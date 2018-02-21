Коммунальщики ждут жертв «сосулькопада», чтобы начать исполнять свои обязанности?

Под конец зимы температурная чехарда и обильный снегопад превратили Обнинск в царство Снежной Королевы. Как результат - крыши большинства старых домов наукограда обросли ледяной бахромой, а кое-где сосульки вообще достигают длины в несколько метров.

Но пока «сталактиты» весом килограммов по десять Дамокловым мечом нависают над головами горожан, коммунальщики предпочитают делать вид, что все в порядке...

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД

«Как ведется борьба с сосульками?» - именно такой простой вопрос от «Недели» заставил многих коммунальщиков Обнинска неловко замолчать, а потом ловко оправдываться. На что только не спихивают свою ответственность наши (не)добросовестные управляющие компании. То снег им виноват, то погода, то еще невесть что.

А ведь в то же самое время они забывают, что уборка сосулек с крыш - прямая обязанность УК, с балконов - владельцев квартир. И, между прочим, собственники честно платят за свою безопасность. Ведь подобные процедуры, в том числе, входят в графу «содержание и ремонт».

К слову сказать, чтобы подстегнуть коммунальщиков прийти на объект, достаточно всего лишь позвонить в управляющую компанию и оставить заявку, для пущей уверенности - написать заявление в двух экземплярах, второй оставить себе с обязательным наличием даты и подписи принимающей стороны. Ну а если и это не поможет излечить УК от глухоты и слепоты - жаловаться непосредственно в администрацию. Вот только незадача. Сосульки на здании обнинской мэрии ничем не уступают аналогичным на жилых домах. Получается, что даже сами власти толком сделать ничего не могут, тогда на что рассчитывать простым людям? Или будем ждать, пока какая-нибудь десятикилограммовая махина рухнет прохожему на голову?

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ?

- Мне страшно выходить из подъезда, - признается обничанка Евгения КРУГЛОВА. - У нас сосульки просто громадные висят, и никому дела нет. Двор не почищен, на крышах - лед, вымерли наши коммунальщики что ли?

Справедливости ради скажем, что не все управляющие компании отличились со знаком минус. Больше всего претензий к наследию ООО «ЖКУ», которым ранее управлял Григорий ВАЙНШТЕЙН, а сейчас - компания «Пик-Комфорт». Дома в большинстве своем старые, давно отжившие свое пятиэтажки, вследствие чего - проблематичные.

И, глядя на то, что творится во дворах и на крышах, слово «комфорт» в названии организации явно кажется лишним.

Кстати сказать, директор ООО «УК» Виталий КЛЮЕВ (тот самый, кто в свое время отказался от нескольких домов, потому что жители не захотели платить большую сумму за обслуживание) причиной такого «внезапного» обледенения крыш называет именно погоду.

- У нас постоянно работают кровельщики, и после чистки мы составляем акт. Те дома, где сосульки образуются мы уже по два раза точно прошли, прямо сейчас у меня вышка работает. А так каждый день с 8:00 до 17:00 две бригады постоянно наготове, если возникнет необходимость заняться сосульками, - отчитался Виталий Николаевич.

НАДО - СДЕЛАЕМ

Руководителю ООО «УК УЖКХ» Марии АКУЛИЧЕВОЙ повезло, можно сказать, больше всех. Жилфонд в ее распоряжении такой, что на крышах домов никакой наледи не образуется.

- У нас проблем нет. У всех домов такая кровля, что они просто не образуются, с этим нам повезло. Так что все силы бросили на уборку снега, с ними без сосулек хлопот хватает, - заявила Мария Михайловна.

А вот директор ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ уже порядком подустал сбивать «сталактиты» с крыш домов.

- Проблема в том, что на кровле много снега, и даже когда мы его сбрасываем - сразу выпадает новый слой и образуется наледь, - посетовал Вадим Львович. - В субботу сбивали сосульки на наших домах, а сегодня проехался - опять висят. Особенно сложно в тех домах, где крыша теплая, скажем так. Там где есть дымоходы, газовые колонки. Перепады температуры постоянные и, как следствие, сосульки. Погоду нам поменять не дано, поэтому стараемся бороться.

И вот вроде послушаешь наших коммунальщиков - все у них хорошо. А потом садишься в маршрутку, едешь на Ленина или Курчатова, прогуливаешься по Маркса и видишь, что реальность снова оказалась совсем не такой радужной, как ее описывают. Возможно, у них есть какой-то другой Обнинск, неизвестный нам, где регулярно работают кровельщики и по первому требованию приезжает вышка? Просто в нашем наукограде с каждым днем ходить по улицам становится все опаснее.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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