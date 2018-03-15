Бизнесмены прикрываются управляющими компаниями, чтобы вытягивать из обнинцев деньги!

В последнее время горожане все чаще обнаруживают в своих почтовых ящиках всяческие страшные извещения.

То им предлагают срочно установить приборы учета, то записаться на метрологическую поверку счетчиков. В противном случае - штрафы, непомерные счета на оплату услуг и прочие угрожающие фразы.

Понятное дело, что любой доверчивый пенсионер, прочтя подобное, ринется звонить по телефону, но в итоге просто расстанется со своими кровными.

ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ

Креативность предпринимателей поражает. Извещения печатаются таким образом, что выглядят как официальный документ, читайте, платежка, и на первый взгляд сомнений не вызывают.

- Живу на улице Гагарина и недавно обнаружила у себя в почтовом ящике извещение, что счетчики на воду должны пройти поверку, - рассказывает пенсионерка Людмила МИХАЙЛЕНОК. - Что еще интересно, сразу был написан счет - почти 4 тысячи рублей, причем посчитано за троих прописанных, а я вообще одна в квартире проживаю!

Кстати сказать, извещение пришло от некой «городской метрологической службы», где помимо неизвестно откуда взявшихся цифр было сказано, что поверку счетчиков нужно выполнить до конца марта, в противном случае платить придется по нормативу, а значит - в несколько раз больше.

- Не знаю, откуда они взялись, но это наглость какая-то! - возмутилась женщина.

Надо сказать, что и нам стало интересно, откуда взялась «метрологическая служба». Поиск в Google результатов не дал, в Обнинске таковых нет. Позвонив по номеру, указанному на платежке, мы, честно говоря, были ошарашены ответом диспетчера.

Девушка, не пожелавшая представиться никак иначе, кроме как «оператор Юлия» сообщила, что метрологическая служба осуществляет свою деятельность по договору с управляющей компанией!

- Если есть вопросы по сумме выставленного счета, обратитесь в управляющую компанию за разъяснениями, - оттараторила Юлия.

- То есть это управляющая компания заказала вам эту услугу?

- Да, - бодро ответила девушка.

ВЕСЕННИЙ БУМ ВРАНЬЯ

Примечательно, что директор УК «Обнинск», той самой управляющей компании, на которую сослалась некая Юлия, Павел НАРУКОВ, был ошарашен, что он, оказывается, с кем-то заключал договор.

- Никаких договоров с кем бы там ни было, я не заключал! - прокомментировал Павел Владимирович. - Не верьте тому, что вам могут говорить. Вообще, вы знаете, это сейчас по всему городу такое происходит. Ко мне вчера пришли с Ленина, 196, с таким же вопросом. Причем пенсионер поверил сказанному в бумаге, вызвал так называемого мастера. К нему пришел какой-то мужчина, что-то заполнил и пытался две тысячи содрать.

Также Павел Наруков порекомендовал жителям наукограда не просто не обращать внимания на подобные псевдоплатежки, но и обязательно звонить непосредственно в управляющую компанию, если вдруг возникнут вопросы.

Отметим, что и другие руководители обнинских обслуживающих организаций в один голос заявили, что подобные извещения, даже если они и выглядят правдиво - не более чем фикция и попытка нажиться на бдительных обнинцах.

Сотрудники полиции города Обнинска в свою очередь рекомендуют горожанам быть осторожными и не доверять сомнительной рекламе. Потому что попасться на удочку очень легко, а вот вернуть обратно свое - будет сложно.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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