».

Почему вроде бы? Потому что деятельность большинства из них настолько ничтожна, что складывается ощущение, что нужны они Обнинску, как собаке пятая нога.

Казалось бы, в связи с приближающимися выборами Президента России - самое время активизироваться и как-то заявить о себе, раз уж в прошлом году большинство предпочло хранить радиомолчание. Но даже сейчас, в такое «хлебное» для оппозиции время в Обнинске тишина и спокойствие.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Никто не будет спорить, что любое политическое или общественное движение «делают» в первую очередь активисты, реализованные проекты и прочие инициативы. У партии «Яблоко», офис которой расположен в ТЦ «Капитал» в 2017-м никаких мероприятий организовано не было. Да и на 2018-ый планов никаких не имеется.

К слову сказать, как стало известно, сам партийный офис уже не работает и есть ли вообще в Обнинске «яблочные» активисты не знает даже доверенное лицо лидера партии Григория ЯВЛИНСКОГО экс-депутат и известная правозащитница Татьяна КОТЛЯР.

Впрочем, Татьяна Михайловна пообещала узнать, чем живут ее однопартийцы и постараться найти активистов в наукограде. И как только будет чем поделиться, обязательно это сделает.

ЗЕЛЕНЫЕ И КРАСНЫЕ

«Альянс зеленых и социал-демократов» в Обнинске тоже ничем не отличился. Представитель партии в общении с нами, конечно, заявил, что движение существует, причем работает «весьма активно». А вот чем конкретно занимались «зеленые» в Обнинске вспомнить не смог.

То ли дело «красные». Обнинские коммунисты проводят митинги под своими флагами, партийные заседания, автопробеги и прочие мероприятия. Примечательно, что среди красных активистов можно встретить, не только стариков, но и молодежь.

Однако представителей коммунистической партии среди депутатского корпуса города, к сожалению, нет. Получается, что единственное, чем могут заниматься «красные» в наукограде - ежегодно отмечать День Революции и другие, памятные для них даты.

Их идеи на уровне власти услышаны не будут. Потому что по факту высказать их некому.

«СЕЙЧАС НЕ ТО ВРЕМЯ»

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр ТРУШКОВ с неприсущей ему стеснительностью, заявил, что в прошлом году ничем выдающимся его однопартийцы не занимались, то бишь похвастать нечем.

- Но мы выходили на субботники и участвовали в общественных мероприятиях, правда, не под флагами, просто я не понимаю, зачем привлекать к себе лишнее внимание, делаем ведь общее дело, - рассказал Александр Витальевич.

А на самом деле, по мнению Трушкова, в Обнинске с политическими партиями - все не так однозначно. И он сам, честно говоря, сомневается в необходимости наличия каких-либо движений. Дескать, все равно оппозицию никто не слышит.

- Можно иметь свое мнение, какое угодно. Критиковать власть, высказываться в любом ключе и никто тебе слова не скажет, если ты не состоишь ни в каких партиях. Но стоит только заявить о своей принадлежности какому-то движению, как сразу «заклюют», - посетовал Трушков. - Сейчас не то время, когда были яркие оппозиционеры, которых слушали и за которыми шли. Все совершенно иначе, и честно не знаю, кому сейчас вообще интересны партии.

ИЗ СВОЕГО КАРМАНА

Депутат Государственной Думы РФ Вадим ДЕНЬГИН - активный член партии «ЛДПР». Вадим Евгеньевич часто приезжает в Обнинск и вообще называет его своим любимым городом. О деятельности своих коллег он может говорить долго.

- Самое главное - инициативные люди, ведь все держится на них. Поймите, что ни один чиновник, ни один депутат не может работать без народа, без их отзыва. Очень важно общение, - сказал народный избранник. - Наша деятельность как раз и строится на том, чтобы помогать населению в решении проблем, и мы активно этим занимаемся.

Если уходить в конкретику, то лично Вадим Евгеньевич из своего кармана приобрел инвалидное кресло нуждающемуся жителю Обнинска, также оказал помощь девочке с тяжелым заболеванием.

- Говоря о политике, то помимо адресной помощи населению, мы также продвигаем различные проекты. Последний - пересмотр закона о выплате кредита, сейчас идут активные обсуждения, - заявил депутат.

«НУ И ГДЕ ВСЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ?»

Именно этот вопрос задал нам руководитель исполнительного комитета обнинского отделения партии «Единая Россия» Анатолий ШАТУХИН. Анатолий Ефимович вообще уверен, что его оппоненты - слишком тихие и не проявляют себя ни в каких делах.

- Ну, вот скажите мне честно, вы хоть один проект в Обнинске видели, автором которого был бы кто-то из оппозиционной партии? Чьи-то фамилии вам встречались в документах? Ну, вот кого из других партий вы можете назвать настоящим активистом? - засыпал вопросами Анатолий Шатухин.

А про родимое «ЕдРо» Анатолий Ефимович сказал так: именно благодаря ним в Обниснке смогли реализовать программу по комфортной городской среде, именно они, депутаты «Единой России», принимают бюджет и решают, на что его потратить, а если другие молчат и не вносят свои предложения - то это только их вина.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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