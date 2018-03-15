Побороться за призы компании Обнинскоргсинтез съехались лыжники со всей страны!

В начале марта в Обнинске состоялись лыжные гонки на призы компании «Обнинскоргсинтез». Несмотря на погодные сюрпризы, сильный снег и метель, побороться за звание лучшего и получить награду съехались спортсмены практически со всей страны! И это в очередной раз доказывает, что спорт не только закаляет характер, но и объединяет людей.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Свыше трех сотен спортсменов из десяти регионов Российской Федерации встретились в Обнинске на лыжероллерной трассе. Такого накала страстей и такой бури эмоций здесь не было очень давно. Примечательно, что любые соревнования, устраиваемые компанией «Обнинскоргсинтез», всегда собирают сотни участников и тысячи болельщиков.

Благодаря финансовой поддержке руководства компании, лыжные гонки стали неотъемлемой частью спортивно-оздоровительных мероприятий Обнинска.

В день соревнований в наукоград съехались лыжники из Москвы, Рязани, Брянска, Вязьмы, Ярославля, Костромы, Сарова, Калуги и других городов и весей Калужской, Московской, Смоленской, Тульской и Нижегородской областей. Конечно же, были и представители Обнинска, которые, к слову, достойно выступили и не посрамили честь города.

Главный судья соревнований Александр ПЕТРОВ отметил высокую подготовку спортсменов, среди которых были и мастера спорта международного класса.

- Оценивая уровень спортсменов, могу сказать, что соревнования в этом году стали весьма представительными: в них стартовали девятнадцать мастеров спорта России по лыжным гонкам и три мастера спорта международного класса. Так что очевидно, что престиж этих гонок в глазах участников возрастает с каждым годом, - заявил Александр Алексеевич.

Среди именитых спортсменов можно было видеть мастера спорта международного класса из Обнинска Дарью СТОРОЖИЛОВУ, а также мастеров спорта международного класса из Брянска и Зарайска: Максима КОВАЛЕВА и Олега КОЧЕТКОВА соответственно.

Надо сказать, что в соревнованиях на призы компании «Обнинскоргсинтез», к слову, призовой фонд составил более пятисот тысяч рублей, в них могли принять участие как взрослые, так и дети.

СПОРТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Школьникам нужно было преодолеть дистанцию в два с половиной километра, для юношей, девушек и людей старшего поколения расстояние составило 7,5 километров. Женщины пробовали свои силы на 15-километровой дистанции, мужчины должны были пройти тридцать километров.

Абсолютными победителями на основных дистанциях стали мастер спорта международного класса из города Брянска Максим Ковалев и мастер спорта из Подольска Ольга ЯШИНА.

Что же касается спортсменов наукограда, то они в жесточайшей борьбе смогли завоевать двенадцать призовых мест: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

Первые места в своих возрастных группах получили: Валерий КРЫЛОВ, Валерий ПЕТРОВ (старший), Надежда МАЛЫГИНА и Анна МАТВЕЕВА.

Кстати сказать, руководитель спорткомитета Константин ОЛУХОВ заявил, что гости мероприятия высоко оценили организацию соревнований. К чести организаторов и спонсоров отметим, что она была на высочайшем уровне. Дороги были расчищены от снега, болельщикам и спортсменам были созданы комфортные условия, а зажигательный ведущий, музыка и ростовые куклы, уже, кажется, стали визитной карточкой лыжной гонки.

Соб. Инф.

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