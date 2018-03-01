Льготный транспорт в Обнинске работает не в интересах пассажиров

Как и в любом городе, в Обнинске существует категория граждан, именуемая льготной. Сюда входят ветераны ВОВ, ветераны труда, пенсионеры, студенты, в общем, все те, кто имеют законное право платить меньше в общественном транспорте.

Только вот что толку, если те же самые льготники вынуждены ездить как все - за двадцать рублей. По той простой причине, что дождаться заветного автобуса или маршрутки просто невозможно.

ЗА СРОКОМ ГОДНОСТИ

Жительница Обнинска Галина САМАРИНА обратилась в редакцию нашей газеты, преисполненная отчаяния и праведного гнева.

- В городе интервал движения автобусов составляет 24-72 минуты, и он не соблюдается. Покупая проездные билеты, льготники вынуждены ездить на маршрутках дополнительно оплачивая проезд, - рассказывает женщина. - В Обнинске есть льготные маршрутки, но и они не соблюдают расписание. По маршруту 16 водители не хотят перевозить пассажиров, убирают букву «Л» с лобового стекла, не останавливаются на остановках. Также нет чёткого льготного расписания.

Кроме того, как утверждает обничанка, утром и вечером автобусы могут вообще не выехать, и приходится ждать чуть ли не полтора часа. Понятное дело, что такое, извините, издевательство, кого угодно доведет до белого каления.

Впрочем, в администрации такое положение вещей объясняют просто - в МП «ОПАТП» сложная экономическая ситуация, а сам автобусный парк изношен на 97%. Поэтому поломки могут случаться и часто они непредвиденные.

- В январе действительно были допущены срывы муниципальных маршрутов, к дежурному механику применено дисциплинарное взыскание. Со службой эксплуатации и ремонтной службой руководством МП «ОПАТП» проведен дополнительный инструктаж по вопросу усиления контроля за техническим состоянием автобусов и их выходом на линию, - прокомментировал начальник отдела по организации обеспечения услугами связи Анатолий ПЛЕХАНОВ.

Правда, не совсем понятно, зачем наказывать механиков, когда лучше всего было бы сдать автобусы в утиль. Получается, что из-за ржавых развалюх вынуждены страдать невиновные, в общем-то, люди.

(НЕ)ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ НАУКОГРАД?

В принципе, во всех цивилизованных городах, а Обнинск себя, несомненно, к таким относит, развитие общественного транспорта - ответственность властей и следовательно требует бюджетных вливаний. Администрация доплачивает перевозчикам, чтобы они выполняли свою работу - перевозили льготников. Это если говорить о частниках.

Возвращаясь к общественному транспорту - то тут о заработке речи не идет, хорошо, если удается просто окупить расходы. Но и задача общественного транспорта не в этом, а в том, чтобы выполнять социальную функцию: перевозить людей, в том числе и льготников.

В наукограде же транспортная система, кажется, полностью коммерциализирована. Муниципальных автобусов мало, и те дышат на ладан, частники не хотят подчиняться, а предпочитают сами устанавливать правила. Посередине - чиновники, у которых вроде бы и обязанности есть, а как сделать так, чтобы всем было хорошо - не знают.

- Властями ведется работа по привлечению частных пассажироперевозчиков к оказанию услуг по перевозке льготных категорий граждан на безвозмездной основе, - продолжил Анатолий Плеханов. - Так, на совещании, состоявшемся 25 января, частным предпринимателям и юридическим лицам, было рекомендовано разработать свои предложения по предоставлению услуг перевозки отдельных категорий граждан. До настоящего времени ни одного предложения не поступило.

Да и не поступит, Анатолий Александрович. Потому что для частников такая лотерея с безвозмездной перевозкой будет означать только одно - работу себе в убыток. Потому что вряд ли кто-то из бизнесменов верит, что власти будут вовремя рассчитываться с перевозчиками.

Надо сказать, что в этом году чиновники обещали тотально пересмотреть транспортную систему Обнинска, добавить новых маршрутов, усовершенствовать имеющиеся. Но на данный момент глобальных положительных сдвигов, к сожалению, нет.

В итоге получается, что льготники - люди за бортом, чьи интересы совершенно не соблюдаются. И пока им приходится просто смириться, что право на «скидку» у них такое же фантастическое, читайте, несуществующее, как и стремление перевозчиков брать на себя социальную нагрузку.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Кстати



МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА

Начальник отдела по организации обеспечения услугами связи Анатолий ПЛЕХАНОВ:

- С пассажироперевозчиком регулярного муниципального маршрута №16 ИП Вдовиным С.И. проведена беседа о рассмотрении возможности увеличения количества транспортных средств работающих на маршруте.

По итогам, количество было увеличено на 2 единицы, интервалы движения сокращены до 10 минут в «пиковое» время, в течение остального времени составляют 15 минут, расписание размещено во всех транспортных средствах с указанием льготных рейсов.

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