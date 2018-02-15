Чиновники больше не строят «богатые» планы по благоустройству?

В прошлом году Обнинск впервые был включен в список городов, попавших в федеральную программу по благоустройству. Семь дворов и две общественные площадки, пусть и не без некоторых сложностей, преобразились до неузнаваемости.

Казалось бы, после первого положительного опыта работа должна развернуться с удвоенным масштабом, однако на деле можно заметить совсем другое. На сегодняшний день «Комфортная среда» больше напоминает ту самую «писаную торбу», с которой городские чиновники мечутся из угла в угол.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ...

Громкие заявления имеют какой-то вес, если их подкреплять делом, а уж о формировании «Комфортной среды» в Обнинске, наверное, знают даже учащиеся начальных классов. Пожалуй, такой мощной пиар-кампании в наукограде не удостаивался ни один проект - здесь и регулярное освещение в СМИ, и заявления чиновников всех мастей и калибров, а также призывы парламентариев к горожанам проявлять активность и не сидеть сложа руки, когда вокруг творятся такие дела!

Иными словами, разговоров вокруг федеральной инициативы было хоть отбавляй, и новый год начался на довольно позитивной ноте - вливаниям из федерального бюджета в благоустройство наукограда быть. Да тут еще и изменения в законодательстве, отдающие в руки жителей последнее слово при определении участков, которые подвергнутся обновлению.

В прошлом году Обнинск успел запрыгнуть в уходящий поезд, видя перед собой конкретные планы и объем средств, выделенных на их реализацию. В этот раз у нас достаточно времени, чтобы успеть подготовить все необходимые документы, но нет никакой конкретики, а те цифры, что все-таки стали достоянием общественности, скорее, являются поводом для размышлений, чем для радости.

Количество населенных пунктов, участвующих в программе, выросло с сорока одного до пятидесяти семи, а вот финансирование, как раз напротив, сократилось на 131 миллион рублей. Причем Обнинск получит всего 24 (в прошлом году было 39 миллионов) миллиона, а это, извините, жалкие крохи.

Радует оптимизм градоначальника Владислава ШАПШИ, который уповает на региональные вливания.

- Цифра будет корректироваться в сторону увеличения. Если мы не сможем получить федеральные средства, я уверен в поддержке региона, и местный бюджет тоже найдет деньги на реализацию программы по комфортной среде, - обнадежил Владислав Валерьевич.

ДВА ЗАЙЦА

Еще до выхода указов и постановлений, на сайте администрации обнинцам было предложено выбрать нуждающиеся в благоустройстве участки. Тогда с большим отрывом победила площадь Лейпунского, однако теперь эти результаты не имеют никакого веса, ведь, согласно новым требованиям, голосование должно проходить по новым, более обремененным бюрократией, правилам.

Так, например, горожанам было предложено бросать свои предложения в два специально установленных в городе ящика до девятого февраля. После их вскрытия определится пятерка фаворитов. Как рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Андрей БЕЛИКОВ, в настоящий момент в администрации активно идет подсчет голосов.

- Сейчас говорить об итогах рано, но могу сказать, что лидирует у нас Гурьяновский лес, - отметил Андрей Юрьевич.

Интересно, что именно эту территорию благоустраивали в прошлом году, и проект был признан настолько успешным, что на продолжение и так пообещали выделить деньги. То есть на лес бы средства нашлись в любом случае, тогда какой смысл выносить его на голосование?

К слову, окончательное решение горожанам предстоит принять в День выборов. Да, именно так наши власти решили убить двух зайцев сразу. Причем, как отметил губернатор региона Анатолий АРТАМОНОВ, активность жителей в этом вопросе скажется на объеме финансирования, которое получит город.

Кстати, как недавно стало известно, улица Лейпунского за которую ратовали жители не будет обустроена в этом году. Читайте, зря надеялись.

- По предварительным подсчетам, благоустройство Лейпунского обойдется в 30 миллионов рублей. Надо понимать, что 24 миллиона и даже 40 миллионов не позволили бы нам реализовать такой проект, - подчеркнул мэр.

РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА!

Отметим, что в этом году реализация проекта по комфортной среде также стоит во главе угла, несмотря на довольно скудный бюджет. Как рассказал депутат Анатолий ШАТУХИН, он, как активный борец за все хорошее, будет продвигать идею по благоустройству и пытаться выбить для Обнинска побольше денег.

- В прошлом году благодаря активным действиям депутатов удалось получить финансирование для наукограда, несмотря на то, что мы не являемся дотационным городом. По секрету скажу, что изначально программа должна была реализовываться именно в таких населенных пунктах. В 2018-м работа будет продолжена, - отметил Анатолий Ефимович.

Степан ФЕДОРОВ

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