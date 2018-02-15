15.02.2018

Мэр назвал Обнинск «пылесосом» для Калужской области



Ежегодно одной из приоритетных задач, стоящих перед властями наукограда является строительство новых образовательных учреждений.

Город растет и развивается, а вместе с ним растут и его аппетиты. Ежегодно увеличивается население, на данный момент оно приблизилось к отметке в 115 тысяч человек.

По понятным причинам и возвращаясь к вышесказанному, появление новых школ, желательно, в режиме «одна школа в год» - проблема актуальная, без «срока годности».

На данный момент, компания «ПИК-Запад» приступила к строительству нового образовательного учреждения, рассчитанного на тысячу сто мест. Отметим, что изначально, школа рассчитывалась на 825 учеников, но администрацией было принято решение обговорить с подрядчиком возможность увеличения «пространства».

- Изначально не была учтена перспектива развития прилегающих районов. Однако компания «ПИК» согласилась изменить проект и построить новую школу. В следующем году учреждение будет открыто и готово принять первых учеников,  - сказал вице-мэр по градостроительству Андрей КОЗЛОВ.

Второй, не менее важный вопрос - обеспечение кадрами. Но, как уверен мэр наукограда Владислав ШАПША, все будет хорошо.

-  Вы знаете, как для Обнинска - Москва, так  и Обнинск для севера Калужской области является своеобразным «пылесосом». Мы привлекаем в наукоград большое количество специалистов, к нам едут учителя, так как уровень зарплат в городе гораздо выше по сравнению с другими населенными пунктами. Поэтому, вопрос о кадровых проблемах актуален скорее не для нас, а для наших соседей, что они будут делать, когда их педагоги придут работать к нам?  - заявил Владислав Валерьевич.

Кроме того, градоначальник отметил, что кроме хороших окладов существует программа «Учитель России», по которой в город приезжают молодые специалисты, выпускники вузов, которым нужны рабочие места.

В настоящий момент, мэр уже дал команду управлению общего образования продумать вопросы с кадрами, чтобы в 2019-ом году школа была готова принять первых учеников.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Обнинска
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
16
февраля
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление