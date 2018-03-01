Наукоград станет «Умноградом» в ближайшие несколько лет

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ назвал Обнинск пилотной площадкой для реализации проекта «Умный город» и подчеркнул, что данное направление сейчас приоритетно для властей.

Чтобы было понятнее, концепция «Умного города» - суть интеграция информационных и коммуникационных технологий для управления муниципальным имуществом.

Все это, по идее, должно сделать жизнь людей лучше и удобнее: повысить уровень комфорта, качество обслуживания, снизить расходы по оплате ЖКХ и многое другое.

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА И КОМФОРТА

Есть такая интересная и полезная система, как «Умный дом». Это когда вы входите в свое жилище, и по хлопку у вас включается свет, по дому расставлены всевозможные датчики, и вы можете управлять бытовой техникой, не вставая с дивана. В случае опасности система сообщит в соответствующие службы. Если расширить до масштабов города, мы получим «умноград».

- На самом деле в Обнинске уже несколько лет как успешно реализуется концепция «Умного города». Мы были первыми, кто ввел автоматизированную систему учета данных тепловых и электрических счетчиков, что значительно облегчает работу коммунальных служб и экономит деньги граждан, - рассказал вице-мэр по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ.

Если продолжать список, то, по мнению Геннадия Евгеньевича, домофоны, освещение с датчиками движения, видеонаблюдение, светодиодные фонари - все это тоже «Умный город».

В таком случае поневоле возникает вопрос, а что еще реализовывать в Обнинске, если мы и так уже шагаем впереди планеты всей?

Но работать, как уверил вице-мэр, действительно есть над чем. Самое первое, чем планируют заняться власти - транспортная система наукограда.

В обнинских автобусах должны быть установлены валидаторы, более того, ими будут оборудованы и маршрутки. Весь транспорт должен быть подключен к системе ГЛОНАСС, чтобы каждый стоящий на остановке человек мог отследить движение автобусов и маршруток.

- Уже сегодня есть интернет-ресурс, который позволяет это делать, но для граждан он еще не так удобен, поэтому будет необходимо его, - продолжил Геннадий Евгеньевич. - Вообще автоматизация транспортной системы поможет нам лучше эффективнее решать проблемы.

БУДУЩЕЕ РЯДОМ

Под номером два в реализации проекта «Умного города» - создание некоего дата-центра, куда будут стекаться данные всех коммунальных служб. По мнению властей, это позволит лучше отслеживать состояние городской инфраструктуры.

Например, наличие датчика потребления воды поможет коммунальщикам заранее определить аварию и устранить ее с меньшими последствиями. То есть на пульт диспетчера поступает информация, что в одном отдельно взятом доме, например, на 10% увеличился расход воды, он, в свою очередь, немедленно сообщает аварийной службе, та выезжает на место и проводит проверку.

- То же самое касается и других сфер. При помощи автоматизированных систем мы сможем не только быстро, но и эффективно устранять критические ситуации, - подчеркнул Геннадий Ананьев.

В перспективе - организация и установка инфоматов. Это необходимо для того, чтобы, любой житель Обнинска мог пользоваться ресурсом электронных услуг, или, например, отсканировать документы. В общем, все для удобства горожанина.

Пока все это на уровне планов. Сколько понадобится средств, и что именно будут реализовывать в этом и последующие годы - пока толком неизвестно. Ряд проектов уже находятся стадии разработки.

- Тем не менее, данный вектор опрелелен в стратегии развития наукограда, а значит все должно получиться, - резюмировал Геннадий Евгеньевич.

Вообще, это, конечно, хорошо - жить в современном, комфортном и футуристичном «умнограде». Вот только не будут ли слишком гротескно выглядеть все эти новомодные интеграции на фоне изношенных водопроводных сетей, недостроенного хозфекального коллектора, раздолбанных домов и ржавых автобусов? А то на данный момент складывается ощущение, что реализация глобальных и громких проектов - гораздо важнее, чем дела насущные.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Планы»