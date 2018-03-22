Власти уверены, что школьникам не грозит возвращение ко второй смене

Как известно, под конец прошлого года компания «ПИК» наконец-то начала строительство новой школы в микрорайоне «Борисоглебский». Изначально планировалось, что «первый камень» заложат еще летом, однако «пиковцы» протянули все сроки с получением разрешения на строительство.

Полгода спустя после начала стройки результатом стал залитый фундамент и ни одного рабочего...

УЧЕНИКОВ ВСЕ БОЛЬШЕ

Сдать объект застройщик должен уже в 2019-м году. В противном случае Обнинску грозит «вторая смена». И если это, не дай Бог, произойдет, управление по образованию во главе с Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ рискует лишиться покоя.

Впрочем, сама Татьяна Валерьевна, даром, что дама оптимистичная, смотрит на ситуацию позитивно.

- Конечно, если застройщик не успеет сдать объект в срок, нам придется возвращать вторую смену. Только в этом учебном году мы открыли пять дополнительных первых классов! Это очень много! Но на данный момент поводов для опасений нет, - заявила Татьяна Валерьевна.

С не меньшим энтузиазмом рассуждает руководитель управления общего образования и о педагогических кадрах. Напомним, что в свое время Волнистова заявила, что нехватки никакой не будет, дескать, у Обнинска есть резерв. Но на самом деле какого-то «стратегического запаса» учителей у Татьяны Валерьевны нет, однако есть масса желающих трудиться в наукоградских школах.

- Сейчас в Обнинске укомплектованность кадрами составляет сто процентов. К нам обращаются учителя истории и других дисциплин, но мы не можем им ничего предложить, так как нет открытых вакансий, - заявила Татьяна Валерьевна.

СВОЯ «ФИШКА»

К слову сказать, несмотря на то, что от будущей школы у нас с вами пока есть только фундамент, у управления по образованию уже имеются три кандидатуры на пост директоров.

Татьяна Волнистова предусмотрительно не стала раскрывать имен, но добавила, что это опытные специалисты - завучи, работающие в местных школах.

К началу нового учебного года мэр Обнинска Владислав ШАПША утвердит одну из трех предложенных ему кандидатур, и тогда станет известно, кто возглавит учебное заведение.

Ну а пока Татьяна Волнистова строит планы и мечтает снабдить новую школу своими «фишками», например, организовать профильные классы по обучению компьютерной грамотности и программированию. Более того, Волнистовой предложили и совсем смелую идею, и она раздумывает, как ее лучше реализовать, - сделать школу, состоящую только из молодых специалистов.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Примечательно, что и обнинские власти уверены, что проблем со сдачей объекта в срок не будет. Как сообщил вице-мэр по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ, администрация держит ситуацию на контроле, и повода даже для малейшего беспокойства нет.

- Ситуация по строительству хорошая, работы выполняются по графику. Пока оснований думать о плохом нет. Строится школа за счет средств инвестора, подобные объекты подлежат государственному строительному надзору. Мы контролируем непосредственно ход строительства в части сроков, этапности и так далее. На данный момент у администрации нет ни вопросов, ни нареканий к подрядчику.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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