Чиновники уверены, что сдача ЕГЭ для школьников не является стрессом

Близится «жаркая» для всех школьников наукограда пора - сдача единого государственного экзамена. В этом году, отметим, финальный тест сдадут 679 учеников, что на 19 больше, чем в прошлом.

Вообще в организации ЕГЭ всегда задействовано какое-то невероятное количество народа. И всегда, что для школьников, что для преподавателей подготовка неумолимо означает - стресс.

Однако как заверила начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, переживать в принципе не о чем. Понятно, что для нервов несовершеннолетнего - любой экзамен сулит бессонные ночи и волнения, но в случае с обнинскими школьниками, их готовят не только «умственно», но и «психологически».

- С детьми работают психологи, в том числе и в индивидуальном порядке. Да, сдача ЕГЭ - всегда стресс, но не для наших школьников. Часто обращаются родители, и мы всегда идем навстречу и проводим дополнительные беседы. Более того, я вам скажу, что ни разу за все время у нас не было критических ситуаций, когда ребенок бы потерял сознание или получил нервный срыв, - подчеркнула Татьяна Валерьевна.

Кроме того, до начала ЕГЭ ребенка всегда осматривает врач и если он решит, что школьник не сможет нормально сдать экзамен - его освобождают от сдачи. Но и в этом ничего плохого нет, уверена Татьяна Волнистова.

- Знаете, что удивительно. Мы когда вводили несколько лет назад обязательное наличие металлодетекторов в пропускных пунктах, мы сами боялись и не могли предположить, какая реакция будет у детей. Оказалось, совершенно спокойно. Устройства детей скорее развеселили, - поделилась Татьяна Валерьевна.

Но если вдуматься, то за школьниками следят так, как будто они опасные преступники. Видеонаблюдение на нескольких точках, «глушилки» сигнала сотовой связи, аудиозапись, те же металлодетекторы, наблюдатели, которые находятся в кабинете, плюс еще те, кто отсматривает трансляцию. В общем, попробуй тут не перенервничать.

Но как уверена начальник управления общего образования, эти меры - не зло, а наоборот благо. Например, подобные вещи могут даже сыграть на руку школьнику в том случае, если его не устроит оценка, и он будет подавать на апелляцию. Или если его несправедливо обвинят в том, что он списывал.

- В случае серьезных разбирательств, мы используем видео и аудиозаписи, поэтому и нашим школьникам, и их родителям нужно понимать, что мы заботимся не только об их безопасности, а также прозрачности экзаменационной процедуры, - резюмировала Татьяна Валерьевна.

К слову сказать, у Татьяны Волнистовой есть одна милая традиция. До начала экзамена она обязана приехать в каждое образовательное учреждение и лично пожелать школьникам удачи.

- Если вдруг не получается этого сделать, мне становится не по себе, - сказала Татьяна Валерьевна.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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