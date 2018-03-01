Директор МПКХ Владислав Ус: «Работу своего предприятия я оцениваю удовлетворительно!»

Разговор с директором МПКХ Владиславом УСОМ у нас начался на довольно жесткой ноте. Шутка ли, на улице уже «без пяти минут» весна, а город до сих пор завален снегом. Коммунальщиков на улицах вовсе нет, а если и встречаются, то в основном за перекуром.

Складывается ощущение, что предприятие коммунального хозяйства, призванное содержать город в чистоте и обеспечивать тот самый пресловутый комфорт, оказалось просто не готово: ни к зиме, ни к форс-мажорам.

МЕСЯЦ ДО ЧИСТОТЫ

- Владислав Юрьевич, в начале февраля Обнинск накрыл сильнейший снегопад. На ликвидацию последствий вы отвели восемнадцать дней. Все сроки уже вышли, а большая половина города до сих пор не убрана. С чем связана задержка?

- Да, я действительно так говорил. Но в то же самое время я бы не рискнул утверждать, что большая часть города не убрана.

Смотрите, магистральные дороги, в общем-то, приведены в порядок. До нормативного состояния не дотягивают совсем немного. Я имею в виду и проезжую часть, и тротуары.

Да, лежат снежные валы во многих местах. Но и зима у нас выдалась снежная.

- Февраль выдался снежным, уточню. Да и то несколько дней всего были снегопады.

- Да, вы правы. Но продолжу. Если бы это было планово, то есть снег шел весь декабрь, январь, февраль, нас бы ничего не испугало. А тут получилось, что все засыпало за два дня. Поэтому техника просто не справляется с таким объемом, вследствие чего и получается задержка.

- И какие теперь новые сроки?

- В двадцатых числах марта все закончим. Грубо говоря, еще месяц. Мы делаем упор на качество, то есть убираем один вал полностью. К сожалению, грейдер не в состоянии сразу подать большое количество снега, приходится убирать в три этапа. Работы еще очень много. На трассах есть сужения, мы получили предписания от ГИБДД и сейчас заняты их устранением.

«К ФОРС-МАЖОРУ МЫ БЫЛИ ГОТОВЫ»

- Владислав Юрьевич, как-то противоречий многовато за столь непродолжительную беседу. То вы говорите, что магистральные дороги в порядке, сейчас утверждаете, что на трассах есть сужения, и даже имеются предписания. В общем, где же правда и чему верить?

- Мы пока убрали улицу Энгельса - одну сторону, улицу Маркса от «гагаринского кольца» до улицы Ленина. Сейчас занимаемся тем, что идем от Энгельса в сторону северного выезда до улицы Курчатова. Там явное сужение, валы большие.

- Почему так медленно все движется? Техники не хватает?

- У нас два грейдера и два снеголаповых погрузчика, плюс работают подрядчики по своим объектам. Еще раз говорю, если бы снег падал планомерно, то было бы легче. То есть у нас все сметы прописаны на вал высотой пятьдесят сантиметров, сейчас - от метра двадцати до метра семидесяти.

- То есть МПКХ оказалось не готово к такому форс-мажору?

- Если бы мы были не готовы, вы бы утром, после сильного ночного снегопада, не смогли бы никуда выехать на общественном транспорте. А так, дороги чистые, по тротуарам двигаться можно.

- Вы про тротуары сейчас серьезно? Вот есть у нас проспект Маркса - обнинский Арбат. Там все вычищено до плиточки. Стоит перейти дорогу и прогуляться, например, по противоположной стороне этого же проспекта - от «Дом для Дома» - под ногами сплошной лед! Какое-то сомнительное удобство передвижения получается. Неужели весь Обнинск - это двести метров на Маркса - от Сбербанка до Сбербанка?

- Из-за большого количества снега на тротуарах была сплошная каша, сейчас она есть? Нет! С этим мы тоже почти разобрались. Еще скажу вот что: вы знаете, сколько писем нам приходит с просьбой как раз не вычищать все до асфальта? Люди, наоборот, просят оставить снег, чтобы можно было ребенка на санках покатать. Другие требуют идеальной дороги. Всем не угодишь. Но передвигаться по улицам можно, это факт.

- Скажите, а вы сами по улицам пешком ходите?

- Хожу, и поверьте, что мои сотрудники очень не рады, когда я это делаю. Потому что я постоянно названиваю начальникам участков и выдаю распоряжения, иногда и «песочу» за дело.

