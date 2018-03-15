Юрий Фрай: «Интерес юных обнинцев к кудо растет с каждым годом!»

Среди спортивных секций наукограда наибольшей популярностью пользуются те, что посвящены изучению единоборств.

Самбо, дзюдо, айкидо, каратэ, панкратион, кудо - вот далеко не полный список дисциплин, записаться на которые может любой желающий. Но последняя пользуется в Обнинске особой популярностью.

Секция кудо в ДЮСШ «Держава» открыта уже более пятнадцати лет, и ее воспитанники регулярно занимают призовые места на соревнованиях любых уровней.

В ЗАЛЕ НЕТ ПУСТОГО МЕСТА

Кудо - относительно молодой вид восточных единоборств, зародившийся в 1984-м году и динамично сочетающий в себе приемы из таких дисциплин, как каратэ, дзюдо и тайский бокс. Проще говоря, в нем скомбинированы как ударная техника рук и ног, так и элементы борьбы в партере.

Мальчишек, желающих научиться как следует постоять за себя, эта техника привлекает широким спектром возможностей, а отсутствие откровенной жесткости как, например, в смешанных единоборствах, делает кудо идеальным вариантом еще и для родителей.

Как рассказал директор ДЮСШ «Держава» Юрий ФРАЙ, на сегодняшний день в секции нет отбоя от желающих, так что даже приходиться задумываться над расширением штата. - У нас все тренера сейчас не просто имеют полную нагрузку, а даже работают сверх нормы. Интерес юных обнинцев к кудо растет с каждым годом. Поэтому мы будем подыскивать еще одного тренера, чтобы распределить всех желающих заниматься, - поделился Юрий Владимирович.

То, что это не пустые слова, понимаешь сразу, стоит только оказаться на пороге спортивного зала. Целая толпа ребят в кимоно терпеливо ждут возможности выйти на татами. Бросается в глаза их организованность, ведь от мальчишек 15-16 лет ожидаешь более шумного поведения, а здесь почти полная тишина, и сразу становится понятно, что дисциплина здесь на высшем уровне.

КУДО - ВЫБОР СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Обнинский спортсмен Дмитрий МИШУНИЧЕВ, несмотря на юный возраст, уже не раз поднимался на пьедестал, в том числе завоевав золотую медаль на недавно прошедших всероссийских соревнованиях в городе Иваново.

По словам молодого человека, в единоборства его привел отец, однако парень быстро втянулся и сейчас уже не представляет своей жизни без занятий в «Державе».

- Это очень интересно, у нас есть и ударка, и борьба, при этом тебя никак не ограничивают в плане комбинаций, и путей к победе очень много. Кудо не только развивает физически, но и закаляет дух, учит тебя думать, а это очень здорово, - отметил Дмитрий.

Сейчас ребята активно готовятся к первенству ЦФО, которое пройдет в конце марта, и нацеленность на результат у них просто сумасшедшая. Из двух с половиной часов занятий спортсмены не стоят на месте буквально ни одной минуты. Только закончилась разминка - сразу начинается отработка ударов. Тренирует будущих чемпионов Александр МАЛИНКИН, за свою тренерскую карьеру воспитавший не одного победителя.

Подготовкой юных дарований Александр Федорович занимается с 2001-го года и о кудо знает все, что только можно себе вообразить.

- Это очень непростой спорт. Он требует от вас упорства и трудолюбия. Для того чтобы добиваться хороших результатов, нужно иметь внутренний стержень и подниматься даже после самых обидных поражений. Девяносто процентов успеха - это сила вашего характера, - считает Александр Федорович.

По словам тренера, из восьмидесяти ребят, которые занимаются у него сейчас, получатся лишь 3-4 профессиональных спортсмена, поскольку далеко не каждый способен пройти выбранный путь до конца.

Что же до остальных, то они, кроме хорошей физической формы, вынесут для себя много навыков, которые обязательно пригодятся им в повседневной жизни.

Степан ФЕДОРОВ

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