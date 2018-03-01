Власти Обнинска вновь вышли на «тропу войны» с автохамами

Небольшая статистическая справка: в Обнинске зарегистрировано свыше шестидесяти тысяч автомобилей, тогда как население в 2018-м году составляет сто пятнадцать тысяч. Проще говоря, практически у каждого второго обнинца есть транспортное средство.

И снова возникает вопрос, который уже порядком всех достал: где парковать автомобиль? Часто так бывает, что собственники транспортных средств предпочитают бросать машину во дворе дома, на газонах, да где угодно, только не на специализированных площадках. Вследствие чего создают помехи всем и вся.

ПАРКОВОЧНЫЙ КОЛЛАПС

Наказывать безответственных водителей начали в прошлом году при помощи хитроумного устройства «Паркон». Вспоминая слова начальника ОГИБДД Алексея ИСАЕВА, - работе инспекторов он сильно помог. Отметим, что и сами обнинцы активно включились в работу и присылали сообщения о припаркованных в неположенных местах машинах.

Однако, видимо, одного «Паркона» оказалось мало, а хамоватых водителей - много. Поэтому мэр Обнинска Владислав ШАПША, человек, отметим, всегда взвешенный и спокойный, довольно жестко высказался в адрес автовладельцев.

- Когда наши люди покупают автомобиль, они почему-то не думают о том, где они будут его оставлять. В то же самое время в Обнинске есть стоянки, некоторые из них даже закрываются из-за того, что пустуют, - заявил мэр. - В итоге мы видим, что дворы заполнены машинами, снегоуборочной технике невозможно проехать, а по весне все газоны превратятся в болото.

Кстати сказать, наличие тех же автомобильных парковок не всегда сулит комфорт и удобство горожанину.

- Я живу на улице Любого, совсем недавно приобрел автомобиль. Честно говоря, хотел оставлять его на стоянке, но приехал туда и ужаснулся - ничего не убрано, кругом снег, - рассказывает житель Обнинска Игорь ВЕЛИЧКО. - Для джипов и других больших машин проблем нет, но для меня - есть. Спросил, почему так не убрано, ответили, мол, владелец распоряжений не давал, его все устраивает. Извините, но я не готов платить деньги за то, чтобы моя машина стояла в снегу. Поэтому приходится оставлять машину во дворе.

Возвращаясь к вышеуказанному «Паркону», нельзя не вспомнить, как местные власти рапортовали, что только за два месяца работы системы казна пополнилась на миллион рублей. Его, кстати, собирались пустить на обустройство новых парковочных мест.

Как рассказал председатель административной комиссии города Обнинска Владимир ЛЫСАК, с октября 2017-го его сотрудниками было выписано порядка трехсот штрафов. Для справки: штраф за неправильную парковку составляет три тысячи рублей.

- Полученные от «Паркона» средства уже были потрачены, и многие дворы были благоустроены, и сами жители это отмечают, - подчеркнул Владимир Владимирович.

«СОСЕДЕЙ НУЖНО УВАЖАТЬ»

Сейчас же обнинские власти настроены бороться с нерадивыми водителями за счет покупки дополнительного устройства и расширения «штата» административной комиссии.

Заняться вопросом приобретения нового «Паркона» Владислав Валерьевич поручил вице-мэру по управлению делами Карине БАШКАТОВОЙ, которая на данный момент пока еще не знает, в какие деньги это выльется для бюджета.

- Объем работы у «Паркона» достаточно большой, и чтобы оперативно реагировать на все запросы и иметь возможность совершать больше выездов, Владислав Валерьевич поручил нам заняться приобретением дополнительной системы, и сейчас мы прорабатываем этот вопрос, - пояснила Карина Сергеевна. - Во сколько это обойдется, пока сказать не могу, так же, как и обсудить расширение штата. Все вопросы только будут рассматриваться. На данный момент члены административной комиссии совершают несколько рейдов в день и выписывают около двадцати штрафов.

Сам же Владислав Валерьевич, кстати, видит в «Парконе» воспитательный элемент.

- Приобретение нового «Паркона» поможет нам более оперативно реагировать на запросы жителей. Это не связано с тем, что все автолюбители у нас нарушают, совсем наоборот - большинство из них все-таки находят место, где поставить свою машину так, чтобы она никому не мешала. К сожалению, чувство безнаказанности приводит к тому, что люди перестают уважать своих соседей, и с этим нам нужно бороться, - резюмировал градоначальник.

Возможно, эдакая «денежная порка» поможет владельцам автомобильного транспорта в следующий раз задуматься, где ставить автомобиль. Но, возможно, и властям в то же самое время стоит задуматься, что под словом «комфорт» мало кто из наших людей понимает расстояние в несколько километров от стоянки до дома.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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