«ДАЙТЕ МНЕ ВОСЕМЬ ТРАКТОРИСТОВ»

- Владислав Юрьевич, вот я простой житель Обнинска. Выхожу на улицу и часто вижу коммунальщиков, извините, в расслабленном состоянии. То на остановках сидят курят, то у машин толпятся. Может, еще и поэтому так все медленно у нас движется с уборкой?

- Многим так кажется, что работники ничем не заняты. Но на самом деле они могут сидеть и ждать материала, да и просто могут устроить перерыв небольшой. В конце концов, работа у нас физически сложная. А насчет дисциплины и исполнительности, так я за этим очень слежу. Если раньше действительно могли посреди рабочего дня свернуться и уйти, то сейчас такого нет. Вплоть до увольнения.

- На самом деле, город растет год от года, появляются новые районы, а техники и штата пропорционально больше в МПКХ не становится. Не боитесь, что через пять лет некому вообще на улицы выйти будет?

- Не боюсь. У нас есть проблема только в специалистах - водителях техники. Мне бы на самом деле еще восемь трактористов, я бы горя не знал. Ну и снегоуборщиков еще пятнадцать единиц, мы бы за неделю город вычистили. А так, имеем то, что имеем.

Но, возвращаясь к штату, скажу, что в МПКХ трудятся порядка 250 человек, на сегодняшний день больше сотни - на улицах. Вторая проблема - возраст. Многим сотрудникам уже за семьдесят. И если они уйдут - заменить их некем. А молодежь к нам идти не хочет. Да и вообще, такая профессия как тракторист уже умерла, к сожалению.

- Можно же привлекать как-то специалистов, служебным жильем мотивировать, например?

- Можно, но и тут есть определенные сложности. В данный момент мы работаем над созданием документа, технологического регламента, где будет подробно расписано, в чем нуждается предприятие, в какой сумме денег, в скольких единицах техники, в том числе и какой и в скольких сотрудниках и так далее. Никто никогда такого не делал. А то получается, что требований к нам много, претензий тоже, а о сложностях наших никому не известно. А так, наглядно покажем.

- Что, даже не благодарят никогда?

- Хвалят, ну что вы! И писем много пишут, и на планерках в администрации работу нашу отмечают, просто люди звонят и благодарят.

БЕЗ ВОПРОСОВ

- А что больше всего мешает вашей работе?

- Честно? Процедура проведения торгов по 44-ФЗ. Из-за изменений в законодательстве у нас сильно тормозится работа. Пока пройдут все сроки, пока определим подрядчика, а потом вдруг еще что-то возникает. В общем, быстрее, лучше и проще было сотрудничать напрямую. А сейчас все долго тянется - до сорока дней.

- То есть даже припаркованные во дворах машины (где попало) вас раздражают меньше?

- Это вообще больная тема, честное слово. Иногда зла не хватает. Видит автомобилист, что едет техника, что убирается двор, нет, ему надо прямо неподалеку машину свою оставить! И что в итоге? Конечно, мы не можем нормально территорию очистить! Правильно наш мэр Владислав ШАПША говорит, что люди, когда покупают машины, мало думают, где их будут оставлять.

- Раз уж мы про 44-ФЗ заговорили - на портале госзакупок размещен аукцион на поставку твердого противогололедного реагента на сумму 989 299,74 рубля. Однако срок проведения торгов - середина марта. Не поздновато ли? Или сейчас МПКХ не испытывает нужды в реагенте?

- Нет, не поздно абсолютно. Реагента на данный момент у нас хватает, а что принесет нам март - пока неизвестно.

- Владислав Юрьевич, положа руку на сердце, удовлетворительно ли вы оцениваете работу своего предприятия в этом сезоне? Конкретно - в период сильного снегопада.

- Работу своего предприятия я оцениваю удовлетворительно. Да, есть сложности, есть задержки, погрешности. Да назовите как хотите! Но в то же самое время мы старались работать в полную силу. Даже если нужно было оставаться сверхурочно - ни у кого вопросов не возникало.

А когда на Обнинск обрушился снегопад, я сам несколько суток не спал и точно так же работал, плечом к плечу, если хотите. Понятно, что есть еще к чему стремиться, но вы вспомните, что в городе было десять лет назад! Сейчас стало гораздо лучше. Уборка проводится вовремя, работы по озеленению - тоже. Так что мы стараемся. Да и планов тоже много, будем реализовывать.

Беседовала

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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