Светлана Лукьяненко: «В «Технопарке» заинтересованы все сферы: от бизнеса до науки»

Не первый год в Обнинске строится «Технопарк». Амбициозный проект успел заработать себе славу долгостроя, однако, сейчас в его истории наметился переломный момент.

Исполняющая обязанности директора учреждения Светлана ЛУКЬЯНЕНКО рассказала «Неделе» о ходе строительства, финансировании и том, как «Технопарк» объединяет в себе интересы власти, науки и бизнеса.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

- Светлана Сергеевна, появилась, наконец, какая-то конкретика в сроках сдачи объекта?

- Да, сроки у нас предельно ясные. В первом квартале 2019-го года планируется ввести здание Бизнес-инкубатора в эксплуатацию.

- За время работы над проектом было много всяких сложностей, сейчас, можно сказать, на завершающем этапе, есть какие-то проблемы?

- Проблемы это громко сказано (улыбается). Реализации крупного проекта всегда сопряжены с различными трудностями, но это рабочие моменты. В настоящее время руководством области принято решение о передаче объекта Управлению капитального строительства Калужской области с целью оперативного завершения его строительства.

- С чем связано это решение?

- Уставной деятельностью ГКУ КО УКС предусмотрено строительство таких объектов, кроме того УКС располагает штатом специалистов с большим опытом работы, которые смогут более профессионально обеспечить строительный контроль, и мы надеемся, что у них все получится максимально качественно и оперативно.

- То есть до этого «Технопарк» строили непрофессионалы?

- Нет, его всегда строили профессионалы. Дирекция технопарка является государственным заказчиком указанного объекта, а строительство осуществляет генеральный подрядчик на основании договора подряда, но в штате дирекции нет технических специалистов по осуществлению строительного контроля.

- В конце прошлого года вы с Министром экономического развития Калужской Дмитрием РАЗУМОВСКИМ ездили в Москву, и тогда многие выражали надежду на дополнительное финансирование «Технопарку». Удалось выбить средства?

- Да, 21-го декабря в Департаменте развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России, состоялась встреча экспертов с представителями субъектов Российской Федерации по вопросу согласования и предварительной защиты проектов по различным направлениям. От имени Калужской области блестяще выступил Дмитрий Олегович. Эксперты поддержали проект и одобрили его софинансирование в полном объеме от запрашиваемой суммы, а именно в размере 74,8 млн. руб.

В результате, для завершения строительства бизнес-инкубатора с учетом областного софинансирования, в бюджете имеется 108 миллионов рублей.

- Для такого масштабного проекта - абсолютно несерьезные деньги. На что их хватит?

- Большая часть работ уже завершена, в настоящее время необходимо выполнить внутреннюю отделку, пуско-наладочные работы инженерных систем и конечно, благоустройство, без него никуда.

- Говоря об инженерных сетях, недавно вы выиграли суд в отношении одного из подрядчиков, который занимался прокладкой водопровода. На сегодняшний день, как обстоят дела с прочими компаниями, все ли они добросовестно выполняют свои обязательства?

- Как и в любом проекте, когда задействовано множество исполнителей, бывает, случаются накладки. Идеальных людей и компаний, наверное, в принципе не существует. Если возникают проблемы, стараемся решать их в рабочем порядке, пока без участия арбитражного судопроизводства.

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

- Строительство идет своим чередом, и уже через год площадка сможет принять первых резидентов. Добавились ли к их числу новые компании?

- Да, конечно. В октябре 2017-го года, в целях создания резидентной инфраструктуры технопарка, между дирекцией и высокотехнологичной компанией ООО «Инновационные медицинские решения», подписано соглашение о реализации инновационного проекта на второй площадке, расположенной на Киевском шоссе,108км.

В рамках соглашения резидент обязуется построить, Клинический центр для оказания высокотехнологической помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, с использованием методов ядерной медицины, иммунотерапии, малоинвазивной хирургии. Планируемая сумма инвестиций в проект восемьсот миллионов рублей.

- Губернатор, в свой последний визит в Обнинск упомянул о создании дата-центра архивной службы.

- Да, это один из самых масштабных проектов на территории технопарка «Обнинск». Действительно, центральный офис федерального архивного агентства будет построен на территории города Обнинска и по предварительным задумкам архитекторов разместится в трех зданиях, каждое из которых высотой в пять этажей, плюс несколько уровней под землей, где будет установлено самое современное оборудование. Это уникальный проект не только для города и области, но и для всей страны. Здесь будут храниться документы с вечным сроком давности, документы Президента и Федеральных органов государственной власти.

- Сколько денег уйдет на строительство этого сооружения, если не секрет?

- По предварительным оценкам около четырех с половиной миллиардов на каждое здание.

ВСЕМ МИРОМ

- Получается, что «Технопарк» в некотором смысле объединяет науку и бизнес, а что до муниципалитета, насколько он участвует в развитии площадки?

- Конечно, мы очень тесно сотрудничаем с нашей администрацией, получаем оперативную помощь по всем вопросам, связанным с оформлением разрешительной документации на строительство. Приходится лично обращаться за помощью в некоторых вопросах и к Владиславу ШАПШЕ, нашему мэру, и к его заместителям - Андрею КОЗЛОВУ, Геннадию АНАНЬЕВУ.

Наш проект находится под постоянным контролем областного руководства - первого заместителя губернатора Дмитрия ДЕНИСОВА, заместителя губернатора - Владимира ПОПОВА и моего непосредственного руководителя - Дмитрия РАЗУМОВСКОГО.

С целью оперативного решения возникающих вопросов, мы регулярно проводим рабочие совещания, выходим на объект, что называется, вживую. В общем, активно сотрудничаем по всем направлениям и я очень благодарна всем за такое внимание и реальную поддержку в реализации проекта на таком высоком уровне.

- Какую задачу вы бы поставили во главе угла: развитие науки или все-таки бизнеса?

- Однозначно науки. Вся эта платформа изначально задумывалась именно для этого. Чтобы молодые люди не уезжали из города куда-то еще, а могли здесь жить и воплощать свои задумки в жизнь, получая за это достойную заработную плату. Именно на этом мы и будем делать акцент в будущем.

- Каким вы видите будущее «Технопарка» после завершения его строительства?

- По завершению строительства площадки технопарка будут обладать развитой инженерной, транспортной, производственной и иной инфраструктурой.

Реализация проекта приведет к увеличению поступления налогов в бюджеты всех уровней, положительно повлияет на обеспечение высоких и устойчивых темпов развития высокотехнологичных отраслей экономики, что в свою очередь будет способствовать повышению производительности труда во всех отраслях экономики, а также эффективности использования человеческих и материальных ресурсов.

Беседовал

Иван ЛОБАНОВ

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