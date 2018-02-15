Управляющие компании считают, что справились с последствиями снегопада

Если с лежащим во дворах снегом горожане уже успели смириться, то идущие с ним комплектом мусорные кучи у подъездов вызвали целую гору жалоб со стороны жителей.

Однако некоторые руководители управляющих компаний, как будто живя в параллельной вселенной, заявили, что уборка велась регулярно и жалоб в принципе быть не может. То, что реальность показывала другую картину - мало кого волновало.

Радует то, что среди самоуверенных коммунальщиков нашлись и те, кто честно признались, что плохо отработали.

СНЕЖНЫЙ КОЛЛАПС

Одним из тех, кто честно признал наличие трудностей, был руководитель компании «Быт-Сервис» Вадим КАЦ, объяснивший задержки с вывозом мусора разгулом стихии.

- Я думаю, такая проблема возникла по всему городу. Из-за большого количества снега не везде можно было подъехать. Подобное продолжалось около трех дней, но могу отметить, что мы работали практически в круглосуточном режиме и старались вывозить бытовые отходы, как только появлялась такая возможность, - рассказал Вадим Львович.

Также Кац отметил, что в настоящий момент проблема решена и среди обслуживаемых его компанией дворов неубранных контейнерных площадок не осталось.

ПО ВИНЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Поддержал коллегу и директор управляющей компании «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ, только вот причиной задержки в этом случае послужили не заснеженные дворы, их «чиповцам» удалось расчистить еще в первые дни после снегопада, а непрофессионализм подрядчика.

- Действительно, перебои у нас наблюдались, и сказать «спасибо» за это нужно отвечающей за вывоз мусора компании. Безусловно, мы с себя ответственность не перекидываем и свою оплошность признаем. Будем принимать меры в дальнейшем, чтобы подобное не повторялось, может быть, даже сменим подрядную организацию, - пояснил Евгений Вячеславович.

Ответственная за вывоз мусора организация «Спецавтохозяйство» по словам Халецкого не только не смогла своевременно исполнить свои обязательства, но и на связь с управляющей компанией не вышла, что просто недопустимо.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Не испытывали никаких проблем с вывозом отходов, жители домов по улице Осенняя, находящихся под управлением компании «Инфраструктура». Как рассказал её директор Валерий ИВЛИЕВ, снегопад работе УК никак не помешал.

- Все проходило в штатном режиме, никаких жалоб или обращений от жителей к нам не поступало, - отрапортовал Валерий Владимирович.

Возможно, подобная оперативность связана с тем, что в ведении УК находится всего несколько домов, что позволяет уделять их нуждам куда больше внимания, чем себе могут позволить их более крупные коллеги.

ЧИСТОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

По словам директора ООО «УК УЖКХ» Марии АКУЛИЧЕВОЙ, мусор с её домов вывозился вовремя и в срок, за исключением одного досадного недоразумения.

- Все контейнеры убирали в срок, никаких жалоб не поступало. Единственная задержка была у одного подъезда на пару часов. Не успели очистить дорогу, пришлось немного подождать, но все равно вывезли в тот же день, - заявила Мария Михайловна.

Справедливости ради стоит сказать, что на вывоз отходов жалоб в адрес этой УК действительно не поступало. Подъезды к площадкам были расчищены в первые же дни, правда, большая часть дворов и тротуаров и по сей день засыпаны снегом, но, видимо дворники просто не в состоянии успевать везде и сразу.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

Относительно беспроблемно разобрались с проблемой сотрудники МП «УЖКХ». Как рассказал директор компании Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, снегопад, конечно, всем подкинул работы, но мусорных коллапсов на его территории удалось избежать, во многом благодаря помощи со стороны.

- Так как мы муниципальное предприятие, то и вывозом мусора у нас занимается МПКХ. Поэтому если возникают какие-то сложные моменты, работаем вместе. Эпизодические сбои могут случаться у всех, но каких-то серьезных проблем мы не наблюдаем, - заметил Сергей Васильевич.

Климентий ЧУРКИН

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