Обнинцам не видать нормального содержания домов как своих ушей?

Большинство из нас, получая квитанцию за коммунальные услуги, не всегда имеют представление, за что платят. К примеру, пункт «Содержание и ремонт» подразумевает под собой целый перечень услуг, которые обязана предоставлять управляющая компания.

Однако действительно ли коммунальщики до последней копейки отрабатывают выставляемые ими счета - большой вопрос.

ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ

Никто не хочет жить в грязной, разваливающейся хибаре, посему горожане платят управляющим компаниям, которые в соответствии с законами обязаны предоставить услуги, входящие в так называемый «минимальный перечень».

Список, кстати, занимает несколько страниц, в нем подробно указаны все сферы ответственности «управдомов» - от замены перегоревшей лампочки до ремонта фундамента здания. И, если верить отчетам обнинских УК, компании выполняют свои обязательства в полном объеме. Однако реальность, как обычно, выглядит иначе.

Так, например, в доме № 122 по улице Ленина, находящемся в ведении компании МП «УЖКХ», одну из стен сожрала плесень, а слой пыли на стеклах дает представление о регулярности уборки.

А вот жильцам дома № 176 на той же улице повезло несколько больше. Недавно дом перешел под крыло ЗАО «Быт-Сервис», и горожане нарадоваться не могут.

- Если сравнивать с тем, что раньше было, то разница колоссальная. И убрано всегда, и лампочки заменены, и площадки у подъездов в чистоте, еще бы ремонт в подъезде сделать, и вообще красота, - отметила местная жительница Вера ЛАРИОНОВА.

Интересная ситуация в доме № 21 по улице Гагарина, где за комфорт жильцов отвечает УК «Обнинск». Здесь буквально неделю назад был закончен плановый косметический ремонт подъезда. Но странно другое: в доме девять этажей, а «марафет» навели только на первых двух! Получается, что стены покрасили лишь для отвода глаз? Тогда почему, простите, жильцы с третьего по последнего этажа должны платить за ремонт, если на их площадке он не делается?

ЗА ЧТО ПЛАТИМ-ТО?

Да и вообще, зайди практически в любой подъезд, как в глаза бросится некая неухоженность. А ведь в идеале той суммы, которую жители платят по своим квитанциям, должно хватить на поддержание домов в нормальном виде. Для примера, собственники однокомнатных квартир, проживающие на Гагарина, 21, платят порядка восьмисот рублей.

Другая компания - «ПИК- Комфорт». Здесь суммы за однушку доходят и до двух тысяч. А на деле коммунальщики часто показывают свое отношение к людям, которые наняли их обслуживать свои дома. Яркий пример - недавние скандалы с уборкой снега.

Жители дома по улице Королева, 18, к слову, были неприятно удивлены цифрами в счетах. Они, так же как и жильцы дома № 176 по улице Ленина, раньше обслуживались в УК «Комфорт» и недавно перешли к другой компании - «УЖКХ».

Обнинец Евгений СЕЛЕЗНЕВ был, откровенно говоря, шокирован суммой в платежке.

- Раньше я за текущий ремонт платил по 500 рублей в месяц, а теперь мне выставили счет в три раза больше! - возмущается мужчина.

Примечательно, что и тарифы у жителей наукограда разные. Директор ООО «УК» Виталий КЛЮЕВ объяснил такой «разбег» особенностями того или иного дома.

- Все зависит от благоустройства, играет роль целый ряд параметров. С лифтом дом или нет, есть ли в нем мусоропровод и так далее. Уже отталкиваясь от этого и перечня предоставляемых услуг, высчитывается тариф на квадратный метр для каждого дома по отдельности, - пояснил Виталий Николаевич.

Что же касается больших счетов за содержание и коммунальное «бездействие», то, как пояснил директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, огромной проблемой являются должники. Да и на самом деле, платить за содержание обнинцы должны чуть ли не в несколько раз больше, если хотят, чтобы все было хорошо.

- Надо стремиться к идеальной экономической модели, в которой ресурсоснабжающие организации всегда получают оплату, жильцы - все необходимые услуги, а управляющая компанию - прибыль. На деле же получается, что, имея тариф, при котором это все будет осуществимо, мы просто режем его вдвое. Факторов много - расходы на неплательщиков, старые дома, в которых объем работ гораздо выше получаемого дохода, и все в таком духе. Вот что, к сожалению, у нас встречается на сегодняшний день, - сказал Волотовский.

Впрочем, ожидать увеличения цифр в счетах мы можем уже летом, когда будут приняты поправки в закон, и уборка придомовой территории ляжет на плечи управляющих компаний. Правда, перспектива, что даже с повышением тарифа и корректировкой законодательства во дворах станет чище, весьма туманна.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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