На выборах Президента в Обнинске «убьют всех зайцев»

Меньше месяца осталось для самого, пожалуй, знакового события страны - выборов Президента Российской Федерации. Подготовка участков для голосования - целиком и полностью ответственность муниципалитета и на данный момент работа ведется полным ходом. Причем позаботятся не только о технической составляющей, но и том, чтобы людям было весело.



Иногда кажется, что увеселительные мероприятия на президентских или депутатских выборах, регулярно организуемые на участках, превращают серьезное событие в некий балаган.

Однако, как убеждены власти, возможность купить выпечку, посмотреть на выступление того или иного эстрадного коллектива - неплохая мотивация для граждан прийти и выразить свою гражданскую позицию.

В этом году, кстати, власти наукограда решили пойти дальше и добавить ко всему прочему еще и рейтинговое голосование за территорию, которая попадет в федеральную программу благоустройства.

- Урны для голосования будут расположены на тридцати трех участках. Всего в Обнинске организованы сорок четыре площадки, куда горожане могут прийти и отдать свой голос за выбранного кандидата, - рассказала вице-мэр Карина БАШКАТОВА.

Также Карина Сергеевна подчеркнула, что увеселительные мероприятия будут организованы в обязательном порядке, правда, программа пока неизвестна, но то, что будут музыка и концерты на подходящих площадках - совершенно точно. Сейчас же внимание администрации целиком и полностью отдано вопросам безопасности и техническому оснащению.

К слову сказать, если по каким-то причинам горожанин не сможет находиться в Обнинске в день выборов, то открепительные удостоверения можно получить уже сегодня.

- Сотрудники комиссии дежурят ежедневно с 16:00 до 19:00 в здании администрации, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00. С 25-го февраля прием будет осуществляться в каждой участковой избирательной комиссии до 12-го марта включительно. Также можно подать заявление через портал Госуслуг и через МФЦ, - рассказала Башкатова.

Что же касается так называемой материально-технической базы, то каждый участок будет оборудован камерами видеонаблюдения, металлодетекторами и прочими необходимыми вещами.

Как поделилась Башкатова, активное участие и помощь оказывают сотрудники полиции Обнинска, которые принимают активное участие в обеспечении безопасности в день голосования.

За сутки до выборов каждый участок и его периметр будут проверены полицейскими в сопровождении собак, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций.

В общем и целом, как оценивает Карина Башкатова, подготовка идет в плановом режиме. И к 18-му марта все участки будут готовы распахнуть свои двери и принять активных обнинцев.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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