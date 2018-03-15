15.03.2018

Сотрудники МП «Водоканал» не допустили ни одной аварийной ситуации в зимний период



Как известно, для любого сотрудника коммунальной сферы зима - особенно сложное время года. Из-за погодных условий и сюрпризов матушки-природы порой происходят совершенно неожиданные, но неприятные сюрпризы, например, прорыв трубы водоснабжения.

Впрочем, в Обнинске, за исключением аварии на коллекторе, за весь зимний период ни одной серьезной поломки не произошло. Горожане ни разу не остались без тепла и водоснабжения, в чем заслуга сотрудников МП «Водоканал».

Сложности с системой водоснабжения в Обнинске можно особенно ощутить в зимний период. Чтобы было понятнее, это связано в большей части с тем, что в связи с отрицательной температурой воздуха идет промерзание почвы и происходит так называемая подвижка грунта, приводящая к переломам и нарушению стыков в чугунных трубах.

В итоге - увеличение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях города.

- В этом году устранены двадцать четыре порыва на сетях водоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности предприятия. Не последнюю роль оказывает тот факт, что большинство из них изношены, так как прокладка основных инженерных сетей города производилась в 60-70 годы двадцатого столетия, - рассказал заместитель директора по развитию МП «Водоканал» Владимир КАРАСИКОВ. - Все аварийные ситуации устранялись оперативно и в установленные законодательством сроки. Водоснабжение города было надежным.

Также, как добавил Владимир Карасиков, сотрудники МП «Водоканал» ведут круглогодичную работу в отношении проверки состояния сетей по выявлению наиболее неблагополучных участков.

- Для предупреждения и предотвращения аварийных ситуаций в зимнее время существует план подготовки к отопительному сезону, и в соответствии с ним увеличивается количество плановых обходов с целью своевременного обнаружения повреждений и утечек, проводится ремонт наиболее неблагополучных участков как собственными силами, так и за счет муниципального бюджета. Но финансовых средств, тем не менее, не хватает, чтобы полностью обеспечить необходимый объем замены ветхих сетей, - отметил замдиректора.

К слову сказать, в этом году были проведены ремонтные работы по замене отключающей арматуры в колодцах, гидрантов и ветхих сетей. Так, специалисты «Водоканала» провели комплекс мероприятий на проспекте Ленина, улицах Курчатова, Цветкова, Заводской и Маркса. Также был отремонтирован Северный водовод и устранены неполадки на Коммунальном проезде.

В то же самое время коммунальщики не отрицают, что в существующих условиях работать, мягко говоря, сложно, ведь с каждым годом сети все больше ветшают, а значит, количество поломок и аварий может расти. Надеяться на улучшение ситуации не приходится, так как ремонт всех инженерных сетей обойдется городу в миллиарды рублей, а таких средств, как вы сами понимаете, - нет.

- Несмотря на наличие проблем, система водоснабжения города работает устойчиво, а предприятие, в свою очередь, всеми силами поддерживает эту работу, - резюмировал Владимир Карасиков.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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