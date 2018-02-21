Иван Дьяченко: «Следующий «Вертикальный вызов» пройдет на 43-х этажной башне в Обнинске!»

Одна из прописных военных истин гласит: «Тяжело в учении - легко в бою». Прошедшие соревнования среди МЧСников - прямое тому подтверждение. «Вертикальный вызов» - не просто учения, а настоящее испытание для сотрудников пожарных частей, съехавшихся в Обнинск с разных регионов страны - от Курска, Санкт-Петербурга до Московской области, чтобы помериться силами с коллегами.

ТРЕНИРОВКА НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО

Вызов спасатели бросили недостроенному 23-этажному дому по улице Маркса.

Стоя на земле у подножия многоэтажки осознаешь, что и просто подняться наверх то еще испытание, а уж сделать это на скорость, в полной экипировке, когда пот заливает глаза и нормально дышать не получается из-за надетой маски противогаза, действительно самый настоящий вызов.

ВЫШЕК НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

Правила довольно просты - команда из трех человек, каждый стартует с интервалом в одну минуту и финиширует на специальной площадке на самом верху. На словах все очень просто, но на проверку подъем оказывается не только захватывающим, но и довольно опасным делом.

К десятому этажу многие запыхивались, но упорно продолжали идти дальше. А на финишной точке и вовсе валились прямо на землю обессиленные, снимали шлемы и старались хоть как-то прийти в чувство.

- Каждые два этажа у нас стоит так называемый «отсекающий судья», который следит за состоянием участника и если у того наблюдаются проблемы со здоровьем, то он может снять его с гонки, - пояснил замначальника главного управления по государственной противопожарной службе Алексей КЛУШИН.

Вообще подобные мероприятия - не просто соревнования, а необходимая тренировка. В области с каждым годом строится все больше высотных домов и пожарные должны быть готовы к любым условиям, даже к полному отсутствию техники.

Поэтому одышка и усталость - должны навсегда исчезнуть из лексикона спасателей. И судя по состоянию наших МЧСников на финише, тренироваться им нужно больше, иначе на обратную дорогу просто не хватит сил. Хотя по времени - им нужно всего три минуты, чтобы в полном обвесе добраться до крыши дома.

Да, кстати, в Обнинске на сегодняшний день вышек до 23 этажа нет. Самая высокая кончается где-то в районе 17-18 этажа, однако как заверил начальник восьмого отряда ФПС Иван ДЬЯЧЕНКО, для спасателей наукограда это не проблема, а люди, которые живут на последнем этаже, могут и самостоятельно спуститься вниз.

- Сегодня все высотные дома строятся по последним технологиям, препятствующим задымлению и распространению пожара, да и реагируем на все вызовы мы максимально оперативно и наши сотрудники готовы ко всему, в чем вы сами можете убедиться, - заверил Иван Александрович.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Начальник второго караула обнинской пожароспасательной части № 60 Иван ВАСИЛЬЕВ спустя всего минуту после финиша с улыбкой говорит о своих ощущениях после забега.

- Очень здорово! Нам не впервой, но в этот раз пришлось сложнее, здание все-таки повыше, но мы справились. В нашей работе важно не давать себе спуску, так что это нам пригодится в будущем, - поделился Иван Сергеевич.

О своей профессии и связанных с ней трудностях говорит мало. С детства решил, что свяжет свою жизнь с государственной службой, попал в ряды МЧС и ни разу не пожалел.

- Разве что сегодня на девятнадцатом этаже, - шутят коллеги.

Рядом с командой наукограда переводят дух ребята из Курска, которым на жеребьевке выпало открывать соревнования. «Вертикальный вызов» они преодолевали первый раз, поэтому и эмоции после забега у них заметно ярче.

- У нас все ребята спортивные и готовились мы хорошо, но честно говоря, я такого себе не представлял. На этаже 17-18 думал уже все, но собрался с силами и финишировал. Все ребята молодцы, показали характер и готовность прийти на помощь в любой ситуации, - рассказал начальник второго караула Владимир СИДОРОВ.

Однако, как отметил глава комиссии по ЧС при администрации Обнинска, вице-мэр Вячеслав ЛЕЖНИН, соревнования неспроста проводятся в преддверии Дня Защитника Отечества, ведь их участники как никто достойны звания настоящих мужчин.

- Эти ребята, которые сегодня совершают самые настоящие подвиги на соревнованиях сегодня, не дрогнут, если возникнет необходимость повторить это на практике. Я бы хотел поздравить их с наступающим праздником, а кроме того и всех остальных людей, имеющих отношение к этой нелегкой профессии, - подытожил Вячеслав Вячеславович.

«ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ!»

Командир восьмого отряда ФПС Иван ДЬЯЧЕНКО:

- По итогам соревнований, первое место заняла команда спецчасти города Калуги. Второе - первый отряд федеральной противопожарной службы, тоже из Калуги, а третье - 84-ое управление противопожарной службы города Обнинска.

Я не побоюсь сказать, что все прошло отлично. И настрой, и результат, и уровень подготовки наших сотрудников - все по высшему разряду.

Хотелось бы отметить помощь со стороны наших спонсоров, которые предоставили площадку для учений и замечательные призы.

Говорить о том, где соревнования пройдут в будущем году пока рано, но если запланированная в Обнинске башня в сорок три этажа будет построена, то следующий «Вертикальный вызов» пройдет именно там.

Степан ФЕДОРОВ